Как Греф развлекается за наш счёт: Причуды рулевого Сбера перечислили в прямом эфире

Ребрендинг Сбербанка стал третьим за время работы банка в России. Последний вариант ребрендинга представляет собой полный переход к экосистеме. Теперь глава кредитного учреждения Герман Греф окончательно избавился от слова "банк". На логотипе остаётся только Сбер, подкреплённый трёхцветным градиентом. В кризисный год для всей страны и мира Греф решил потратить $300 миллионов на эту придумку. Так эксперты оценивают решение по ребрендингу.

В эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" учредитель телеканала Константин Малофеев и наш ведущий Юрий Пронько обратили внимание и на прошлый ребрендинг, не менее скандальный, и в целом на сегодняшнюю политику Сбербанка. Проблема в том, что, являясь, по сути, государственным банком, Сбер не выполняет свою главную функцию. Выше интересов государства ставится прибыль, таким образом, бизнес остаёся без дешёвых кредитов, что тормозит развитие. Более того, банк и помимо кредитных ставок делает всё возможное, чтобы заработать на клиентах. Чего стоят только дополнительные комиссии, введённые Грефом в этом году для всех без исключения клиентов.

"Даже объекты, которые возводит господин Греф на средства Сбера, характеризуют этого человека. Давайте сейчас посмотрим некоторые кадры того, как, собственно, этот человек работает, - предложил Юрий Пронько, презентуя видеоряд в эфире. - Это строение на Истре, Новорижское направление. У Грефа дом стиле хайтек, подобный тому, что построил бы толстосум в Силиконовой долине. С отсылом, как вы думаете, в какой век? На середину прошлого века - в память о 1960-х годах, когда была мода на круглые дома. Очень много японского стиля: сад камней, японский молельный дом, скульптуры японцев. Отсылка к американским дельцам 1980-х не случайна. Тогда появилась мода на японскую корпоративную культуру и японскую мудрость. Тогда же, кстати, появились и "ужастики", что Япония скоро обгонит США и захватит мир".

Константин Малофеев добавил, что хоть мы и обращаем внимание на причуды Германа Грефа, гораздо важнее, что он не исполняет своей главной функции как руководитель Сбербанка. Он не развивает экономику России, хотя на самом деле государственный банк именно для этого и нужен. Вместо развития у нас нескончаемый аттракцион:

"Вы же помните соответствующие фильмы про "доктора Зло" и главных злодеев. Мне кажется, у него (Грефа. - Ред.) такой косплей. И большой небоскреб, и виллы в хайтечном стиле... Всё это часть образа. И среди этого - иногда с мечом Бусидо - сидит такой одинокий миллиардер, который один прозревает. А дальше? Всё по сценарию голливудских фильмов и антиутопий, где мир обязательно или роботы захватывают, или другие символы. К счастью, пока ему этого не хватает".

Помимо всего прочего, Герман Греф - один из известнейших приверженцев принципов Каббалы. А что такое Каббала в русском значении?

"В русском понимании, кабала - это рабство, - отметил Малофеев, показывая игру слов. - Или долговая кабала, помните? Всё из русского языка. Так вот, все, кто попал в долговую кабалу Сбербанка, теперь должны дальше в этой кабале делать то, что хочет руководсво банка. Это же они придумали! Это в стратегии Сбербанка на 2020 год, которую мы с вами разбирали в нашей прошлой и позапрошлой передачах. Где говорится: каждый, кто имеет кредит Сбербанка, теперь будет пользоваться и другими услугами. Продукты клиенту просто навязываются, и мы уже вынуждены платить за всё - и тут комиссия, и там. В кабалу загоняется всё население страны, огромное количество людей. А бенефициарами этого являются международные акционеры. И не надо говорить про российское государство, у которого 51%. Потому что для российского государства эти дивиденды - ничто в сравнении с потерями от того, как плохо Сбер работает как институт развития".