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Как главарь неонацистов неожиданно успокоил русского военкора

07 февраля 2022, 22:15  •  89 • Украина

Известный военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, много лет освещающий конфликт на Донбассе, разобрал интервью главаря украинских неонацистов, создателя «Правого сектора», а ныне главнокомандующего «Украинской добровольческой армии» Дмитрия Яроша и пришёл к выводу, что у Киева с командирами «туго».

«Что ждёт “незалежную” — версия украинского радикального националиста Дмитрия Яроша.

Он не боится. Война будет, пока одна из сторон не победит. Лидер „Правого сектора“* предполагает, что Украина победит Россию.

Есть небольшие проблемы в системе украинской ПВО, а Россия, по опыту 080808 (операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, — прим. РВ), применит бомбардировочную авиацию (почему не баллистические и оперативно-тактические, тактические ракеты?).

Но главком, начальник Генштаба, командующий “объединенными силами”, — по словам Яроша, на своих местах, имеют боевой опыт (Какой? Поражение 2014-15? Или есть практика успешных операций с управлением несколькими видами Вооруженных сил?).

Ярош описывает действия ВС России и Белоруссии:

— переброска войск из Сибири на Запад;
— концентрация сил в Крыму;
— мобилизационная активность в ЛДНР;

— если и будет вторжение, начнется оно со старых „кегебистских“ провокаций, если такие провокации начнутся, это и послужит сигналом.

Украинская журналистка интересуется: “А если танки дойдут до Киева, что будете делать?”

Ярош: “У нас есть четкие планы. Мы развернем (доукомплектуем) наши боевые батальоны и медбат. Готовы снайперские и мотопехотные группы”.

Ярош сомневается, что противник (это мы, Россия) сможет одним броском захватить Киев, как, по версии лидера „Правого сектора“, мы сделали с Грозным и Дамаском (error!!! Дамаск мы не брали, а Грозный один раз вовсе взять не смогли, два других раза штурм шел по полтора месяца).

Ярош продолжает: партизанская война возможна, но не в степях, а в городах. Но, чтоб она продлилась долго — Ярош сомневается. Остановить Россию можно — нанести урон оккупанту на фронте, для этого надо, чтоб каждый украинец убил по несколько врагов (нас).

Ведущая программы сообщила, что собирается купить обмундирование и научиться стрелять. И так хотят сделать, по ее словам, и другие украинцы.

Чуть ранее Ярош заявил, что в высших кругах украинской власти есть российские шпионы. Сейчас он назвать их не смог, но совершенно логично предположил: почему бы им не быть, начиная с поселковых советов, заканчивая Верховной Радой.

Под конец ведущая призналась: ей страшно, потому как разумные люди — врачи, экономисты, it-шники — собираются бежать. Ярош успокоил: Господь всемогущ. Никто не знает, как кому предстоит умереть. Россияне — не самоубийцы. Сплотимся, и враг испугается.

Дмитрий Ярош успокоил и меня. Я не думал, что у Киева с командирами так туго…»

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