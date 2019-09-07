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Как Феликс-соблазнитель разваливал "режим КГБ" в России: Кем был генерал-"разоблачитель" Калугин

07 сентября 2019, 00:09  •  37 • Политика
Бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин, псевдоним "Феликс", сливал секреты русской разведки, зарабатывая на этом деньги и славу.
Бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин в начале 1990-х годов создал себе имя на разоблачении секретов российских спецслужб, а когда его слава начала угасать - попросил политического убежища в США. Одновременно с этим в России его обвинили в государственной измене. Среди ветеранов российских спецслужб к изменнику двоякое отношение. Одни считают его американским "кротом", внедренным в КГБ, другие - убеждены, что откровения генерала ничего не стоят, и он лишь зарабатывал на "сенсациях из жизни KGB".
По рассказам самого Калугина, в начале карьеры он работал в США в качестве журналиста Московского радио под псевдонимом "Феликс". За молодость, внешний вид и хорошее знание английского языка его якобы использовали для соблазнения сотрудниц различных американских ведомств, имевших доступ к различной секретной информации.
Часть историков разведки предполагает, что в США Калугин был перевербован американскими спецслужбами. Другая часть справедливо отмечает, что прямых доказательств этому нет.
Как бы то ни было, впервые "Феликса" заподозрили в предательстве в 1971 году, но тогда его спасло личное вмешательство главы КГБ Юрия Андропова. Тем не менее Калугина перевели из разведки в службу внешней контрразведки.
В 1975 году "Феликс" снова "засветился", на этот раз в провальной операции по похищению и вывозу в СССР перевербованного в Вашингтоне Николая Артамонова. По словам Калугина, к неудаче привела неверная дозировка анестетика. Однако критики генерал-майора считают, что он расправился с Артамоновым, чтобы тот его не выдал.
В 1980 году Калугина перевели на службу в территориальные органы контрразведки. Доверие он утратил, но доказательств предательства не было. Во второй половине 1980-х Калугин отвечал за соблюдение режима секретности в Академии наук СССР.
Слава пришла к Калугину в период перестройки. Уйдя в отставку, генерал-майор КГБ преобразился в эксперта по разведке и спецслужбам, и начал выступать с "разоблачениями" на всевозможных площадках. На волне популярности Калугин даже стал советником нового главы спецслужб Вадима Бакатина, прославившегося выдачей схемы подслушивающих устройств в посольстве США в Москве. Но "сладкая жизнь" продолжалась не долго. В пораженной глубоким экономическим кризисом стране много было не заработать. Поэтому не особо это афишируя, Калугин переехал в США, раздавая интервью и сочиняя книги, в которых раскрывал "секреты советских спецслужб".
Несмотря на многочисленные "разоблачения" и обвинения в госизмене, "Феликсу" предъявили совсем не за них. В 2000-х отставной генерал-майор КГБ начал давать показания американским структурам относительно лиц, которых подозревали в работе на СССР и Россию. В частности, Калугин заявил на суде над бывшим полковником армии США Джорджем Трофимоффом, что "в Москве его считали ценным агентом". В итоге Трофимофф получил пожизненное заключение и скончался в тюрьме в 2014 году.
В 2002 году Московский городской суд заочно признал Калугина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А в 2003-м "Феликс" получил гражданство США.
"Угрызения совести Олега Даниловича, очевидно, не мучают. Кажется, что всю свою жизнь он служил не Родине, а лично себе. Что ж, в этой службе Калугин определенно преуспел", - пишет АиФ.

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