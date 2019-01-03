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Как главы государств отмечают Новый год
03 января 2019, 21:09 • 90 • В мире
Все мы очень по-разному отмечаем Новый год. Для одних это тёплый семейный праздник, для других — шумная вечеринка с друзьями. Руководители разных стран здесь не исключение. О том, как они любят проводить новогодние праздники, — в нашем материале
Автор:
Петрова Александра
Главы государств выбирают очень разные способы проведения новогодних праздников, и это их характеризует. Кто-то скромно сидит за праздничным столом дома с семьёй, кто-то расслабляется в окружении звёзд, некоторые пересматривают любимые фильмы, другие навещают стариков. Ну а кто-то так «отрывается», что после Нового года становится мемом.
Владимир Путин: Скромность и домашний уют
Российский лидер Владимир Путин каждый Новый год проводит с родными и близкими дома. При этом его праздничный стол не отличается дорогими и экзотическими яствами — всё очень скромно.
— рассказал журналистам два года назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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