Как готовят провокаторов для России: О "специфических практиках" заявили в Госдуме

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев рассказал о "специфических практиках" при подготовке провокаторов для России. "Доброжелательные" и "демократические" организации Запада под благими предлогами готовят "цветные революции".

В пример Пискарев привел французскую неправительственную организацию "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ)* - на официальном сайте организации заявляют, что там занимаются "гражданским просвещением молодых общественных, политических, экономических и культурных лидеров стран с переходной экономикой", а на деле же занимаются совершенно другим.

В формате конференций и семинаров за пределами России там "просвещают" молодых людей весьма "специфическими практиками". Внешне всё выглядит солидно, однако в реальности на конференциях изучают, "методы организации и радикализации массовых протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров".

"Вернувшись в Россию, выпускники подобных курсов выступают организаторами и участниками несогласованных мероприятий в своих городах", - уточнил Пискарев в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что в других подобных организациях под видом обучения "ненасильственным действиям" учат "правильно" перекрывать улицы и использовать другие радикальные практики при организации протестов.

*Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ)* - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры.