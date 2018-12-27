Как и для чего ФРС США уничтожает Трампа

Автор:

Латышев Сергей

Декабрь 2018 года может стать самым худшим для фондового рынка США со времён Великой депрессии, которую породил Биржевой крах 1929 года. Всё это уже было: обвал на биржах, инвесторы сбрасывают стремительно дешевеющие акции, индексы рушатся… Этому предшествовал спекулятивный бум, когда миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос приводил к повышению их стоимости. Жажда лёгкой наживы толкала на новые инвестиции в дорожающие акции, которые зачастую покупались на средства, занятые у банков. Когда же эту гигантскую финансовую пирамиду уже невозможно было поддерживать, инсайдеры рядом продуманных шагов обрушили её. Спекулятивный биржевой «пузырь» лопнул, миллионы инвесторов разорились и стали нищими, а организаторы этой операции — узкий круг находившихся в теме банкиров — тем самым «оздоровили» финансы и заодно по дешёвке положили себе в карман всю страну.

Ряд драконовских мер, способствовавших сосредоточению власти в США в руках немногих, а также тщательно готовившаяся правящими кругами США Вторая мировая война положили конец Великой депрессии. Америка стала «арсеналом демократии», в неё потекло золото всего мира, свою власть над большей частью которого США утвердили после окончания войны.

Плоды этого курса пожали демократы при президенте Франклине Рузвельте и его преемнике Гарри Трумэне. В то время как биржевой крах и Великую депрессию повесили на президента-республиканца Герберта Гувера, ассоциировавшегося у американцев поначалу с экономическим бумом, как и нынешний президент-республиканец Дональд Трамп. У обоих были, кстати, и немецкие корни.

Президенту Дональду Трампу не помешало бы заранее повесить в Белом доме портрет Герберта Гувера, с которым у нынешнего президента может обнаружиться большое сходство. Фото: www.globallookpress.com

Однако поскольку в 1933 году экономика США составляла 50% от «пузыря» 1929 года, именно Гувер, а не «мудрецы» из Федеральной резервной системы (ФРС) и приближённые к ним спекулянты, вовремя сбросившие акции, стал символом страшного кризиса и с треском проиграл выборы Рузвельту. Хотя вины его в катастрофе — 12 миллионов безработных, закрытые заводы и фабрики, заброшенные фермы, — по сути, не было. На предыдущих выборах Гувер, имевший, как и Трамп, репутацию умелого менеджера, сторонника свободного рынка, одержал убедительную победу. Но кто об этом помнил после пережитого американцами краха.

Многие избиратели ругали себя за то, что голосовали тогда за Гувера, который, кстати, в отличие от Трампа, не на словах, а на деле хорошо относился к России, активно помогая в 1920-е годы в ней голодающим. На посту главы Американской администрации помощи (ARA) Гувер добился огромных успехов, от страшной смерти в Советской России были спасены сотни тысяч людей. В результате Рузвельт благодаря своему «Новому курсу» и завершению острой фазы кризиса сделал на выборах из Гувера отбивную. Весь мир, кстати, страшно пострадал от пришедшей из США Великой депрессии. Даже в большинстве европейских стран по причине беспрецедентных экономических лишений, вызванных крахом на Уолл-стрит, к власти пришли авторитарные, фашистские режимы, была во многом ликвидирована демократия. Западный мир на всех парах устремился к войне, которая, собственно, и была основной целью Рузвельта и Ко, ибо сулила Вашингтону господство над миром.