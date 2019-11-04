Как формировался украинский национализм и нацизм • 21 • Аналитика От толерантного советского общества до агрессивного националистического

Украинское общество за годы независимости из советского толерантного превратилось в агрессивное националистическое с элементами нацизма, навязывающее другим этническим группам, проживающим в стране, свою националистическую идеологию и взгляды. Такая трансформация имеет под собой исторические корни и обусловлена целенаправленными действиями украинской элиты.









Для понимания сути происходящих на Украине процессов надо четко представлять, как, под каким влиянием и из каких этнических групп формировалось украинское общество. Сегодня официальная украинская пропаганда утверждает, что Украина — это унитарное государство, в котором проживают только украинцы, с небольшим вкраплением других этносов, объединенных в монолитную украинскую нацию.



Все это фикция, никакой украинской нации не существует, Украина представляет собой лоскутное одеяло, сотканное в разные исторические эпохи из разных народов, входивших в разные цивилизации. Галиция после развала Киевской Руси более 700 лет до ее присоединения Сталиным в 1939 году находилась на задворках западной цивилизации в качестве угнетенного народа и давно потеряла русские корни. Центр Украины длительное время был под польским владычеством, приобрел специфические черты смеси русской и польской культуры со своей самобытностью и в XVII веке вошел в состав Российской империи. Юго-восток — исконно русская земля, Дикое поле, освоенное администрацией Российской империи в XVIII веке под руководством князя Потемкина.



Все эти территории большевики объединили в украинскую республику, которая при развале Союза стала самостоятельным государством. Так в одном государстве по случаю оказались разные народы с разной исторической судьбой, с разным менталитетом и национальными ценностями и диаметрально противоположными представлениями о своем будущем. При этом следует отметить, что в этих трех мегарегионах сложились принципиально отличающиеся по своему социальному составу группы населения.



Диаметрально противоположные представления о будущем

Население Галиции в подавляющем большинстве состояло из забитого крестьянства, проживающего в селах, с менталитетом мелкого собственника и рабской покорностью своему хозяину. На этой территории не было украинских городов, все они по своей культуре были только польские и австрийские. Галицийцы считают Львов своей столицей, но при этом они забывают, что до того как Сталин отобрал его у поляков в 1939 году, в нем проживало 63,5% поляков, 24,1% евреев и всего лишь 7,8% украинцев, которые в основном были прислугой и дворниками. Это был чисто польский город, городское население Львова было заменено на селян, которые по своему менталитету остались таковыми до сих пор. Вся настоящая культура Галиции польско-австрийская, и из галицийского в ней только крестьянский фольклор, крестьянские низы просто захватили города и сделали их большими селами. Сейчас они проделывают такую же операцию с Киевом, превращая его в большое галицийское село.



Население центра Украины также в основном было сельским, проживающим в селах и небольших городах и поселках со своеобразным менталитетом мелкого собственника, стремящегося к обособлению по принципу «моя хата с краю».



Юго-восток — это примышлено развитый регион с крупной промышленностью, где преимущественно русское население проживало в основном в крупных городах.



Зарождение национализма

Для зарождения национализма нужна была соответствующая социальная среда с угнетенным населением с характерными мелкособственническими инстинктами и отсутствием великого прошлого с героическими победами и достижениями. Все это сложилось в Галиции, и здесь в начале XX века в самой отсталой и промышленно неразвитой части Украины (тогда Австро-Венгрии) зародился украинский национализм на почве угнетения местного населения поляками и австрийцами и подавления русинского движения.



Идеологом украинского интегрального национализма является уроженец Донбасса Донцов, но вся его деятельность и становление как политика происходило в Галиции. В основу идеологии украинского национализма были положены насилие, экспансия, расизм, фанатизм и беспощадность к врагу. По Донцову, правящая каста нации «не знает ни милосердия, ни человечности в отношении личности». На этой почве и выросли идолы укронацизма Бандера и Шухевич. Современные последователи Донцова на Украине успешно реализуют его постулаты и беспощадно расправляются с инакомыслящими.



В других частях Украины такой среды не было, отсутствовало угнетение по национальному признаку, украинская ветвь единого народа спокойно развивалась в своей естественной среде. Были отдельные эпизоды проявления национализма, такие, как действия группы Михновского, которые не воспринимались массами и быстро затихали.



В центре формировался местечковый сельский национализм со своими бытовыми особенностями, специфичными для сельского и местечкового обывателя. На Юго-востоке, кроме незначительной части национально озабоченной интеллигенции, никакого национализма не существовало, население в подавляющем большинстве было с русским менталитетом и ему были чужды проявления украинского национализма.



Попытки силового насаждения украинского национального самосознания «ленинской гвардией» после революции на Юго-востоке даже в крестьянской среде успеха не имели, поскольку это было чуждо местному населению и оно отвергло навязываемую идентичность, оставшись русским по своему духу.





В советской Украине народ не был объединен национальной идеей, не было никаких национальных движений даже в Галиции, всех устраивала проводимая национальная политика. Получив случайно независимость при развале Союза, местная украинская партхозноменклатура для захвата и обоснования своей власти подняла на щит галицкий национализм, сделав его государственной идеологией. Потом это перехватили олигархические кланы и в своих корыстных интересах ограбления государства при поддержке Запада начали строить националистическое моноэтническое государство в противовес России.



Галиция против Юго-востока

За четверть века этот процесс продвинулся довольно далеко и начал даже захватывать регионы Юго-востока. Для этого необходимо было создать соответствующую социальную среду и ее усиленно формировали. Фактически началась война села с городом, Галиция в качестве агрессивной и отсталой Вандеи выступила против развитого Юго-востока. Галицкий крестьянский менталитет усилиями властей стал навязываться всему населению Украины.



Работа проводилась в двух направлениях: сокращение носителей русского менталитета и русской идентичности и принципиальное изменение информационного пространства на Украине с целью навязывания населению новой идентичности. Главные ценности народа переоценивались и в качестве основополагающих с помощью репрессивного аппарата навязывались другие.



С этой целью в городах ликвидировалась наука и наукоемкая промышленность, приведшая к исчезновению интеллигенции, грамотных специалистов и рабочего класса, являющихся носителями русской идентичности. Общество постепенно люмпенизировалось, люди теряли квалификацию и становились неквалифицированной рабочей силой, наиболее способные и активные покидали страну. В сельском хозяйстве сложившийся уклад был разрушен, крестьяне стали мелкими собственниками земельных паев, которые не имели возможности обрабатывать и сдавали их в аренду, идя в рабство к арендаторам. В брошенном государством селе стало легко навязывать боровшимся за выживание крестьянам «национальные идеи» и объяснять все происками врага, в лице которого стала выступать Россия.



В лучших традициях геббельсовской пропаганды с помощью средств массовой информации распространялись потоки лжи и мифов о «великой украинской нации», отсутствии русских корней у населения Украины, вековой вражде русских и украинцев, европейском происхождении населения Украины и его стремлении в «просвещенную» Европу, где всех ожидает счастливое будущее. «Мы здесь хуже скота». Трудовая миграция по-украински



На Украине сначала были ограничены, а затем запрещены российские альтернативные источники информации, фактически запретили и русский язык, на нем нельзя было вести преподавание в школах и вузах. Развязав гражданскую войну на Донбассе, обвинили Россию страной-агрессором, русофобия и военная истерия стала основой государственной пропаганды.



Носители русской культуры и русского менталитета ущемлялись в гражданских правах, политически активные граждане, поддерживающие идеи «русского мира», подверглись репрессиям, их деятельность была объявлена вне закона, многие была репрессированы или эмигрировали за рубеж.



На Украине мало осталось людей, способных адекватно оценивать происходящее. Большинство превратилось в серую массу, легко воспринимающую всякий националистический бред, этому оказалась подвержена и часть русских, проживающих на Украине, отказавшихся от своей русской идентичности и ассимилированных в украинскую националистическую среду. Особенно это коснулось молодого поколения, выросшего на Украине, многие из них становятся убежденными нацистами, готовыми убивать людей с другими политическими взглядами.



Среда радикального национализма

Такими методами на Украине была создана социальная среда, легко восприимчивая к идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей.



В этой обстановке, кроме украинских националистов, сформировалось течение откровенных нацистов и фашистов, сторонников «белой расы», типичным представителем которой является группировка «Азов». Эти уже откровенно под фашистской символикой проповедуют нацизм и фашизм и обещают зачистить общество от несогласных с их идеологией. Из таких националистов и нацистов формируются карательные батальоны для войны на Донбассе, устраивающие зверства против мирных жителей.



Национализмом сегодня пропитана практически вся система государственной власти, система образования и медийное пространство, именно они обеспечивают формирование националистического и русофобского общества на Украине.



В сложившейся ситуации вернуть украинское общество к адекватному состоянию довольно сложно. Без кардинальной замены украинской элиты и силовой зачистки радикалов на Украине ничего не изменится. Робкие попытки Зеленского приструнить радикалов вызывают у них только стремление еще более усилить давление и добиваться своих целей. Украинское общество должно само осознать необходимость активного противостояния насаждаемому властью национализму, именно общественное неприятие национализма и нацизма может привести к замене украинской элиты и изменению вектора развития государства. Украинское общество за годы независимости из советского толерантного превратилось в агрессивное националистическое с элементами нацизма, навязывающее другим этническим группам, проживающим в стране, свою националистическую идеологию и взгляды. Такая трансформация имеет под собой исторические корни и обусловлена целенаправленными действиями украинской элиты.Для понимания сути происходящих на Украине процессов надо четко представлять, как, под каким влиянием и из каких этнических групп формировалось украинское общество. Сегодня официальная украинская пропаганда утверждает, что Украина — это унитарное государство, в котором проживают только украинцы, с небольшим вкраплением других этносов, объединенных в монолитную украинскую нацию.Все это фикция, никакой украинской нации не существует, Украина представляет собой лоскутное одеяло, сотканное в разные исторические эпохи из разных народов, входивших в разные цивилизации. Галиция после развала Киевской Руси более 700 лет до ее присоединения Сталиным в 1939 году находилась на задворках западной цивилизации в качестве угнетенного народа и давно потеряла русские корни. Центр Украины длительное время был под польским владычеством, приобрел специфические черты смеси русской и польской культуры со своей самобытностью и в XVII веке вошел в состав Российской империи. Юго-восток — исконно русская земля, Дикое поле, освоенное администрацией Российской империи в XVIII веке под руководством князя Потемкина.Все эти территории большевики объединили в украинскую республику, которая при развале Союза стала самостоятельным государством. Так в одном государстве по случаю оказались разные народы с разной исторической судьбой, с разным менталитетом и национальными ценностями и диаметрально противоположными представлениями о своем будущем. При этом следует отметить, что в этих трех мегарегионах сложились принципиально отличающиеся по своему социальному составу группы населения.Население Галиции в подавляющем большинстве состояло из забитого крестьянства, проживающего в селах, с менталитетом мелкого собственника и рабской покорностью своему хозяину. На этой территории не было украинских городов, все они по своей культуре были только польские и австрийские. Галицийцы считают Львов своей столицей, но при этом они забывают, что до того как Сталин отобрал его у поляков в 1939 году, в нем проживало 63,5% поляков, 24,1% евреев и всего лишь 7,8% украинцев, которые в основном были прислугой и дворниками. Это был чисто польский город, городское население Львова было заменено на селян, которые по своему менталитету остались таковыми до сих пор. Вся настоящая культура Галиции польско-австрийская, и из галицийского в ней только крестьянский фольклор, крестьянские низы просто захватили города и сделали их большими селами. Сейчас они проделывают такую же операцию с Киевом, превращая его в большое галицийское село.Население центра Украины также в основном было сельским, проживающим в селах и небольших городах и поселках со своеобразным менталитетом мелкого собственника, стремящегося к обособлению по принципу «моя хата с краю».Юго-восток — это примышлено развитый регион с крупной промышленностью, где преимущественно русское население проживало в основном в крупных городах.Для зарождения национализма нужна была соответствующая социальная среда с угнетенным населением с характерными мелкособственническими инстинктами и отсутствием великого прошлого с героическими победами и достижениями. Все это сложилось в Галиции, и здесь в начале XX века в самой отсталой и промышленно неразвитой части Украины (тогда Австро-Венгрии) зародился украинский национализм на почве угнетения местного населения поляками и австрийцами и подавления русинского движения.Идеологом украинского интегрального национализма является уроженец Донбасса Донцов, но вся его деятельность и становление как политика происходило в Галиции. В основу идеологии украинского национализма были положены насилие, экспансия, расизм, фанатизм и беспощадность к врагу. По Донцову, правящая каста нации «не знает ни милосердия, ни человечности в отношении личности». На этой почве и выросли идолы укронацизма Бандера и Шухевич. Современные последователи Донцова на Украине успешно реализуют его постулаты и беспощадно расправляются с инакомыслящими.В других частях Украины такой среды не было, отсутствовало угнетение по национальному признаку, украинская ветвь единого народа спокойно развивалась в своей естественной среде. Были отдельные эпизоды проявления национализма, такие, как действия группы Михновского, которые не воспринимались массами и быстро затихали.В центре формировался местечковый сельский национализм со своими бытовыми особенностями, специфичными для сельского и местечкового обывателя. На Юго-востоке, кроме незначительной части национально озабоченной интеллигенции, никакого национализма не существовало, население в подавляющем большинстве было с русским менталитетом и ему были чужды проявления украинского национализма.Попытки силового насаждения украинского национального самосознания «ленинской гвардией» после революции на Юго-востоке даже в крестьянской среде успеха не имели, поскольку это было чуждо местному населению и оно отвергло навязываемую идентичность, оставшись русским по своему духу.В советской Украине народ не был объединен национальной идеей, не было никаких национальных движений даже в Галиции, всех устраивала проводимая национальная политика. Получив случайно независимость при развале Союза, местная украинская партхозноменклатура для захвата и обоснования своей власти подняла на щит галицкий национализм, сделав его государственной идеологией. Потом это перехватили олигархические кланы и в своих корыстных интересах ограбления государства при поддержке Запада начали строить националистическое моноэтническое государство в противовес России.За четверть века этот процесс продвинулся довольно далеко и начал даже захватывать регионы Юго-востока. Для этого необходимо было создать соответствующую социальную среду и ее усиленно формировали. Фактически началась война села с городом, Галиция в качестве агрессивной и отсталой Вандеи выступила против развитого Юго-востока. Галицкий крестьянский менталитет усилиями властей стал навязываться всему населению Украины.Работа проводилась в двух направлениях: сокращение носителей русского менталитета и русской идентичности и принципиальное изменение информационного пространства на Украине с целью навязывания населению новой идентичности. Главные ценности народа переоценивались и в качестве основополагающих с помощью репрессивного аппарата навязывались другие.С этой целью в городах ликвидировалась наука и наукоемкая промышленность, приведшая к исчезновению интеллигенции, грамотных специалистов и рабочего класса, являющихся носителями русской идентичности. Общество постепенно люмпенизировалось, люди теряли квалификацию и становились неквалифицированной рабочей силой, наиболее способные и активные покидали страну. В сельском хозяйстве сложившийся уклад был разрушен, крестьяне стали мелкими собственниками земельных паев, которые не имели возможности обрабатывать и сдавали их в аренду, идя в рабство к арендаторам. В брошенном государством селе стало легко навязывать боровшимся за выживание крестьянам «национальные идеи» и объяснять все происками врага, в лице которого стала выступать Россия.В лучших традициях геббельсовской пропаганды с помощью средств массовой информации распространялись потоки лжи и мифов о «великой украинской нации», отсутствии русских корней у населения Украины, вековой вражде русских и украинцев, европейском происхождении населения Украины и его стремлении в «просвещенную» Европу, где всех ожидает счастливое будущее.На Украине сначала были ограничены, а затем запрещены российские альтернативные источники информации, фактически запретили и русский язык, на нем нельзя было вести преподавание в школах и вузах. Развязав гражданскую войну на Донбассе, обвинили Россию страной-агрессором, русофобия и военная истерия стала основой государственной пропаганды.Носители русской культуры и русского менталитета ущемлялись в гражданских правах, политически активные граждане, поддерживающие идеи «русского мира», подверглись репрессиям, их деятельность была объявлена вне закона, многие была репрессированы или эмигрировали за рубеж.На Украине мало осталось людей, способных адекватно оценивать происходящее. Большинство превратилось в серую массу, легко воспринимающую всякий националистический бред, этому оказалась подвержена и часть русских, проживающих на Украине, отказавшихся от своей русской идентичности и ассимилированных в украинскую националистическую среду. Особенно это коснулось молодого поколения, выросшего на Украине, многие из них становятся убежденными нацистами, готовыми убивать людей с другими политическими взглядами.Такими методами на Украине была создана социальная среда, легко восприимчивая к идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей.В этой обстановке, кроме украинских националистов, сформировалось течение откровенных нацистов и фашистов, сторонников «белой расы», типичным представителем которой является группировка «Азов». Эти уже откровенно под фашистской символикой проповедуют нацизм и фашизм и обещают зачистить общество от несогласных с их идеологией. Из таких националистов и нацистов формируются карательные батальоны для войны на Донбассе, устраивающие зверства против мирных жителей.Национализмом сегодня пропитана практически вся система государственной власти, система образования и медийное пространство, именно они обеспечивают формирование националистического и русофобского общества на Украине.В сложившейся ситуации вернуть украинское общество к адекватному состоянию довольно сложно. Без кардинальной замены украинской элиты и силовой зачистки радикалов на Украине ничего не изменится. Робкие попытки Зеленского приструнить радикалов вызывают у них только стремление еще более усилить давление и добиваться своих целей. Украинское общество должно само осознать необходимость активного противостояния насаждаемому властью национализму, именно общественное неприятие национализма и нацизма может привести к замене украинской элиты и изменению вектора развития государства. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





21 Источник Похожие новости Запоздалое просветление? Сорок конгрессменов США обвинили «Азов» в терроризме Оказаться за дверью В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России Где найти 64% обновления российской армии? Что делать авианосцам и УДК перед лицом гиперзвуковой угрозы? Погибнут 100 миллионов. Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну Новости партнеров