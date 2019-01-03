Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У меня нет денег, чтобы доехать за пенсией
В Госдуме прокомментировали решение Украины закрыть избирательные участки в Росс...
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рад...
Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины
Главная / В мире

Как главы государств отмечают Новый год

03 января 2019, 21:09  •  90 • В мире
Все мы очень по-разному отмечаем Новый год. Для одних это тёплый семейный праздник, для других — шумная вечеринка с друзьями. Руководители разных стран здесь не исключение. О том, как они любят проводить новогодние праздники, — в нашем материале
Автор:
Петрова Александра
Главы государств выбирают очень разные способы проведения новогодних праздников, и это их характеризует. Кто-то скромно сидит за праздничным столом дома с семьёй, кто-то расслабляется в окружении звёзд, некоторые пересматривают любимые фильмы, другие навещают стариков. Ну а кто-то так «отрывается», что после Нового года становится мемом.
Владимир Путин: Скромность и домашний уют
Российский лидер Владимир Путин каждый Новый год проводит с родными и близкими дома. При этом его праздничный стол не отличается дорогими и экзотическими яствами — всё очень скромно.
Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, любит абсолютно простую и здоровую еду,
— рассказал журналистам два года назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 01:39
Что ждёт Евросоюз во время председательства Румынии в январе – июне 2019 года
03 января 2019, 14:39
″Проводить секретно″: Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры - источник
03 января 2019, 04:54
"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год

03 января 2019, 17:54
Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашкаджи
03 января 2019, 21:09
Как главы государств отмечают Новый год
03 января 2019, 14:24
«Объективный рост евроскептицизма»: с какими трудностями Евросоюз столкнётся в 2019 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 07:54
Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать у России освободить украинских моряков
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.