Как и почему изменились украинское общество и правящая элита • 109 • Аналитика









Предпосылки к смене поколений правящей элиты

Определяющими факторами, обеспечившими триумф Зеленского, стали катастрофическое падение жизненного уровня населения, война на Донбассе, недоверие общества всем правящим и оппозиционным политическим силам, высокий уровень ожидания перемен у населения, удачный и своевременный проект Коломойского «Слуга народа» с новыми лицами и популистскими лозунгами.



Этому способствовала и дискредитация режима Порошенко. Обвал экономики, репрессии против инакомыслящих и развязанная война на Донбассе настроили против власти подавляющую часть населения и укрепили стремление избавиться от ненавистного режима.



К этому времени на Украине политическое поле было зачищено. Последние идеологические партии, такие, как КПУ слева и националистическая «Свобода» справа, потеряли свой авторитет и были низведены властью до маргинальных. Остались только «лидерские» партии под конкретного лидера, полностью контролируемые олигархами.



Олигархи управляли страной через свои карманные партии. Ахметов и Фирташ опирались на «Оппозиционный блок», Порошенко имел свою партию БПП, Пинчук вместе с Соросом продвигал Вакарчука, американцы через Пинчука поддерживали «Народный фронт» Яценюка, Коломойский опирался на «Возрождение» и неудачный свой проект «Укроп», поддерживая также Тимошенко. Ахметов, как всегда, раскладывал яйца в разные корзины и дополнительно поддерживал Порошенко, Тимошенко и «Радикальную партию» Ляшко. Медведчук со своим движением «Украинский выбор» выпал из большой политики и искал варианты возврата. Рабинович на популистских лозунгах запустил свой коммерческий проект «За жизнь», готовя его на продажу и вскоре успешно реализовал Медведчуку.



Все эти партии мало чем отличались друг от друга, представлены были хорошо известными лицами, не раз менявшими свою политическую принадлежность, отстаивали интересы олигархии и, добившись власти совместными усилиями, грабили ресурсы государства и население. К моменту падения режима Порошенко население не доверяло ни одной из этих партий и готово было поддержать кого угодно, только не эти опостылевшие всем лица.



Население жаждало улучшения своего благосостояния и хотело прекращения войны, ему надо было предъявить новые, не засвеченные лица и пообещать удовлетворить их пожелания. Коломойский, будучи хорошим шахматистом, просчитал предстоящую смену поколений украинской политической элиты и за два года до президентских выборов начал готовиться к ним. Он запустил сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль и стал ассоциироваться в глазах населения с «мессией», способным избавить народ от господства олигархов и остановить войну.



Ставка Коломойского на Зеленского

Если Пинчук делал ставку на Вакурчука, известного своим галицко-крестьянским менталитетом, то Коломойский выдвинул популярного на юго-востоке и в центре и не имеющего никакого отношения к политике комика Зеленского, умело критикующего со сцены любую власть Украины. Ставка оказалась верной, Зеленский сразу же после выдвижения под Новый год в президенты начал набирать очки своими обещаниями остановить войну и в течение месяца резко оторвался от других кандидатов. Американцы, увидев такой расклад, уже в феврале начали ориентироваться на него и ввели своих людей в его команду.



Коломойский и американцы, воспользовавшись высоким уровнем ожидания украинского общества на перемены, бросили ему «морковку» в виде харизматичного Зеленского. Подавляющее большинство купилось на эту приманку и проголосовало за него с небывало высокой поддержкой — 73%.



На этом этапе Зеленский оказался единственным на политическом поле, на которого с точки зрения обывателя можно было опереться, и он уверенно одержал победу, несмотря на все попытки конкурентов опорочить «надежду нации».



После избрания президентом Зеленский и его команда продолжили «миротворческую» тактику оболванивания, обещая Востоку и Западу Украины установление мира. В парламентской избирательной кампании им это также удалось, они получили большинство в парламенте и ситуационно могут добиваться даже конституционного большинства.



На этапе избирательной кампании это было объяснимо, но сейчас, несмотря на продолжающиеся провалы в экономике, на эскалацию военных действий, воинственную риторику в адрес России и отказ от выполнения требований Минских соглашений, у Зеленского крайне высокий уровень социальной поддержки, его рейтинг зашкаливает и достиг уже 79%! Казалось бы, конкретно он ничего не сделал и тем не менее общество верит ему. Чем это можно объяснить?





По всей видимости, это связано с сегодняшним состоянием украинского общества и действиями команды Зеленского, удовлетворяющими его пожелания. За годы правления режима Порошенко украинское общество принципиально изменилось, его оболванили настолько, что оно перестало адекватно воспринимать происходящее. Мощная и лживая кампания промывки мозгов по всем украинским каналам СМИ с антироссийской истерией невиданных размеров достигла своих результатов.



Изменения в украинском обществе

В течение пяти лет всем вбивали в голову, что во всех бедах Украины виновата Россия, она страна-агрессор, оккупировала Крым и Донбасс, хочет полностью захватить Украину и лишить ее государственности. В подтверждение этого из района боевых действий во все регионы Украины постоянно поступали тела погибших военнослужащих и боевиков карательных батальонов, которые выставлялись на всеобщее обозрение, и все это транслировалось по телевидению. Этими действиями обществе нагнеталась атмосфера ненависти ко всему русскому.



Информация поступала только по официальным каналам СМИ, власти ограничили поступление альтернативной информации, российские телеканалы, печатная продукция и даже российский сегмент Интернета были заблокированы. После разгрома «русской весны» пророссийских настроений в обществе практически не было, любые положительные высказывания о России расценивались как враждебная пропаганда и жестко пресекались властями.



При отсутствии альтернативной информации этому бреду доверяло большинство, и общество усилиями властей сплачивалось для отражения «неизбежной российской агрессии». В сознании многих граждан Украины Россия стала выглядеть исчадием ада, которая неизбежно нападет на беззащитную Украину.



Никто не хотел вникать в то, что причина кроется в организованном олигархами государственном перевороте и захвате власти националистами и нацистами, которых американские кураторы умело натравливали против России. Кураторам нужны были послушные марионетки, которые будут продолжать политику Порошенко, грабить государство и продолжать войну. Таких нашли в лице далеких от политики и управления государством ставленников Коломойского, которых набирали, смешно говорить, по Интернету. В их уста вложили нужные лозунги, и позиция команды Зеленского легла на благодатную общественную почву.



Молодое поколение «соросят»

Нельзя сказать, что во власти оказались управляемые неучи, это не так, новая команда и их кураторы работают грамотно и добились впечатляющих результатов. Они смогли отстранить от власти предыдущие поколение украинской элиты и обнулили монстров украинского правящего класса. Из высшего эшелона предыдущего поколения удержался в качестве официальной оппозиции только Медведчук с ближайшим окружением, а также Аваков, которого усилиями Коломойского и американцев пока оставили в команде Зеленского и которого наверняка эта команда постарается убрать. Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе



Высший эшелон правящего класса полностью обновился, готовятся мероприятия по замене и среднего звена управленцев. Кто пришел на смену? Это в основном люди в возрасте 30-45 лет, не имеющие опыта ни в хозяйственном, ни в государственном управлении. Почти все они прошли школу западных фондов и грантов, это воспитанники Сороса – «соросята». Ментально они абсолютно прозападные, у них нет опыта жизни в Советском Союзе и Украина для них — изначально независимое государство, никакими узами не связанное с Россией. Для них это что-то потустороннее, и в России они видят врага, готового уничтожить их государство.



Они амбициозны и искренне считают, что Украину надо вытаскивать из российских объятий и встраивать в европейскую цивилизацию. Им чужды галицко-крестьянская ментальность и галицкий национализм. Они убеждены в возможности преобразования Украины по западным лекалам в процветающую европейскую страну. Их мировоззрение не поднимается до уровня анализа причин, приведших Украину к такому плачевному состоянию. Они не осознают, что Украину используют как инструмент борьбы с Россией и Западу наплевать на Украину. Он никогда не будет вкладывать средства в создание на этой территории мощного государства.



Новое поколение из другой системы, они дерзкие и, увидев, что могут побеждать, становятся еще наглее в своих действиях, гнут свою линию и добиваются успехов. Они готовы верой и правдой служить кукловодам, для них Россия — главный враг и надо предпринимать максимум усилий для ослабления врага. При этом они четко усвоили, что без экономических связей с Россией Украине не выжить и стараются выстраивать эти отношения, исключая любое политическое взаимодействие и какие бы то ни было союзы.



Уровень доверия к новому поколению украинской элиты в обществе крайне высокий. Это объясняется тем, что украинское общество, в котором очень высок уровень ожидания и социального оптимизма, созрело к приходу нового поколения элиты. Население как манны небесной ждет улучшения условий жизни и надеется на «мессию», который придет и все сделает как надо, и на Украине наступит чуть ли не рай земной.



Миропонимание и ментальность современного украинского населения за эти годы сильно изменились, поменялись и жизненные приоритеты, оно стало более прагматичным и стремится смотреть в ту сторону, где более выгодно. Укропропаганда сделала свое дело и во многом вытравила из памяти людей общую историю, и вбила в головы мифы и легенды о «великой украинской нации», которая всегда воевала с русской оккупацией.



Во многом мы стали чужими, там с неприязнью вспоминают о совместном российском и советском прошлом и ориентируются не на Россию, а на Запад. Украинское общество постепенно становится западноориентированным и считает, что только Запад может защитить его от российской агрессии.



Опереться населению в среде украинских элит было не на кого, а тут появилась молодая команда воспитанных на Западе реформаторов, которая обещает решить все их проблемы. Новые лица говорят правильные слова и Запад их чуть ли не на руках носит.



Так из пустышки создался образ «спасителя нации». Команда Зеленского и украинское общество нашли друг друга и пока с упоением наслаждаются собой. Тем горше будет похмелье, когда все рухнет и окажется, что король совсем голый и ни на что не способен. Победа на выборах и укрепление власти команды Зеленского с необычайно высоким рейтингом доверия курсу нового президента многих удивили и вызывали много вопросов. Почему так произошло и чем это объяснить? Дело здесь не столько в Зеленском, сколько в сложившейся системе правления на Украине и оболванивании населения.Определяющими факторами, обеспечившими триумф Зеленского, стали катастрофическое падение жизненного уровня населения, война на Донбассе, недоверие общества всем правящим и оппозиционным политическим силам, высокий уровень ожидания перемен у населения, удачный и своевременный проект Коломойского «Слуга народа» с новыми лицами и популистскими лозунгами.Этому способствовала и дискредитация режима Порошенко. Обвал экономики, репрессии против инакомыслящих и развязанная война на Донбассе настроили против власти подавляющую часть населения и укрепили стремление избавиться от ненавистного режима.К этому времени на Украине политическое поле было зачищено. Последние идеологические партии, такие, как КПУ слева и националистическая «Свобода» справа, потеряли свой авторитет и были низведены властью до маргинальных. Остались только «лидерские» партии под конкретного лидера, полностью контролируемые олигархами.Олигархи управляли страной через свои карманные партии. Ахметов и Фирташ опирались на «Оппозиционный блок», Порошенко имел свою партию БПП, Пинчук вместе с Соросом продвигал Вакарчука, американцы через Пинчука поддерживали «Народный фронт» Яценюка, Коломойский опирался на «Возрождение» и неудачный свой проект «Укроп», поддерживая также Тимошенко. Ахметов, как всегда, раскладывал яйца в разные корзины и дополнительно поддерживал Порошенко, Тимошенко и «Радикальную партию» Ляшко. Медведчук со своим движением «Украинский выбор» выпал из большой политики и искал варианты возврата. Рабинович на популистских лозунгах запустил свой коммерческий проект «За жизнь», готовя его на продажу и вскоре успешно реализовал Медведчуку.Все эти партии мало чем отличались друг от друга, представлены были хорошо известными лицами, не раз менявшими свою политическую принадлежность, отстаивали интересы олигархии и, добившись власти совместными усилиями, грабили ресурсы государства и население. К моменту падения режима Порошенко население не доверяло ни одной из этих партий и готово было поддержать кого угодно, только не эти опостылевшие всем лица.Население жаждало улучшения своего благосостояния и хотело прекращения войны, ему надо было предъявить новые, не засвеченные лица и пообещать удовлетворить их пожелания. Коломойский, будучи хорошим шахматистом, просчитал предстоящую смену поколений украинской политической элиты и за два года до президентских выборов начал готовиться к ним. Он запустил сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль и стал ассоциироваться в глазах населения с «мессией», способным избавить народ от господства олигархов и остановить войну.Если Пинчук делал ставку на Вакурчука, известного своим галицко-крестьянским менталитетом, то Коломойский выдвинул популярного на юго-востоке и в центре и не имеющего никакого отношения к политике комика Зеленского, умело критикующего со сцены любую власть Украины. Ставка оказалась верной, Зеленский сразу же после выдвижения под Новый год в президенты начал набирать очки своими обещаниями остановить войну и в течение месяца резко оторвался от других кандидатов. Американцы, увидев такой расклад, уже в феврале начали ориентироваться на него и ввели своих людей в его команду.Коломойский и американцы, воспользовавшись высоким уровнем ожидания украинского общества на перемены, бросили ему «морковку» в виде харизматичного Зеленского. Подавляющее большинство купилось на эту приманку и проголосовало за него с небывало высокой поддержкой — 73%.На этом этапе Зеленский оказался единственным на политическом поле, на которого с точки зрения обывателя можно было опереться, и он уверенно одержал победу, несмотря на все попытки конкурентов опорочить «надежду нации».После избрания президентом Зеленский и его команда продолжили «миротворческую» тактику оболванивания, обещая Востоку и Западу Украины установление мира. В парламентской избирательной кампании им это также удалось, они получили большинство в парламенте и ситуационно могут добиваться даже конституционного большинства.На этапе избирательной кампании это было объяснимо, но сейчас, несмотря на продолжающиеся провалы в экономике, на эскалацию военных действий, воинственную риторику в адрес России и отказ от выполнения требований Минских соглашений, у Зеленского крайне высокий уровень социальной поддержки, его рейтинг зашкаливает и достиг уже 79%! Казалось бы, конкретно он ничего не сделал и тем не менее общество верит ему. Чем это можно объяснить?По всей видимости, это связано с сегодняшним состоянием украинского общества и действиями команды Зеленского, удовлетворяющими его пожелания. За годы правления режима Порошенко украинское общество принципиально изменилось, его оболванили настолько, что оно перестало адекватно воспринимать происходящее. Мощная и лживая кампания промывки мозгов по всем украинским каналам СМИ с антироссийской истерией невиданных размеров достигла своих результатов.В течение пяти лет всем вбивали в голову, что во всех бедах Украины виновата Россия, она страна-агрессор, оккупировала Крым и Донбасс, хочет полностью захватить Украину и лишить ее государственности. В подтверждение этого из района боевых действий во все регионы Украины постоянно поступали тела погибших военнослужащих и боевиков карательных батальонов, которые выставлялись на всеобщее обозрение, и все это транслировалось по телевидению. Этими действиями обществе нагнеталась атмосфера ненависти ко всему русскому.Информация поступала только по официальным каналам СМИ, власти ограничили поступление альтернативной информации, российские телеканалы, печатная продукция и даже российский сегмент Интернета были заблокированы. После разгрома «русской весны» пророссийских настроений в обществе практически не было, любые положительные высказывания о России расценивались как враждебная пропаганда и жестко пресекались властями.При отсутствии альтернативной информации этому бреду доверяло большинство, и общество усилиями властей сплачивалось для отражения «неизбежной российской агрессии». В сознании многих граждан Украины Россия стала выглядеть исчадием ада, которая неизбежно нападет на беззащитную Украину.Никто не хотел вникать в то, что причина кроется в организованном олигархами государственном перевороте и захвате власти националистами и нацистами, которых американские кураторы умело натравливали против России. Кураторам нужны были послушные марионетки, которые будут продолжать политику Порошенко, грабить государство и продолжать войну. Таких нашли в лице далеких от политики и управления государством ставленников Коломойского, которых набирали, смешно говорить, по Интернету. В их уста вложили нужные лозунги, и позиция команды Зеленского легла на благодатную общественную почву.Нельзя сказать, что во власти оказались управляемые неучи, это не так, новая команда и их кураторы работают грамотно и добились впечатляющих результатов. Они смогли отстранить от власти предыдущие поколение украинской элиты и обнулили монстров украинского правящего класса. Из высшего эшелона предыдущего поколения удержался в качестве официальной оппозиции только Медведчук с ближайшим окружением, а также Аваков, которого усилиями Коломойского и американцев пока оставили в команде Зеленского и которого наверняка эта команда постарается убрать.Высший эшелон правящего класса полностью обновился, готовятся мероприятия по замене и среднего звена управленцев. Кто пришел на смену? Это в основном люди в возрасте 30-45 лет, не имеющие опыта ни в хозяйственном, ни в государственном управлении. Почти все они прошли школу западных фондов и грантов, это воспитанники Сороса – «соросята». Ментально они абсолютно прозападные, у них нет опыта жизни в Советском Союзе и Украина для них — изначально независимое государство, никакими узами не связанное с Россией. Для них это что-то потустороннее, и в России они видят врага, готового уничтожить их государство.Они амбициозны и искренне считают, что Украину надо вытаскивать из российских объятий и встраивать в европейскую цивилизацию. Им чужды галицко-крестьянская ментальность и галицкий национализм. Они убеждены в возможности преобразования Украины по западным лекалам в процветающую европейскую страну. Их мировоззрение не поднимается до уровня анализа причин, приведших Украину к такому плачевному состоянию. Они не осознают, что Украину используют как инструмент борьбы с Россией и Западу наплевать на Украину. Он никогда не будет вкладывать средства в создание на этой территории мощного государства.Новое поколение из другой системы, они дерзкие и, увидев, что могут побеждать, становятся еще наглее в своих действиях, гнут свою линию и добиваются успехов. Они готовы верой и правдой служить кукловодам, для них Россия — главный враг и надо предпринимать максимум усилий для ослабления врага. При этом они четко усвоили, что без экономических связей с Россией Украине не выжить и стараются выстраивать эти отношения, исключая любое политическое взаимодействие и какие бы то ни было союзы.Уровень доверия к новому поколению украинской элиты в обществе крайне высокий. Это объясняется тем, что украинское общество, в котором очень высок уровень ожидания и социального оптимизма, созрело к приходу нового поколения элиты. Население как манны небесной ждет улучшения условий жизни и надеется на «мессию», который придет и все сделает как надо, и на Украине наступит чуть ли не рай земной.Миропонимание и ментальность современного украинского населения за эти годы сильно изменились, поменялись и жизненные приоритеты, оно стало более прагматичным и стремится смотреть в ту сторону, где более выгодно. Укропропаганда сделала свое дело и во многом вытравила из памяти людей общую историю, и вбила в головы мифы и легенды о «великой украинской нации», которая всегда воевала с русской оккупацией.Во многом мы стали чужими, там с неприязнью вспоминают о совместном российском и советском прошлом и ориентируются не на Россию, а на Запад. Украинское общество постепенно становится западноориентированным и считает, что только Запад может защитить его от российской агрессии.Опереться населению в среде украинских элит было не на кого, а тут появилась молодая команда воспитанных на Западе реформаторов, которая обещает решить все их проблемы. Новые лица говорят правильные слова и Запад их чуть ли не на руках носит.Так из пустышки создался образ «спасителя нации». Команда Зеленского и украинское общество нашли друг друга и пока с упоением наслаждаются собой. Тем горше будет похмелье, когда все рухнет и окажется, что король совсем голый и ни на что не способен. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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