Как гонконгский грипп конца 1960-х остался в памяти людей • 96 • Аналитика

В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения сообщила о своей новой глобальной стратегии по гриппу на 2019-2030 годы. Её целью было заявлено предотвращение сезонного гриппа, контроль передачи вирусов от животных к человеку, подготовка к следующей пандемии.



Глобальные планы ВОЗ и история вирусных пандемий

Появление глобальной стратегии прокомментировал генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что ежегодно во всем мире гриппом болеют свыше 1 млрд человек, 3-5 млн случаев считаются тяжелыми, 290-650 тысяч человек умирают.







Было уже четыре пандемии гриппа: в 1918, 1957, 1968 и в 2009 годах (H1N1). Доктор Гебрейесус тогда сказал: «Вопрос не в том, будет ли еще одна пандемия, а в том – когда она будет». Среди рисков нового времени он назвал передачу вируса гриппа от животных человеку.



Сообщение ВОЗ привлекло внимание СМИ к пандемиям, пережитым человечеством. Особое место в этом ряду занял гонконгский грипп, свирепствовавший на планете в 1968-1969 годах. Наверное, потому, что эта пандемия ещё помнится живущим ныне людям со всеми её особенностями и страхами.



В российских изданиях дружно вспомнили известную песню Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», в которой, по словам поэта «побеждён гонконгский грипп». Со статистикой заболеваний оказалось сложнее. Сводных цифр не оказалось ни у одной страны кроме Соединённых Штатов, зафиксировавших смерть от гонконгского гриппа 33800 человек.



По миру пошла гулять цифра умерших в пандемию – от 1 до 4 миллионов человек. Сам гонконгский грипп современные вирусологи оценили как «умеренной тяжести» с уровнем летальности менее 0,2%. Так почему же его так запомнили люди?



Прежде всего, из-за скоротечности заболевания. Буквально в первые два дня проявлялись все его симптомы, включая жар и лихорадку. Человек мог «сгореть» за три-пять дней. Впрочем, это касалось пожилых людей старше 65-летнего возраста с ослабленным хроническими болезнями иммунитетом.



Остальным тоже пришлось не сладко. Гонконгский грипп был горазд на осложнения. Он нёс с собой пневмонию, миокардит, бронхит, отит, трахеит, энцефалит, менингит и ещё целый букет заболеваний. Нередко они переходили в хроническую форму и даже делали людей инвалидами.



Живучий вирус

Впервые вирус появился летом 1968-го в Гонконге. По миру его понесли экипажи морских судов. За две недели грипп распространился на южные провинции Китая, во Вьетнам и Сингапур. К осени вирус достиг Индии, Филиппин, Северной Австралии, Европы и США.



В Соединённые Штаты гонконгский грипп завезли возвращавшиеся с вьетнамской войны солдаты. Наверное, поэтому здесь более-менее вели статистику смертности, чтобы не подвесить её под последствия боевых ранений.



В остальных странах статистикой гонконгского гриппа не сильно увлекались. Эксперты объясняют это тем, что не было достаточного объёма лабораторных данных, с помощью которых можно было увязать смерти конкретных людей с пандемией.



Вирус, тем временем, оказался достаточно живучим. В 1969 году он отметился в Советском Союзе, Японии, Африке и Южной Америке. Эта волна была послабее первой. Гонконгский грипп в семидесятых годах беспокоил людей ещё пару раз. Но против него уже работала вакцина и освоенные методы лечения.



Гонконгский грипп вспоминают ещё и потому, что его пандемия лучше изучена, чем предыдущие. Например, печальной памяти «испанку» смогли до конца понять только в 2005 году. Тогда американские ученые из образцов тканей умерших от той пандемии людей смогли воссоздать генную структуру вируса и выяснить, почему «испанка» была такой смертоносной.







Любой грипп и сегодня остаётся тяжёлой формой сезонного заболевания. Об этом напоминают цифры, приведённые главой Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ готовилась к новой пандемии этой болезни, но столкнулась с коронавирусом SARS-CoV-2.



Его неизученность и непредсказуемость заставила власти многих стран предпринять чрезвычайные меры для локализации возникших очагов пандемии. У этой работы будет хороший результат, в чем не сомневаются профильные специалисты. Они уверены, что медицина «оседлает» новый вирус, как сделала это с гонконгским гриппом. В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения сообщила о своей новой глобальной стратегии по гриппу на 2019-2030 годы. Её целью было заявлено предотвращение сезонного гриппа, контроль передачи вирусов от животных к человеку, подготовка к следующей пандемии.Появление глобальной стратегии прокомментировал генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что ежегодно во всем мире гриппом болеют свыше 1 млрд человек, 3-5 млн случаев считаются тяжелыми, 290-650 тысяч человек умирают.Было уже четыре пандемии гриппа: в 1918, 1957, 1968 и в 2009 годах (H1N1). Доктор Гебрейесус тогда сказал: «Вопрос не в том, будет ли еще одна пандемия, а в том – когда она будет». Среди рисков нового времени он назвал передачу вируса гриппа от животных человеку.Сообщение ВОЗ привлекло внимание СМИ к пандемиям, пережитым человечеством. Особое место в этом ряду занял гонконгский грипп, свирепствовавший на планете в 1968-1969 годах. Наверное, потому, что эта пандемия ещё помнится живущим ныне людям со всеми её особенностями и страхами.В российских изданиях дружно вспомнили известную песню Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», в которой, по словам поэта «побеждён гонконгский грипп». Со статистикой заболеваний оказалось сложнее. Сводных цифр не оказалось ни у одной страны кроме Соединённых Штатов, зафиксировавших смерть от гонконгского гриппа 33800 человек.По миру пошла гулять цифра умерших в пандемию – от 1 до 4 миллионов человек. Сам гонконгский грипп современные вирусологи оценили как «умеренной тяжести» с уровнем летальности менее 0,2%. Так почему же его так запомнили люди?Прежде всего, из-за скоротечности заболевания. Буквально в первые два дня проявлялись все его симптомы, включая жар и лихорадку. Человек мог «сгореть» за три-пять дней. Впрочем, это касалось пожилых людей старше 65-летнего возраста с ослабленным хроническими болезнями иммунитетом.Остальным тоже пришлось не сладко. Гонконгский грипп был горазд на осложнения. Он нёс с собой пневмонию, миокардит, бронхит, отит, трахеит, энцефалит, менингит и ещё целый букет заболеваний. Нередко они переходили в хроническую форму и даже делали людей инвалидами.Впервые вирус появился летом 1968-го в Гонконге. По миру его понесли экипажи морских судов. За две недели грипп распространился на южные провинции Китая, во Вьетнам и Сингапур. К осени вирус достиг Индии, Филиппин, Северной Австралии, Европы и США.В Соединённые Штаты гонконгский грипп завезли возвращавшиеся с вьетнамской войны солдаты. Наверное, поэтому здесь более-менее вели статистику смертности, чтобы не подвесить её под последствия боевых ранений.В остальных странах статистикой гонконгского гриппа не сильно увлекались. Эксперты объясняют это тем, что не было достаточного объёма лабораторных данных, с помощью которых можно было увязать смерти конкретных людей с пандемией.Вирус, тем временем, оказался достаточно живучим. В 1969 году он отметился в Советском Союзе, Японии, Африке и Южной Америке. Эта волна была послабее первой. Гонконгский грипп в семидесятых годах беспокоил людей ещё пару раз. Но против него уже работала вакцина и освоенные методы лечения.Гонконгский грипп вспоминают ещё и потому, что его пандемия лучше изучена, чем предыдущие. Например, печальной памяти «испанку» смогли до конца понять только в 2005 году. Тогда американские ученые из образцов тканей умерших от той пандемии людей смогли воссоздать генную структуру вируса и выяснить, почему «испанка» была такой смертоносной.Любой грипп и сегодня остаётся тяжёлой формой сезонного заболевания. Об этом напоминают цифры, приведённые главой Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ готовилась к новой пандемии этой болезни, но столкнулась с коронавирусом SARS-CoV-2.Его неизученность и непредсказуемость заставила власти многих стран предпринять чрезвычайные меры для локализации возникших очагов пандемии. У этой работы будет хороший результат, в чем не сомневаются профильные специалисты. Они уверены, что медицина «оседлает» новый вирус, как сделала это с гонконгским гриппом. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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