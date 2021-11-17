Как Госдума обсуждала QR-коды? Юрий Пронько узнал о закулисье

Для многих в России решение Совета Госдумы о переносе рассмотрения резонансных законопроектов о QR-кодах на декабрь, на мой взгляд, стало приятной неожиданностью. Власть уступила? Победил разум? Согласитесь, вопросы нериторические. По нашим данным из парламента, расслабляться ещё рано.

Ситуация, мягко говоря, непростая. Резонансным законопроектам предшествовали весьма провокационные заявления и действия. Достаточно вспомнить, как директор Центра им Гамалеи Александр Гинцбург убеждал нас, что пандемию коронавируса можно будет победить в течение нескольких месяцев, если резко нарастить темпы вакцинации, а также "провести черту" между привитыми и непривитыми. Скандальная цитата прозвучала в интервью "Известиям":

…между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать.

Угрожающие слова про "черту" между людьми. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в свою очередь заявил, что граждан России следует начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19.

"Любое тяжёлое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб от одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Я считаю, что вполне можно обсуждать не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий".

Заместитель мэра Каменск-Уральского Денис Нестеров пошёл ещё дальше и заявил, что граждане, которые не желают прививаться от коронавируса, должны покинуть страну.

Знаете, вопрос-то, на мой взгляд, обоюдный. Почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим, - сказал Денис Нестеров. - Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в России, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте.

Министр здравоохранения господин Михаил Мурашко, в свою очередь, вспомнил про Уголовный кодекс, когда комментировал ситуацию вокруг вакцинации.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создаёт угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели, и к сожалению, буквально на днях статья попадалась… Я не призываю к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд это крайне некорректное поведение", - сказал министр.

Однако в Госдуме решили не пороть горячку. Там неоднократно заявляли, что в России нет и не будет принудительной вакцинации. Эта тема возникала в связи с рассмотрением другого резонансного законопроекта - о введении прививки от коронавируса в прививочный календарь.

"Основной вопрос, который всех здесь интересует: будет или не будет принудительная вакцинация, если этот законопроект одобрят? - говорил председатель комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов. - По сути дела у нас в стране в принципе нет принудительной вакцинации ни к одному из возбудителей, ни к одной болезни… Речь идёт о том, чтобы эта вакцинация вошла в нацкалендарь прививок наравне с дифтерией, корью, туберкулезом и так далее. Все мы понимаем, что никого силой прививку от гриппа делать не заставляют. Более того перед тем, как делать прививку, каждый человек подписывает информированное согласие. Поэтому если он против, никто его насильно, естественно, вакцинировать не будет".

Вакцинация пенсионера от коронавируса. Фото: Evgeny Sinitsyn / XinHua / globallookpress

Вернемся к двум законопроектам, которые вызвали серьёзный резонанс – он, по всей видимости, остудил "горячие головы" в правительстве. Например, вице-премьера Татьяну Голикову, которая, по данным деловой прессы, имеет существенные лоббистские возможности в части продвижения интересов фармкорпораций. Так вот, внесенные правительством законопроекты, которые планировали выставить на голосование чуть ли не на этой неделе, отложены Госдумой на месяц. Консультации продлятся до 14 декабря.

Госдума поступила с новым регламентом, направила законопроект на обсуждение с регионами, потому что это касается всех. Она не стала нарушать свой собственный регламент, как, возможно, какие-то горячие головы требовали. В данном случае соблюдение правил я рассматриваю, как, в общем-то, определённое поражение оппонентов, но это безусловно, только-только самое начало процесса, - подчеркнул в беседе с нами депутат Госдумы России Михаил Делягин. - Потому что мы сейчас увидим, что регионы, не только контролируемые "ЕР", в едином порыве, если на них не окажут давление граждане, скажут, что мы этого хотим и мы вообще хотим запретить людям без QR-кодов жить. Ну этого можно ожидать от некоторых региональных властей. От многих из них.

В парламенте подчёркивают, что "паузу" взяли для того, чтобы "снять те вопросы, которые сегодня задают люди", пояснил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Законопроекты "вызвали широкий резонанс" у граждан, поэтому Совет Думы принял решение не торопиться и обсудить их.

Вопрос в обществе настолько остро стоит - есть и противники, есть и сторонники, что надо обсудить его со всеми заинтересованными сторонами, и выработать взаимоприемлемое решение, - подчеркнул первый, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. - Я думаю, что совет Государственной Думы поступил абсолютно правильно с точки зрения и регламента, и вообще общей ситуации с этим вопросом.

Против тотального введения QR-кодов выступили разные группы влияния, в том числе во власти. Причина – им самим тогда придётся соблюдать данные нормативные акты, такое предположение сделал в беседе с нами предприниматель Дмитрий Потапенко:

"По моим оценкам и это, в том числе, то, что я знаю из кулуаров, они сами понимают, что им придётся исполнять свой собственный закон, а поскольку QR-коды по сути дела становятся вторым паспортом, им нужно будет понять, а каким образом им самим же себе, то есть нашим властителям, набивать себе эти "документы". То ли на лоб, то ли на руку, то ли ещё куда-то. Поэтому в данном случае все понимают, что QR-коды никоим образом не спасают, а самое главное, не так много регионов - их всего, по сути дела, два у нас, Москва и Петербурге, где есть оборудование, которое позволит считать код. Поэтому замечательно иметь, в общем-то, технологическую отсталость, которая в данном случае позволяет не внедрять абсолютно бестолковый закон".

Сколько людей столько и мнений. Даже среди врачей нет единой позиции. Одни утверждают, что QR-коды ничего не дают, потому что заболеть могут, как вакцинированные, так и те, кто не поставил до сих пор прививку. Однако есть врачи, которые считают, что законы будут приняты. И вот почему:

На самом деле, мы прекрасно понимаем, что скорее всего, отложили принятие закона в связи с большим количеством обращений граждан. На мой взгляд, принято правильное решение: собрать совет экспертов, выслушать все мнения и принять уже законодательно решение о введении QR-кодов. Но на самом деле, если мы посмотрим практику международную, то во многих странах есть аналоги наших кодов – например, зелёные паспорта, санитарный пропуск, паспорт здоровья, как угодно. Во многих странах принято решение о том, что человек должен на руках иметь разрешительный документ на посещение общественных мест. И на самом деле, мы всё равно придём к этому, и меня удивляет, почему сегодня есть такой серьёзный общественный резонанс, - сказал нам врач общей практики Денис Прокофьев.

Что с того?

Да, именно широкий общественный резонанс привёл к тому, чтобы слабые с правоприменительной практики законопроекты Советом Госдумы были фактически отправлены на доработку. Общественное давление было настолько существенным, что власть уступила. Уступила разуму и взвешенной позиции, которая должна быть выработана к 14 декабря.

Мы все заинтересованы в охране здоровья нашего народа. Однако данный факт, как ранее заметил глава Конституционного суда Валерий Зорькин, не должен приводить к принятию законов, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. Сможет ли Россия с достоинством пройти между "молотом и наковальней" покажет ближайшее время.

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