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Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну

12 июня 2018, 06:54  •  98 • Аналитика
Экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко «Черновик» вышла в прокат 25 мая сего года. Режиссер-постановщик — Сергей Мокрицкий.



Фабула фильма проста и не особенно замысловата. Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? Это зритель должен узнать, посмотрев картину.



Все вроде бы все по делу. Сюжет развивается. Кирилла определяют хозяином Таможенной башни, в которой открываются двери в иные миры. К примеру, интересен авторский прием: все миры показывать через открывающуюся дверь с видом на Красную площадь в Москве «разновременной». Это то, с чем с чем зрителю приходится не раз столкнуться при просмотре картины.

Об игре актеров я судить не берусь, да это и не задача моего материала. Я хочу сказать про идеологические «закладки» в картине, влияющие на умонастроение публики и, как мне кажется, вовсе не способствующие сплочению нашего общества.

Оказывается, независимо от нас существует множество параллельных миров, среди которых есть один идеальный – Аркан. А все остальные миры созданы для того, чтобы при строительстве идеальной жизни в идеальном мире учитывать ошибки «черновых» набросков параллельного мироздания.

И каков же этот идеальный мир, на взгляд создателей картины?

Первое, что бросается в глаза, — это пагоды на Красной площади в Москве. Китайские рестораны с китайской прислугой. Левитирующие (летающие) автоматические стражи в виде русских матрешек-трансформеров с ужасными, искривленными злобой лицами, готовыми убивать всех неугодных по мановению руки модератора этой «идеальной» реальности.

После увиденного на экране как-то сам собой всплыл в памяти анекдот, услышанный в молодости. Встречаются Никсон и Брежнев. Леонид Ильич говорит Никсону: «Сегодня мне сон приснился. Белый дом, а над ним развевается красный флаг! И к чему бы это?» Никсон промолчал, а потом вдруг говорит: «Знаешь, Леня, и мне тоже недавно сон приснился. Вижу Красную площадь, а над мавзолеем Ленина огромный такой плакат висит… Вот только что там было написано, не разобрал…» «А что так? — спрашивает Брежнев. «А я не умею читать по-китайски, иероглифов не знаю!» — отвечает Никсон.

Видимо, такой же "сон" приснился и нашим режиссерам при постановке картины. (Таки поглотит «нашу Рашу» китайский дракон, и не поперхнется, огнедышащий!)

Ну, это Аркан – идеальный мир. А что же другие миры?

Извольте. Вот, к примеру, один из них. Нам показывают Москву самобытную, изолированную от остального мира, где нет электричества, двигателей внутреннего сгорания, газа, нефти, а весь технический прогресс застыл на уровне 18 века и основан на использовании паровых машинах. Видимо, авторы всерьез посчитали, что это удел наших интеллектуальных возможностей. А остальной технический прогресс нам предоставил Запад.

Но и это не все. Нам показывают, что было бы со страной, если бы мы пошли по «сталинскому пути развития». В этом мире зрителя встречает Василиса-кузнец (то ли баба, то ли мужик — сразу и не разберешь!), хозяйка мира «Нирвана». Но по сравнению с такой «Нирваной» ГУЛАГ — пионерский лагерь «Артек» в сравнении с питерскими «Крестами»! Гипертрофированно вычурно показан «свободный труд» при социализме. Все картины этого мира выдержаны в сурово угрюмых, серо-грязных тонах. Труд исключительно ручной, изнурительный, убивающий все живое, мыслящее… А тех несчастных, кто не выполняет дневное производственное задание, обязательно казнят, причем в лучших традициях инквизиции — прилюдно, на площади!
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Причем все эти миры созданы воображением "избранных" жителей Земли, обладающими сверхспособностями. Главный герой, Кирилл, тоже к ним относится. Он – избранный! Он тоже способен силой мысли создавать свои миры. Что же он создает? А все очень просто: море, пальмы, песок и апельсины с дерева. Потребительство без особых изысков, так сказать, в голом виде! И это не прикрыть тем, что они, с его возлюбленной Анной, мечтали об отдыхе на берегу теплого южного моря. Получается – потребительство и пустота… Все только для себя, любимого, а об остальных как-то даже и думается! Вот идеал, вот нынешнее отношение к ценностям общества, потребностям остальных. Все правильно! Сегодня каждый сам за себя. Один Христос – за всех!



Вот и получается… Путин говорит об уважении к отечественной истории, о духовных скрепах, о преемственности поколений. А мастера искусства по-иному видят проблемы своего народа…

Тогда у меня закономерно возникает вопрос: с кем вы, мастера «важнейшего из искусств»? Очень бы хотелось, чтобы были с народом, а не с рафинированными космополитами, личностями без роду и племени, рассматривающими нашу страну как источник обогащения и личного благополучия. Но для этого нужно творить для народа, а не в угоду модным заокеанским веяньям!
Автор: Александр Авельянов

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