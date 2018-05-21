Как ФИФА и чемпионат не дают похоронить советского генерала • 70 • Аналитика



Но вот, увы, докатилось и до наших местечек. Речь пойдет о Воронеже, где в настоящее время на уровне спецзаседаний администрации города градоправители пытаются решить вопрос с тем, что делать с Мордухом (Матвеем) Борисовичем Шенкманом.



Историческая справка:





Шенкман, Матвей Борисович, родился в 1895 году в Житомирской области, в рабочей семье. Участник гражданской войны, в начале 1930-х годов работал директором фабрики швейных машинок в Подольске. В 1936 году получил направление на Таганрогский авиазавод, где проработал до 1938 года.



В 1938 году М. Б. Шенкман был назначен директором Воронежского авиационного завода. Именно под его руководством был освоен и поставлен на поток выпуск Ил-2, а в конце 1941 года завод был перебазирован в Самарскую область и снова наладил выпуск штурмовиков.



Шенкман погиб 12 мая 1942 года в авиационной катастрофе.



В советском весьма правдивом фильме «Особо важное задание», снятом про завод №18, Шенкману сменили имя и угробили его ещё летом 1941 года, приписав его дела начальнику производства.



Но главным героем того фильма был именно директор авиазавода, который под огнем противника эвакуировал свой завод на восток. Этот фильм был честен и правдив, а прототипом директора Михаила Ивановича Шадурова был Матвей Борисович Шенкман. Образ списан с него.



В 2015 году в районе горы Старик-Камень в Свердловской области турист случайно обнаружил обломки самолета… В дело вступили поисковики Нижнего Тагила, которые в 2016-м нашли на месте крушения в том числе и орден Ленина под номером 7319. По ордену стало понятно, что это был самолет, на котором летел Шенкман с заводской комиссией…







В 2018-м работы по найденным останкам были закончены, и встал вопрос захоронения.



И начались сложности…



Ладно, то, что сложно определить точно, где член экипажа, где пассажиры. Понятно, что 70 лет в земле после катастрофы – это серьезно.



Стало понятно, что хоронить придется всех и сразу. Вопрос – где?



Конечно, первым делом речь зашла о Самаре. На «Авиакоре» стоит памятник Шенкману, но от захоронения почему-то отказались. Тогда началось рассмотрение других вариантов.



Воронеж… Почему нет? Не с Украиной же переговоры вести, правда?



И 25 мая в Воронеж должны были (по идее) прибыть представители поискового отряда «Соболь», чтобы передать воронежским коллегам останки для торжественного захоронения.



Место – вполне. Рядом с генерал-майором Лизюковым. В одном из мест захоронения советских бойцов в Воронеже, рядом с памятником Славы.



Но тут по всем планам ударили чемпионатом по футболу. С ноги пробили.



Люди, которые в футбольной теме, скажут: где мундиаль, а где Воронеж? Все правильно. Так и есть. Но вот незадача, одна из команд (Камерун, если конкретно) выбрала Воронеж в качестве тренировочной базы…



И вот он, указ об усиленных мерах безопасности в связи с проведением чемпионата по футболу…



Хорошо, в городах, где действительно будут проходить матчи, – там, конечно, сочувствую. Бывает, пройдет рано или поздно.



Но в воронежской данности, прикрываясь этим указом, уже на время проведения чемпионата запретили ВСЕ. На ВСЕЙ территории области.



И ничего, что пункт 5 указа натянут совой на глобус. И, собственно, соревнований в городе не предвидится. Но уже с соответствующим письмом, завизированным всеми подряд (ФСБ, МВД, МЧС, управы) были ознакомлены все, кто мог попасть в поле действия указа.



«…на территориях субъектов, где проводятся соревнования, все публичные мероприятия, не связанные со спортивными событиями (собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования) будут проводиться только по согласованию с местными властями или территориальными органами МВД и ФСБ». «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты



Понятно, что никому ничего не разрешат. Ну действительно, какие могут быть раскопки и поиски, а тем более фолк-фестиваль (например), если в 150 (!!!) километрах тренируется сборная Камеруна?



А уж тем более в городе…



Какие похороны? Какие почести? Хотя там Нетаньяху обещал приехать, пусть не только по этому поводу, еще вопросы есть, но…



И пошли вообще чудесные планы. Например, похоронить на территории ВАСО. Или предложили свои услуги с Московского авиазавода. Дескать, на своей территории делаем что хотим, похороним товарища Шенкмана как положено.



Это в любом случае лучше, чем предложение похоронить всех за городом, в селе Масловка. И еще бы ночью. Чтобы эти полсотни камерунцев и остальные, которые наши, ничем не были побеспокоены.



Действительно, никаких же проблем, правда? Прикопали в пригороде, и ладушки. Главное что? Правильно, чемпионат провести.



Конечно, если совсем уж так подойти к вопросам «безопасности», ну что там два месяца? Больше 70 лет генерал майор Шенкман пролежал. Можно подождать?



Наверное, можно. И подождать можно, и похоронить ночью за околицей...



Но какой-то странный осадок остается. О том, что грядущее мероприятие, именуемое ЧМ по футболу, уже принесло кучу геморроя россиянам, не писал только ленивый. И мы не писали, поскольку не затрагивало как-то.Но вот, увы, докатилось и до наших местечек. Речь пойдет о Воронеже, где в настоящее время на уровне спецзаседаний администрации города градоправители пытаются решить вопрос с тем, что делать с Мордухом (Матвеем) Борисовичем Шенкманом.Историческая справка:Шенкман, Матвей Борисович, родился в 1895 году в Житомирской области, в рабочей семье. Участник гражданской войны, в начале 1930-х годов работал директором фабрики швейных машинок в Подольске. В 1936 году получил направление на Таганрогский авиазавод, где проработал до 1938 года.В 1938 году М. Б. Шенкман был назначен директором Воронежского авиационного завода. Именно под его руководством был освоен и поставлен на поток выпуск Ил-2, а в конце 1941 года завод был перебазирован в Самарскую область и снова наладил выпуск штурмовиков.Шенкман погиб 12 мая 1942 года в авиационной катастрофе.В советском весьма правдивом фильме «Особо важное задание», снятом про завод №18, Шенкману сменили имя и угробили его ещё летом 1941 года, приписав его дела начальнику производства.Но главным героем того фильма был именно директор авиазавода, который под огнем противника эвакуировал свой завод на восток. Этот фильм был честен и правдив, а прототипом директора Михаила Ивановича Шадурова был Матвей Борисович Шенкман. Образ списан с него.В 2015 году в районе горы Старик-Камень в Свердловской области турист случайно обнаружил обломки самолета… В дело вступили поисковики Нижнего Тагила, которые в 2016-м нашли на месте крушения в том числе и орден Ленина под номером 7319. По ордену стало понятно, что это был самолет, на котором летел Шенкман с заводской комиссией…В 2018-м работы по найденным останкам были закончены, и встал вопрос захоронения.И начались сложности…Ладно, то, что сложно определить точно, где член экипажа, где пассажиры. Понятно, что 70 лет в земле после катастрофы – это серьезно.Стало понятно, что хоронить придется всех и сразу. Вопрос – где?Конечно, первым делом речь зашла о Самаре. На «Авиакоре» стоит памятник Шенкману, но от захоронения почему-то отказались. Тогда началось рассмотрение других вариантов.Воронеж… Почему нет? Не с Украиной же переговоры вести, правда?И 25 мая в Воронеж должны были (по идее) прибыть представители поискового отряда «Соболь», чтобы передать воронежским коллегам останки для торжественного захоронения.Место – вполне. Рядом с генерал-майором Лизюковым. В одном из мест захоронения советских бойцов в Воронеже, рядом с памятником Славы.Но тут по всем планам ударили чемпионатом по футболу. С ноги пробили.Люди, которые в футбольной теме, скажут: где мундиаль, а где Воронеж? Все правильно. Так и есть. Но вот незадача, одна из команд (Камерун, если конкретно) выбрала Воронеж в качестве тренировочной базы…И вот он, указ об усиленных мерах безопасности в связи с проведением чемпионата по футболу…Хорошо, в городах, где действительно будут проходить матчи, – там, конечно, сочувствую. Бывает, пройдет рано или поздно.Но в воронежской данности, прикрываясь этим указом, уже на время проведения чемпионата запретили ВСЕ. На ВСЕЙ территории области.И ничего, что пункт 5 указа натянут совой на глобус. И, собственно, соревнований в городе не предвидится. Но уже с соответствующим письмом, завизированным всеми подряд (ФСБ, МВД, МЧС, управы) были ознакомлены все, кто мог попасть в поле действия указа.Понятно, что никому ничего не разрешат. Ну действительно, какие могут быть раскопки и поиски, а тем более фолк-фестиваль (например), если в 150 (!!!) километрах тренируется сборная Камеруна?А уж тем более в городе…Какие похороны? Какие почести? Хотя там Нетаньяху обещал приехать, пусть не только по этому поводу, еще вопросы есть, но…И пошли вообще чудесные планы. Например, похоронить на территории ВАСО. Или предложили свои услуги с Московского авиазавода. Дескать, на своей территории делаем что хотим, похороним товарища Шенкмана как положено.Это в любом случае лучше, чем предложение похоронить всех за городом, в селе Масловка. И еще бы ночью. Чтобы эти полсотни камерунцев и остальные, которые наши, ничем не были побеспокоены.Действительно, никаких же проблем, правда? Прикопали в пригороде, и ладушки. Главное что? Правильно, чемпионат провести.Конечно, если совсем уж так подойти к вопросам «безопасности», ну что там два месяца? Больше 70 лет генерал майор Шенкман пролежал. Можно подождать?Наверное, можно. И подождать можно, и похоронить ночью за околицей...Но какой-то странный осадок остается. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США

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