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Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 03:05 • 149 • Политика
Сегодня ни один из сотрудников ФСО на законных основаниях не может раскрывать детали охраны президента страны. Раньше такого правила не было - так и появились интервью с Денисом Храмцовым, охранявшим Владимира Путина. В том числе Храмцов рассказал о готовящемся покушении на президента России, которое должны были совершить ещё на похоронах Собчака.
Аналогов этой беседе в СМИ современной России, пожалуй, нет. Да и сам Денис Храмцов с прессой давно не общался. Одно из наиболее полных интервью у него удалось взять Антону Лядову в рамках проекта "The Люди":
Интервью получилось уникальным ещё и потому, что, сказав многое, Храмцов не сказал ничего. Да, он раскрыл некоторые детали организации работы службы. Однако всё сказанное могли и сами предположить люди несведущие. Мы обратили внимание на ту часть беседы, что касается подготовки покушения на Владимира Путина, которое должно было состояться во время похорон мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. И тогда действительно были предприняты особые меры безопасности - не в пример "вбросу", распространённому накануне подшефными главреда и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.
Об этом покушении на Путина сообщалось и совершенно официально. В феврале 2000 года на тот момент руководитель пресс-службы ФСО Сергей Девятов информировал:
Денис Храмцов сказал, что, действительно, тогда работали в особых условиях. Он обеспечивал безопасность как раз на кладбище.
Помимо всего прочего, Денис Храмцов добавил, что Путин знал о вероятности покушения, однако всё равно поехал прощаться с Анатолием Собчаком. Чтобы минимизировать риски, по городу поехало несколько кортежей. Таким образом, бандитам было сложнее понять, куда бить. К счастью, тогда покушения удалось избежать.
Сегодня угрозы иного толка. Ранее мы уже рассказывали о развязанной гибридной войне, целью которой стало избрание в России удобного Западу президента. Цели добиться не удаётся.
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