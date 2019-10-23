Как и почему Россия выигрывает Африку у Запада

Автор:

Кучер Егор

Африка — традиционно очень большой и важный партнёр как России, так и множества других стран. В советскую эпоху целый ряд государств Чёрного континента стали большими друзьями Москвы, обеспечивая дополнительное укрепление международных экономических связей, рынки для поставок вооружений и, конечно, усиление влияния.

Однако с 1990-х годов из-за всего, с чем столкнулась наша страна в постперестроечную эпоху, отношения со странами Африки стали ослабевать, уровень сотрудничества понизился, экономические и политические связи стали рваться. Однако такой ценный регион — целый континент — не мог развиваться в условиях меняющейся геополитической ситуации без создания новых экономических связей. С тех пор многие страны Африки уповают на кредиты МВФ и принимают на себя откровенно кабальные обязательства перед международными финансовыми структурами.

Разумеется, это не подтолкнуло вверх уровень жизни в этих странах, хотя они и существенно увеличили товарооборот с Китаем, США и странами Европы. К настоящему моменту можно констатировать, что колониальное прошлое африканских стран сыграло с ними злую шутку и сейчас, когда от сотрудничества с ними, ныне независимыми государствами, выигрывают гораздо больше страны Запада, чем сами африканцы.

В Африке, как уже говорилось, не растёт уровень жизни, а растут лишь долги перед Западом. При этом, по оценкам экономистов, страны континента сохраняют очень большой нереализованный потенциал, который можно раскрыть при помощи взаимовыгодных инвестиций, а вовсе не западных кредитов.

Именно поэтому форум «Россия — Африка» — прежде всего экономический. Ведь России уже давно пора заняться укреплением своего партнёрства со странами Африки, о чём заявил на открытии форума и президент России Владимир Путин. Участие столь высокого гостя не только придаёт мероприятию глобальный статус, но и посылает явный сигнал Западу о том, что Россия проводит последовательную политику, которая после успехов на Ближнем Востоке обращается к Африке.

Перспективы новых возможностей

Вообще, повестку и актуальность саммита наиболее точно сформулировал в своём приветственном слове Владимир Путин. Традиционно на подобных мероприятиях в рамках приветственных выступлений главы государств произносят речи, содержащие общие слова. Но этого нельзя сказать о том, что говорил Путин. Обращаясь к собравшимся, он не ограничился лишь актуализацией темы развития отношений, но и несколько раз отошёл от намеченного заранее плана речи и своими словами обозначил при помощи конкретных цифр необходимость развития отношений России и Африки.

Президент России Владимир Путин выступает во время пленарного заседания «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества». Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Подчеркну, африканские станы привлекают всё больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь только что коллега уже говорил, 20 миллиардов долларов. Это много или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра.

Но я не могу с этим согласиться, мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа, что из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это наша торговля с Египтом. Это 40%. А в Африке очень много наших потенциальных партнёров с хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого товарооборота недостаточно», — сказал Путин, вызвав этими словами аплодисменты.

В саммите принимают участие не только главы африканских государств, но и представители крупного бизнеса. Если говорить об африканской стороне, то это представители тех компаний, которые сегодня в Африке имеют меньше возможностей, чем западные компании, пришедшие на континент с инвестициями, а по факту для того, чтобы зарабатывать на его ресурсах. Более того, представители стран и сами отмечают серьёзные проблемы с финансовым суверенитетом всей Африки, которая сейчас очень сильно зависит от западных инвесторов и финансовых институтов.

В этих условиях Россия, по словам Владимира Путина, ставит перед собой задачу не просто укрепления сотрудничества, но и увеличения взаимной выгоды от него для обеих сторон. И хотя Путин напрямую не упрекал Запад в создании трудных условий для Африки, он отметил колоссальную недофинансированность этих стран, что можно обернуть на пользу африканским государствам.

Стоит также сказать о том, что важность саммита «Россия — Африка» осознают и на Западе. Это является лишним доказательством того, насколько сильно западные воротилы большого бизнеса опасаются потерять для себя выгоды от эксплуатации ресурсов Африки или же принять факт повышения независимости всего континента.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что проведением саммита «Россия — Африка» Москва хочет вернуть себе былое влияние на континенте, а также закрепить успех политики на Ближнем Востоке, где США «были унижены», развитием отношений с Африкой.

Восстановив Россию в качестве ключевой силы на Ближнем Востоке, президент Владимир Путин переключает своё внимание на Африку, чтобы повысить авторитет Москвы в борьбе за геополитическое влияние,

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

— сказано в материале, в котором американское деловое агентство предпочитает не касаться вопросов несправедливого отношения Запада к африканским государствам.

Африке необходимо бороться за свой суверенитет

Агентство Bloomberg, конечно, свело оценку саммита к геополитике. И это очень логично, потому что США и западные страны не хотели бы лишних упоминаний том, что в корне экономической битвы за Африку лежит зависимое и кабальное положение континента из-за действий МВФ и других институтов. Россия же предлагает иную повестку, которая основывается на отказе от этой зависимости и обретении странами Африки финансового суверенитета через расширение сотрудничества.

Наиболее полно этот ключевой для континента вопрос обсуждался в первый день форума на сессии под названием «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения». В этой сессии принимали участие советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев, а также основатель Телеканала «Царьград» и председатель наблюдательного совета Международного Агентства Суверенного Развития (IASD) Константин Малофеев и заместитель директора по научной работе, заведующий Центра глобальных и стратегических исследований ФГБУН Института Африки РАН Леонид Фитуни.

Константин Малофеев в ходе презентации представил доклад, в котором наглядно показано то, как и почему Африка сейчас лишена финансового суверенитета. Этот вопрос вообще имеет и крайне большое геополитическое значение, потому что, как мы видели, трактуется западными структурами как передел сфер влияния в мире, тогда как более правильно было бы ставить вопрос о способах независимого развития Африки, а не в классической западной парадигме «кто тут главный».

Мы с академиком Глазьевым и профессором Фитуни, замдиректора Института Африки, подготовили аналитический доклад под названием "Заговор против Африки: Разбивая цепи финансового колониализма",

— рассказал Малофеев.

На 15 слайдах он показал аудитории нынешнее достаточно тяжёлое положение стран Африки и то, насколько их экономический рост сегодня сдержан из-за условий, которые навязаны международными финансовыми институтами.

В Африке сосредоточено 20% территории и 16% населения Земли. При этом есть крохотный ВВП 2,7% и ещё меньше евробондов, то есть любых инструментов заимствования, которые позволяли бы развивать экономику независимо от тех политических требований, которые предъявляются международными институтами развития,

— отметил Малофеев.

По его словам, расчёты на основе данных мировых исследовательских институтов показывают, что колоссальные природные запасы Африки в целом стоят четыре триллиона долларов, однако африканские страны не пользуются этими богатствами. Если бы доход шёл для населения Африки, отметил Малофеев, то крупнейшими мировыми горнодобывающими компаниями в мире наряду с российскими были бы африканские.

«Но мы видим, что крупнейшие в мире компании — это BHP, Rio Tinto, Vale, Glencore и Anglo American. Ни одна из них, как вам хорошо известно, не является африканской. Поэтому, соответственно, стоимость африканских полезных ископаемых учитывается почему-то в цене акций, в капитализации компаний, зарегистрированных в Англии и в Америке», — отметил он.

Как пояснил Малофеев, это происходит из-за того, что МВФ и Всемирный банк — институты, построенные на Бреттон-Вудской системе, которая предназначалась для решения задач послевоенного мира, — со временем изменились и стали институтом американской финансовой гегемонии во всём мире.

«В соглашениях МВФ с африканскими странами содержится порядка 27 структурных условий, которые предусматривают требования к правительствам. Они являются прямым вмешательством в политические дела и суверенитет африканских стран. Декларируется, что будет достигнут сбалансированный бюджет, будут свободные рынки и свободная торговля, будет демократизация такой страны. На самом деле повышаются налоги, уменьшаются социальные выплаты, внутренний рынок открывается для транснациональных корпораций, которые становятся ещё богаче за счёт африканских стран», — сказал Малофеев.

Он привёл наглядный пример, показав на слайдах, что за последние три года цены на драгоценные металлы выросли на 34%, на металлы и минералы — на 38%. При этом с 2016 года доходность облигаций мировых горнодобывающих компаний, как и африканских стран, снизилась (-6,9% п.п. против -2,9% п.п.). А вот кредитный рейтинг западных компаний вырос на 0,8 п.п., тогда как у государств он упал на те же 0,8 п.п. И это происходит, несмотря на то что у них одна и та же ресурсная база — африканские шахты.

«И совсем вопиющий пример: за эти же четыре года ВВП Демократической Республики Конго не менялся, а выручка компании Glencore, торгующей конголезским кобальтом, выросла в разы», — сказал он.

Подобных примеров Малофеев привёл достаточно много, и каждый в цифрах показывал, насколько нынешнее зависимое положение Африки невыгодно ей самой. Например, было сказано о высоких тарифах на электроэнергию, вообще росте тарифов для населения Африки, а также отказе африканских «дочек» западных банков инвестировать во внутренние проекты или кредитовать национальные правительства. По словам Малофеева, в отношении банков действует указание «ни за что не давать деньги этим странам», чтобы они сохраняли зависимость от МВФ.

Фото: Pecold / Shutterstock.com

Среди мер, которые могут исправить ситуацию, было предложено, например, создание национальных корпораций в африканских странах, что позволило бы удержать доходы от продажи ресурсов внутри континента, остановить вывоз африканского ВВП на Запад.

«Я не верю, что коррупция — это символ России или Африки, и что западные компании могут научить нас лучшим подходам. Это неправда. Именно они научили нас коррупции, они выстроили систему олигархии в России и коррумпированные режимы в Африке. Это оказалось для них проще, чем выстраивать полноценные экономические отношения. И источник такой коррупции — серая зона, вымывание ресурсов из Африки, о чём мы говорили сегодня. Тут много посредников, которые греют на этом руки: трейдеры, аудиторы, кто угодно — они наживаются на этой системе. Наша задача состоит в том, чтобы помочь африканцам решить африканские проблемы африканским способом, тогда события в Африке будут развиваться так, как это было в России 20 лет назад, когда к власти пришёл президент Путин. Но никто не может учить нас, как и мы не можем учить вас. Мы для вас не учителя, а друзья», — сказал Малофеев, обращаясь к участникам форума.

Если подвести итог и вернуться к глобальной теме отношений России и Африки, то становится понятно, что в настоящее время этот континент нужен нашей стране в качестве долгосрочного партнёра ничуть не в меньшей степени, чем он сам нуждается в России. Очевидно, что Африка экономически не растёт под диктовку МВФ и стран Запада, а китайские или индийские инвестиции не способны переломить ситуацию.

Именно поэтому Путин, пригласивший в Сочи всех лидеров стран Африки, предложил им помощь в изменении экономического курса в сторону сохранения финансового суверенитета, что было истолковано на Западе как попытка подвинуть его из этой «сферы влияния».

В сущности, этим подходом к Африке Запад себя и изобличает, показывая, что его заботят лишь вопросы получения прибыли, которая теперь якобы должна перетечь из американо-европейских карманов в российские. Россия же предлагает инвестиции, которых так не хватает Африке, предлагает свои компетенции, помощь в создании предприятий для достижения независимости и дальнейшего развития континента.