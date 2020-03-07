Как гражданину стать банкротом и зачем это делать • 23 • Аналитика © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", упрощающие процедуру признания гражданина банкротом. Теперь те, чьи долги не превышают пятисот тысяч рублей, смогут уладить проблемы с кредиторами без дополнительных расходов. О плюсах и минусах добровольного банкротства — в материале РИА Новости. Гражданин банкрот Как объяснил автор поправок, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, сейчас банкротство физлиц подразумевает расходы — порядка ста тысяч рублей, что многим не по карману. По уточненному закону этого не потребуется — если долг не больше полумиллиона рублей. Право на упрощенное банкротство предоставят тем, кто признан официальным безработным, а также лицам с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также они не должны располагать имуществом, за исключением того, которое нельзя взыскать за долги, а на их банковских счетах не может быть более 50 тысяч рублей. Для запуска банкротства следует обратиться с заявлением в самоуправляемую организацию (СУО) арбитражных управляющих. В течение дня СУО назначит специалиста, который возьмет на себя большинство бюрократических проблем. Убедившись, что гражданин соответствует всем условиям упрощенной процедуры, арбитражный управляющий внесет его данные в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента вводится мораторий на требования кредиторов, прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Взамен должник лишается возможности брать займы, кредиты и выдавать финансовые поручительства. Процедура длится год. "Фактически это долговые каникулы, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта. — За год арбитражный управляющий поможет добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах". Если же не получится, должника признают банкротом и освободят от требований кредиторов. За чей счет банкет Министерство экономразвития предложило упрощенное банкротство еще в 2016 году, но реализация идеи затянулась из-за споров о том, кому оплачивать услуги арбитражных управляющих. Наконец это вопрос решен — саморегулируемые организации сформируют специальные фонды. За каждое банкротство управляющим полагается три тысячи рублей. Немного, но, во-первых, они ведут десятки дел одновременно, поскольку процедурой банкротства пользуются все чаще. В 2019-м зафиксировано почти 70 тысяч банкротств, и этот показатель увеличивается с каждым годом в полтора раза. Во-вторых, основной заработок управляющим обеспечат граждане с долгами более 500 тысяч рублей, для которых процедура не меняется. Это касается лиц, чья задолженность превышает стоимость их имущества. Дорогое удовольствие Именно услуги арбитражного управляющего (а пользоваться ими обязательно) обходятся банкроту дороже всего. По закону это 25 тысяч рублей за одну процедуру. Но при стандартном банкротстве одновременно проводятся две процедуры — собственно банкротство и реструктуризация долгов. Так что получается 50 тысяч рублей. Кроме того, требуется оплатить госпошлину, подтверждение платежеспособности, публикацию сведений в Едином федеральном реестре. В итоге — 70-75 тысяч. Сумма увеличивается, если надо улаживать проблемы с несколькими кредиторами или речь идет об особо крупных долгах. К тому же перед тем, как подать заявление о добровольном банкротстве в суд, многие граждане советуются с юристами и различными консультантами, что тоже не бесплатно. Прошедшие через банкротство считают это напрасной тратой денег — ничего нового по сравнению с тем, что вполне доступно изложено в законе, такие советники не скажут. Тем не менее расходы на банкротство в сто тысяч рублей, о которых говорит Николай Николаев, выглядят вполне рыночной оценкой. Стань банкротом и спи спокойно На банкротстве по стандартной процедуре приходится тратить не только деньги, но и время. В самых простых случаях — шесть-восемь месяцев. Нередко все растягивается на год, а то и два. Главная причина задержек — суды, требующие от арбитражных управляющих выискивать активы для реализации. Предельные сроки законом не установлены, тут все зависит от судьи. Получив статус банкрота, гражданин теряет финансовую свободу: ежемесячный доход ограничивается суммой МРОТ, все остальное управляющий перечисляет кредиторам. Однако закон позволяет открыть специальный банковский счет, куда можно вносить до 50 тысяч рублей в месяц, и распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Банкроты порой пытаются обойти ограничения, договариваясь с начальством о выплате доли зарплаты в конвертах. Некоторые даже меняют работу, чтобы скрыть от управляющего свои реальные доходы. Это рискованная игра — если нарушения обнаружат, мораторий на требования кредиторов моментально отменят и все долги придется отдавать в полном объеме. Но для честных банкротов выгода очевидна: заплатив 100 тысяч рублей, можно избавиться от долгов на многие сотни тысяч и даже миллионы. Впрочем, как признаются прошедшие через эту процедуру, главное — то, что больше не будет ежедневных звонков из банков и визитов коллекторов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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