Как гарантировать каждому ребенку место в детском саду, и почему Владимир Бортко попросил не называть его режиссером

Сегодня, 2 июля, студию радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» посетили особые гости. За круглым столом собрались кандидаты в губернаторы Северной столицы – Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова (лично присутствовать не смогла, отвечала на вопросы по телефону). О чем говорили потенциальные градоначальники, на какие вопросы отвечали и к чему в итоге пришли – в нашем материале.

«ЧЕЛОВЕК - ВАЖНЕЕ"

Для начала срочная новость. Владимир Бортко, известный львиной доле населения страны как постановщик «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты» и множества других популярных фильмов и сериалов, попросил не называть его больше режиссером.

- Я уже девять лет работаю в Государственной думе, - сообщил он ведущему ведущему. – И уже восемь лет не занимаюсь кино. Я принял множество законов, являюсь первым заместителем председателя комитета по культуре. У меня даже на страничке в «Википедии» написано «политический деятель». Поэтому, если можно, обращайтесь ко мне так.

Владимир Бортко: поддержал передачу Исаакивевского собора церкви и жестче контролировать количество мигрантов в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а теперь вернемся к нашей основной теме. Обсуждение вышло бурным, темы поднимались самые разные: от национальной политики до передачи Исаакиевского собора церкви и роли Сталина в истории России. И практически ни по одному из них у кандидатов не нашлось единого мнения.

Дискуссия началась едва ли не с первых минут эфира, первым камнем преткновения стал вопрос о главных проблемах Санкт-Петербурга. По мнению Владимира Бортко, все беды в городе на Неве происходят от коррупции – и вот с ней-то и нужно бороться. Иное мнение высказал Михаил Амосов.

- Самая главная проблема – то, что в центре не находится человек, - отметил он. – Власть живет своей отдельной жизнью, и люди на нее практически не влияют. Нужно, что люди чувствовали, что они здесь хозяева – это и есть самая эффективная долгосрочная стратегия.

Поддержала точку зрения Михаила Амосова и Надежда Тихонова. Она заявила, что все управленческие решения в городе сейчас принимаются в интересах бизнеса и олигархов, а должны – в пользу человека.

- Человек – важнее, - подытожила собеседница радио «КП-Санкт-Петербург».

Михаил Амосов: "Главное - вернуть в политику человека".Фото: Олег ЗОЛОТО

НУЖНО ЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ЦЕРКВИ ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР?

Не менее решительно разошлись (по крайней мере Бортко и Амосов) в вопросе передачи Исаакиевского собора церкви и возможности проведения гей-парадов на улицах Санкт-Петербурга. Режиссер «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты» передачу поддержал, так как, по его мнению, православная вера – единственное, что скрепляет русский народ. А вот против геев и прочих сексуальных меньшинство высказался решительно – не даст, сколько бы ни упрашивали. Амосов оказался более либеральным: собор он предложил оставить музеем, а гей-парады назвал, в принципе, допустимыми, если слово «парад» заменить на слово «демонстрация». Надежда Тихонова в вопросе передачи Исаакиевского собора поддержала бывшего «яблочника» Амосова. А вот ее мнение по поводу гей-парадов узнать, увы, не удалось: после первой половины эфира Тихонова на связь не выходила.

О ДЕТСКИХ САДАХ И МИГРАНТАХ

Затронули и тему социальной инфраструктуры – с ней у нас, как вы, наверное, и сами знаете, полный швах, особенно в некоторых пригородных районах. Михаил Амосов предложил, в частности, ввести «детсадовские сертификаты» - чтобы с рождения за каждым ребенком закреплялась определенная сумма денег, которую он потом «принесет» в детский сад. Если же ребенку нигде не достанется места, эта сумма просто отойдет родителям.

На радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" кандидаты в губернаторы дискутировали больше часа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец, финальным аккордом стала тема национальной политики. Владимир Бортко призвал действовать решительно: прописать в конституции понятие «русский народ» и ограничить количество мигрантов в Петербурге.

- Надо привлекать их ровно столько, сколько нам нужно, - отметил он. – Избавиться от них невозможно, но нужно строго контролировать их количество.

Беседа ведущих с кандидатами в губернаторы заняла чуть больше часа. Прослушать ее и увидеть запись прямого эфира можно в нашей группе "ВКонтакте".