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Как гонконгский грипп конца 1960-х остался в памяти людей
01 апреля 2020, 16:35 • 96 • Аналитика
В марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения сообщила о своей новой глобальной стратегии по гриппу на 2019-2030 годы. Её целью было заявлено предотвращение сезонного гриппа, контроль передачи вирусов от животных к человеку, подготовка к следующей пандемии.
Глобальные планы ВОЗ и история вирусных пандемий
Появление глобальной стратегии прокомментировал генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что ежегодно во всем мире гриппом болеют свыше 1 млрд человек, 3-5 млн случаев считаются тяжелыми, 290-650 тысяч человек умирают.
Было уже четыре пандемии гриппа: в 1918, 1957, 1968 и в 2009 годах (H1N1). Доктор Гебрейесус тогда сказал: «Вопрос не в том, будет ли еще одна пандемия, а в том – когда она будет». Среди рисков нового времени он назвал передачу вируса гриппа от животных человеку.
Сообщение ВОЗ привлекло внимание СМИ к пандемиям, пережитым человечеством. Особое место в этом ряду занял гонконгский грипп, свирепствовавший на планете в 1968-1969 годах. Наверное, потому, что эта пандемия ещё помнится живущим ныне людям со всеми её особенностями и страхами.
В российских изданиях дружно вспомнили известную песню Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай», в которой, по словам поэта «побеждён гонконгский грипп». Со статистикой заболеваний оказалось сложнее. Сводных цифр не оказалось ни у одной страны кроме Соединённых Штатов, зафиксировавших смерть от гонконгского гриппа 33800 человек.
По миру пошла гулять цифра умерших в пандемию – от 1 до 4 миллионов человек. Сам гонконгский грипп современные вирусологи оценили как «умеренной тяжести» с уровнем летальности менее 0,2%. Так почему же его так запомнили люди?
Прежде всего, из-за скоротечности заболевания. Буквально в первые два дня проявлялись все его симптомы, включая жар и лихорадку. Человек мог «сгореть» за три-пять дней. Впрочем, это касалось пожилых людей старше 65-летнего возраста с ослабленным хроническими болезнями иммунитетом.
Остальным тоже пришлось не сладко. Гонконгский грипп был горазд на осложнения. Он нёс с собой пневмонию, миокардит, бронхит, отит, трахеит, энцефалит, менингит и ещё целый букет заболеваний. Нередко они переходили в хроническую форму и даже делали людей инвалидами.
Живучий вирус
Впервые вирус появился летом 1968-го в Гонконге. По миру его понесли экипажи морских судов. За две недели грипп распространился на южные провинции Китая, во Вьетнам и Сингапур. К осени вирус достиг Индии, Филиппин, Северной Австралии, Европы и США.
В Соединённые Штаты гонконгский грипп завезли возвращавшиеся с вьетнамской войны солдаты. Наверное, поэтому здесь более-менее вели статистику смертности, чтобы не подвесить её под последствия боевых ранений.
В остальных странах статистикой гонконгского гриппа не сильно увлекались. Эксперты объясняют это тем, что не было достаточного объёма лабораторных данных, с помощью которых можно было увязать смерти конкретных людей с пандемией.
Вирус, тем временем, оказался достаточно живучим. В 1969 году он отметился в Советском Союзе, Японии, Африке и Южной Америке. Эта волна была послабее первой. Гонконгский грипп в семидесятых годах беспокоил людей ещё пару раз. Но против него уже работала вакцина и освоенные методы лечения.
Гонконгский грипп вспоминают ещё и потому, что его пандемия лучше изучена, чем предыдущие. Например, печальной памяти «испанку» смогли до конца понять только в 2005 году. Тогда американские ученые из образцов тканей умерших от той пандемии людей смогли воссоздать генную структуру вируса и выяснить, почему «испанка» была такой смертоносной.
Любой грипп и сегодня остаётся тяжёлой формой сезонного заболевания. Об этом напоминают цифры, приведённые главой Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ готовилась к новой пандемии этой болезни, но столкнулась с коронавирусом SARS-CoV-2.
Его неизученность и непредсказуемость заставила власти многих стран предпринять чрезвычайные меры для локализации возникших очагов пандемии. У этой работы будет хороший результат, в чем не сомневаются профильные специалисты. Они уверены, что медицина «оседлает» новый вирус, как сделала это с гонконгским гриппом.
Геннадий Грановский
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