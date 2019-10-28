Как и почему Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира

Автор:

Кучер Егор

За последние два года мировая общественность привыкла к тому, что самым богатым человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос. Казалось даже, что американского гуру интернет-торговли, состояние которого достигало 114 млрд долларов, никто не сможет подвинуть с первой строчки.

Безос при этом занялся усиленной диверсификацией своего бизнеса, владея не только Amazon, которая к тому же занималась и торговлей, и разработкой современных IT-решений, но и, например, компанией Blue Origin, создающей космические корабли и двигатели. В каком-то смысле Безос в этом похож на предприимчивого Илона Маска с его Tesla, SpaceX и большим числом новомодных суперсовременных стартапов.

Однако империя Безоса на самом деле гораздо устойчивее всего того, чем владеет Маск. Достаточно посмотреть хотя бы на капитализацию Amazon – её рыночную стоимость, то есть на стоимость всех акций компании. Безос сегодня контролирует около 40% всей интернет-коммерции в США, более 40% продаж всех бумажных книг, владеет примерно третью всего рынка видеостриминга.

Amazon является главным владельцем data-центров и облачных хранилищ, за места в которых Безосу платят такие гиганты, как Netflix и даже само ЦРУ, не считая огромного числа организаций из госсектора США. Доходы Amazon только от рекламы начисто перекрывают полную стоимость компании IBM. Наконец, империя Джеффа Безоса стала вторым после супермаркетов Walmart работодателем в США.

Фото: Alex Millauer / Shutterstock.com

Именно поэтому вера инвесторов в активы Безоса остаётся очень и очень крепкой. Они понимают, что даже если у этого бизнеса и будут проблемы, то окончательно он не рухнет, наверное, никогда. Чего нельзя сказать о состоянии самого Безоса, которое в 2019 году неожиданно для многих стало уменьшаться.

Больше не самый богатый

В ночь на пятницу Джефф Безос перестал быть самым богатым в мире. Как сообщил Forbes, краеугольным камнем в этом процессе стала отчётность Amazon за третий квартал. Согласно ей, операционный доход компании снизился до 3,2 млрд долларов с 3,7 млрд за тот же квартал 2018 года. Чистая прибыль за отчётный период также пошла вниз, достигнув 2,1 млрд долларов, тогда как годом ранее составляла 2,9 млрд долларов.

Инвесторы оказались просто шокированы такой плохой отчётностью, и это тут же сказалось на стоимости ценных бумаг Amazon. Акции компании резко упали в цене на 9%, и Джефф Безос за одну ночь потерял сразу 7 млрд долларов.

В принципе, на этом можно было и остановиться в анализе произошедшего, если бы не последствия. На момент начала падения бумаг Amazon, согласно рейтингу Bloomberg Billionaire Index, состояние Джеффа Безоса оценивалось в 111 млрд долларов. Состояние ближайшего преследователя, Билла Гейтса, составляло 107 млрд долларов. После падения бумаг у Безоса осталось 103,9 млрд долларов. Он стал вторым. Рейтинг обновляется ежедневно после закрытия очередного торгового дня, поэтому нынешние изменения появятся в нём только после окончания торгов в пятницу (в ночь на субботу мск).

Кстати, де-факто Безос откатился на вторую строчку, однако де-юре можно говорить, что он теперь стал третьим. Дело в том, что 15-ю и 16-ю строчки рейтинга миллиардеров занимают Элис и Джим Уолтоны – дочь и сын Сэма Уолтона, основателя первой в мире сети супермаркетов. Империя Уолтона разделена между дочерью и сыном, состояние Джима Уолтона оценивается в 53,8 млрд долларов, а Элис Уолтон – в 52,8 млрд долларов. Суммарно империя Уолтона стоит 106,6 млрд долларов, что немногим меньше, чем состояние Гейтса, но уже существенно больше, чем сумма стоимости активов Безоса.

Почему это произошло

Лидером, как уже говорилось, стал Билл Гейтс. Как сообщает Bloomberg, Microsoft Гейтса в 2019 году выросла на 38%, вследствие чего Гейтс и вышел на уровень состояния в 107 млрд долларов. Отмечается, что Гейтс остаётся агрессивным инвестором, который держит около 60% своих активов в ценных бумагах.

Интересен и тот факт, что Билл Гейтс, которому сейчас уже 63 года, возможно, и вовсе никогда бы не стал «мистером два», если бы не занимался благотворительностью. С 1994 года он пожертвовал более 35 млрд в благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Билл Гейтс. Фото: Sandrine / Globallookpress

Безос, которому сейчас 55 лет, мог бы и сейчас оставаться богатейшим миллиардером, если бы не его развод с супругой Маккензи Безос в 2018 году. Состояние главы Amazon сократилось на 46 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, до 114 млрд долларов на тот момент, так как Безос передал супруге в рамках бракоразводного процесса 19,7 млн акций компании, или же долю в 4% в ней. Маккензи Безос тогда сразу вошла в рейтинг самых богатых женщин Америки. Позднее стало известно, что половину состояния она решила отдать на благотворительность. Тем не менее Маккензи Безос остаётся четвёртой в списке самых богатых женщин.

И швец, и жнец, но главное – деньги

Однако причина падения состояния Безоса не только в том, что ещё до этого он поделился им с супругой, уже бывшей. Причина также в том, что Безос уже давно ведёт игру на разных полях и против разных противников. Отчётность Amazon оказалась такой плохой, потому что, как заявили в компании, они ошиблись в расчётах трат на логистику и инфраструктуру для получения подписчиками Amazon Prime посылок в течение одного дня.

Ещё во втором квартале Amazon заявляла, что потратила на это «немного больше, чем планировалось». Предполагалось, что запустить такую экспресс-доставку можно за 800 млн долларов, но уже сейчас известно, что компания вложит в это 1,5 млрд долларов в четвёртом квартале. Об этом, в частности, говорил финансовый директор Брайан Олсавски.

Фактически это был один большой пиар-ход для компании, которая решила заманить таким образом в клиентские сети как можно больше покупателей. Ведь каждый из них в идеале хочет, чтобы заказанная вещь, книга или что угодно вообще, приехала к нему в день заказа. И если бы эта идея удалась так быстро и дёшево, как этого хотел Безос, то Amazon пережила бы бум продаж на Рождество – самый ближайший традиционный праздник в США, когда американцы массово совершают предновогодние покупки. Однако, как мы видим, план не сработал.

Ещё одна большая часть бизнеса Безоса связана вовсе не с Amazon и не с коммерцией вообще, а с оборонным сектором США. Речь о корпорации Blue Origin, которая занимается разработкой космической ракеты-носителя New Glenn и двигателя, который должен заменить американцам российский РД-180.

В этом секторе, в отличие от электронной коммерции, у Безоса много очень сильных конкурентов, которые заваливают компанию исками. Речь в первую очередь о United Launch Alliance (ULA) – совместном предприятии Lockheed Martin и Boeing. ULA ранее выиграла правительственный тендер в размере 967 млн долларов на разработку своей ракеты Vulcan. Blue Origin Джеффа Безоса получила лишь 500 млн долларов, что даже меньше, чем корпорация Northrop Grumman, которой дали 791,6 млн на разработку ракеты OmegA.

Джефф Безос. Фото: Andrej Sokolow / Globallookpress

Blue Origin параллельно разрабатывает и собственный двигатель BE-4. И хотя он считается очень перспективным, по ключевым характеристикам даже на бумаге он уже проигрывает российскому космическому мотору, по крайней мере вдвое.

Поэтому налицо попытка Безоса вложить деньги в как можно большее число перспективных направлений. При этом новый сервис от Amazon выглядит откровенно мелко по сравнению с космическими амбициями Blue Origin, однако именно Amazon является главным источником прибыли.

Наконец необходимо сказать и об иных проблемах. Дело в том, что Amazon вошла наряду с Google и Facebook в число мировых IT-гигантов, в отношении которых американские регуляторы и даже непосредственно Минюст США проводят антимонопольное расследование. Властям попросту не нравится, что эти компании, а особенно Amazon, стали очень большими и неконтролируемыми, фактически государствами в государстве.

К Amazon есть претензии по поводу личных данных пользователей. Недавно выяснилось, что Amazon ведёт слежку за миллионами людей по всему миру через «умную» колонку Echo с голосовым помощником Alexa. Претензии властей могут очень дорого обойтись компании и уже сейчас сказываются на уровне доверия инвесторов. А доверие инвесторов – это важнейший показатель капитализации Amazon, из которой складывается и личное состояние Джеффа Безоса.

Таким образом, уместно говорить о том, что всемирный капиталист номер один Джефф Безос стал жертвой этого самого капитализма. Это также показывает, что никто из американских миллиардеров на самом деле не может быть уверен в том, что если он и становится «номером один», то это не изменится спустя год или два. Мировой финансовый рынок не прощает ошибок.