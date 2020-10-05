Как говорится, "режут по живому"? • 106 • Украина

Венгерская, румынская и болгарская общины на Украине не согласны с проводимой в стране административно-территориальной реформой, т.к. она приведет к «размыванию» мест компактного проживания румын, венгров и болгар.



Реформы такого масштаба и уровня требуют широкого общественного обсуждения в виде круглых столов, петиций, общественных и публичных слушаний. Страны, которым удалось эффективно завершить такие преобразования, начинали именно с этого. Если этого не сделать сейчас, то всё запланированное закончится массовыми акциями протеста в конкретных населенных пунктах. Опыт Польши это подтверждает. В первой половине 90-х годов власть этой страны также попыталась реализовать админреформу жёстким административным давлением. Это привело к массовым протестам с перекрытием дорог, и правительство вынужденно отсрочило реформу на 1,5 года. Оказалось, что без диалога с гражданами это реализовать невозможно.



13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".



И хотя административно-территориальная реформа еще не завершена, она уже встречает сопротивление со стороны украинцев. Так, проблемы возникли в Болградском районе Одесской области. Власти собираются поделить территорию на пять общин, что вызвало серию протестов со стороны местных жителей, а также болгарских депутатов.



Дело в том, что в этом районе проживают этнические болгары. В соответствии с предварительными планами, их община будет разделена, что вызывало гнев парламента Болгарии. Депутаты призвали болгарские власти обеспечить целостность общины в Одесской области, за что получили обвинение во вмешательстве со стороны Киева.



Недовольство болгарской стороны поддерживают и жители украинского района, которые организовали несколько демонстраций против изменений. С их точки зрения, власти пытаются искусственно раздробить их общину и не принимают встречные предложения, позволяющие провести реформу без ущерба для болгарского меньшинства.



Жители нескольких украинских регионов уже выступили против преобразований, так как некоторые регионы отформатировали особенно сильно. Например, в Тернопольской области из 17 районов сделали три, в Волынской вместо 16 будет четыре. Территории новых районов будут беспрецедентно большими. Например, в Житомирской области ликвидирован Любарский район, его территорию передали Житомирскому. Расстояние от бывшего до нынешнего райцентра — 82 км, от отдаленных сел еще больше.



Недоумение вызывают и принципы, по которым нарезались районы. Так, в Киевской области вместо Броварского района появится Бориспольский, хотя в Броварах в два раза больше жителей, чем в Борисполе. Вместо Ирпенского будет Бучанский район, хотя в Ирпени больше жителей и инфраструктурных объектов: отделение полиции, суд, архив.



В Киеве говорят: реформа нужна, чтобы исполнительная власть стала эффективной и понятной. При этом авторы преобразований не скрывают, что в районных администрациях сейчас работает 48 тыс. госслужащих, а после укрупнения их останется 14 тыс. Киевские власти подают это как «перемогу», но в действительности в поселках и городках часто просто нет другой работы. Лишившиеся должностей мелкие чиновники будут вынуждены уехать в мегаполисы.



Думаю, что все таки главный фактор — назначенные на 25 октября 2020 года местные выборы на Украине. Рейтинги «Слуги народа» и президента Зеленского снижаются, появляются опасные конкуренты. А хаос на уровне местных властей может помочь команде действующего главы государства. Не зря премьер-министр Шмыгаль требует провести укрупнение уже в этом году.



В середине июня протестовали жители Маневичского района Волынской области. Они не соглашались с объединением их района с другим и перекрыли сразу две трассы — Киев–Варшава и Луцк–Любешов. В первых числа июля дороги перекрывали жители упраздняемого Хотинского района Черновицкой области.



В июне – активисты из Городокского и Ярмолинецкого районов перекрывали участок автодороги Житомир-Черновцы в знак протеста против нового разделения на районы. При этом они даже зарегистрировали петицию Зеленскому с просьбой сохранить целостность территориального разделения.



Не соглашаются с разделом и в Ассоциации городов Украины. В объединении говорят, что реформа грозит недоступностью публичных услуг для граждан, двоевластием и безответственностью за состоянием дел на местах. Несколько акций протеста прошло у стен Верховной Рады в Киеве. В ходе одной из них жители Киевской области пронесли по улицам черный гроб, символизировавший смерть Васильковского района.



Эксперты говорят, что тема укрупнения будет катализатором протестной активности нынешней осенью. Украинский политолог Константин Бондаренко подчеркивает, что местные элиты и уволенные чиновники могут стать проблемой для Киева. Аналитик Андрей Золотарев сравнивает нынешние преобразования с медицинской реформой. «В данном случае также просматривается желание оптимизировать бюджетные расходы. Думаю, акции протеста будут всё масштабнее», — отмечает эксперт.



Когда до выборов остаётся буквально несколько недель, а на Украине еще до конца не доведено и не урегулировано избирательное законодательство, и правительство начинает делать вот такие административно-территориальные изменения, то в этом присутствует политический аспект. Страну пытаются «порезать» таким образом, чтобы потом в отдельных областях и на отдельных территориях получить максимально приемлемый для себя результат из-за низкого рейтинга. И это не ноу-хау Украины, так делают во многих странах мира. Даже в Соединённых Штатах эти округа очень часто «режут» для того, чтобы подстроиться под какую-то политическую силу и дать ей максимальные электоральные достижения.



Ныне понятно одно: с помощью новых крупных и влиятельных администраций и райсоветов можно получить контроль над регионами в то время, когда власть теряет его в центре.



Всему свое время...

Венгерская, румынская и болгарская общины на Украине не согласны с проводимой в стране административно-территориальной реформой, т.к. она приведет к «размыванию» мест компактного проживания румын, венгров и болгар.Реформы такого масштаба и уровня требуют широкого общественного обсуждения в виде круглых столов, петиций, общественных и публичных слушаний. Страны, которым удалось эффективно завершить такие преобразования, начинали именно с этого. Если этого не сделать сейчас, то всё запланированное закончится массовыми акциями протеста в конкретных населенных пунктах. Опыт Польши это подтверждает. В первой половине 90-х годов власть этой страны также попыталась реализовать админреформу жёстким административным давлением. Это привело к массовым протестам с перекрытием дорог, и правительство вынужденно отсрочило реформу на 1,5 года. Оказалось, что без диалога с гражданами это реализовать невозможно.13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".И хотя административно-территориальная реформа еще не завершена, она уже встречает сопротивление со стороны украинцев. Так, проблемы возникли в Болградском районе Одесской области. Власти собираются поделить территорию на пять общин, что вызвало серию протестов со стороны местных жителей, а также болгарских депутатов.Дело в том, что в этом районе проживают этнические болгары. В соответствии с предварительными планами, их община будет разделена, что вызывало гнев парламента Болгарии. Депутаты призвали болгарские власти обеспечить целостность общины в Одесской области, за что получили обвинение во вмешательстве со стороны Киева.Недовольство болгарской стороны поддерживают и жители украинского района, которые организовали несколько демонстраций против изменений. С их точки зрения, власти пытаются искусственно раздробить их общину и не принимают встречные предложения, позволяющие провести реформу без ущерба для болгарского меньшинства.Жители нескольких украинских регионов уже выступили против преобразований, так как некоторые регионы отформатировали особенно сильно. Например, в Тернопольской области из 17 районов сделали три, в Волынской вместо 16 будет четыре. Территории новых районов будут беспрецедентно большими. Например, в Житомирской области ликвидирован Любарский район, его территорию передали Житомирскому. Расстояние от бывшего до нынешнего райцентра — 82 км, от отдаленных сел еще больше.Недоумение вызывают и принципы, по которым нарезались районы. Так, в Киевской области вместо Броварского района появится Бориспольский, хотя в Броварах в два раза больше жителей, чем в Борисполе. Вместо Ирпенского будет Бучанский район, хотя в Ирпени больше жителей и инфраструктурных объектов: отделение полиции, суд, архив.В Киеве говорят: реформа нужна, чтобы исполнительная власть стала эффективной и понятной. При этом авторы преобразований не скрывают, что в районных администрациях сейчас работает 48 тыс. госслужащих, а после укрупнения их останется 14 тыс. Киевские власти подают это как «перемогу», но в действительности в поселках и городках часто просто нет другой работы. Лишившиеся должностей мелкие чиновники будут вынуждены уехать в мегаполисы.Думаю, что все таки главный фактор — назначенные на 25 октября 2020 года местные выборы на Украине. Рейтинги «Слуги народа» и президента Зеленского снижаются, появляются опасные конкуренты. А хаос на уровне местных властей может помочь команде действующего главы государства. Не зря премьер-министр Шмыгаль требует провести укрупнение уже в этом году.В середине июня протестовали жители Маневичского района Волынской области. Они не соглашались с объединением их района с другим и перекрыли сразу две трассы — Киев–Варшава и Луцк–Любешов. В первых числа июля дороги перекрывали жители упраздняемого Хотинского района Черновицкой области.В июне – активисты из Городокского и Ярмолинецкого районов перекрывали участок автодороги Житомир-Черновцы в знак протеста против нового разделения на районы. При этом они даже зарегистрировали петицию Зеленскому с просьбой сохранить целостность территориального разделения.Не соглашаются с разделом и в Ассоциации городов Украины. В объединении говорят, что реформа грозит недоступностью публичных услуг для граждан, двоевластием и безответственностью за состоянием дел на местах. Несколько акций протеста прошло у стен Верховной Рады в Киеве. В ходе одной из них жители Киевской области пронесли по улицам черный гроб, символизировавший смерть Васильковского района.Эксперты говорят, что тема укрупнения будет катализатором протестной активности нынешней осенью. Украинский политолог Константин Бондаренко подчеркивает, что местные элиты и уволенные чиновники могут стать проблемой для Киева. Аналитик Андрей Золотарев сравнивает нынешние преобразования с медицинской реформой. «В данном случае также просматривается желание оптимизировать бюджетные расходы. Думаю, акции протеста будут всё масштабнее», — отмечает эксперт.Когда до выборов остаётся буквально несколько недель, а на Украине еще до конца не доведено и не урегулировано избирательное законодательство, и правительство начинает делать вот такие административно-территориальные изменения, то в этом присутствует политический аспект. Страну пытаются «порезать» таким образом, чтобы потом в отдельных областях и на отдельных территориях получить максимально приемлемый для себя результат из-за низкого рейтинга. И это не ноу-хау Украины, так делают во многих странах мира. Даже в Соединённых Штатах эти округа очень часто «режут» для того, чтобы подстроиться под какую-то политическую силу и дать ей максимальные электоральные достижения.Ныне понятно одно: с помощью новых крупных и влиятельных администраций и райсоветов можно получить контроль над регионами в то время, когда власть теряет его в центре.Всему свое время... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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