Как и ожидалось, советники глав Нормандской четвёрки договорились продолжать договариваться

Вот и поговорили. Украинская сторона, как сообщил Дмитрий Козак, попросила двухнедельную паузу – «для проработки прямых переговоров» между Киевом и Донбассом. В то же время, глава президентской администрации Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что никаких переговоров с «боевиками» и «сепаратистами» - представителями народных республик, - не будет. Нет никаких сомнений, что украинская сторона в своём фирменном стиле продолжает затягивать время, рассчитывая, по всей видимости, на чудо и «авось».

Сюжет: Украинский кризис

Через две недели в Берлине пройдёт очередная встреча – не совсем понятно, правда, какой смысл её проводить, если заранее известно, что украинская сторона в очередной раз «кинет» партнёров, заявляя о невозможности прямых переговоров с Донецком и Луганском. Военные эксперты в этой связи отмечают, что Киеву кровь из носа нужно выиграть время – чтобы завезти на Донбасс достаточно боеприпасов и топлива для бронетехники. Вот эти две недели Киев и выиграет, в очередной раз «хитро» обведя Москву вокруг пальца – киевским политикам мнится, что таким образом они выиграют гражданскую войну. Странно другое – реакция Москвы. Казалось бы, на сей раз, загодя было сказано о невозможности бесконечно затягивать переговорный процесс – но процесс снова затягивают, и делает это, как всегда, украинская сторона.

Также Ермак рассчитывает добиться непосредственной встречи Зеленского и Путина – в Киеве решили, что такая встреча позволит отредактировать минские соглашения в интересах украинской стороны. Но даже если встреча не состоится (а так, скорее всего, и будет) Ермак и Зеленский смогут на голубом глазу отчитаться, что они, де, сделали всё возможное для достижения мира на Донбассе. С какой целью Россия в который уже раз позволяет неспособной договариваться украинской стороне подобные манипуляции? А ещё окружение Зеленского добивается личной встречи президентов России и Украины, чтобы предложить на ней новых – своих – посредников в поставках российских энергоресурсов. До сих пор такие поставки курировали представители Виктора Медведчука, но Ермак и Зеленский мечтают отодвинуть главу ОПЗЖ и ввести в дело своего посредника.