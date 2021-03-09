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Как фабрикуются рейтинги прав и свобод
09 марта 2021, 09:50 • 122 • В мире
Американская организация Freedom House недавно выпустила очередной отчёт о состоянии гражданских свобод во всём мире.
Сразу нужно оговориться, что у авторов специфическое понимание свободы – это трансформированное представление Джона Стюарта Милля о негативной свободе, то есть свободы от обязательств, традиций, ценностей и т. д., откуда на Западе и появляются концепции смены пола и cancel culture, направленная на уничтожение наследия и фальсификацию истории.
Передёргивание фактов можно обнаружить при банальном сравнении стран – например, Россия, Турция, Казахстан, Китай и Вьетнам указаны как "несвободные" страны, тогда как Украина, где жёстко подавляют оппозицию; королевство Марокко, где действует традиционный монархический институт и развитая, всепроникающая система госбезопасности; Пакистан, против которого действуют специальные ограничения в финансовом секторе; и даже Индия со своей кастовой системой, то есть фактическим социальным апартеидом, хотя ряд американских СМИ регулярно пишет о нарушении там прав человека, – названы "частично свободными".
Самыми "свободными" обозначены Норвегия, Швеция и Финляндия, которые получили 100 баллов из 100. Совсем рядом находится Эстония, которая набрала 94 балла, несмотря на наличие категории "неграждане", к которой отнесены даже некоторые из числа коренных уроженцев. Латвия с такими же дискриминационными мерами имеет 89 баллов.
Указано, что в 45 странах значительно снизился уровень демократических свобод. В этой связи особо подчёркнуты Белоруссия, Алжир, Гонконг, Эфиопия, Индия и Венесуэла.
В самих США уровень демократии упал на 11 позиций – с 94 до 83 баллов. В этом авторы винят администрацию Дональда Трампа. По их мнению, сам упадок связан с политической коррупцией и конфликтами интересов, отсутствием прозрачности в правительстве, а также ужесточением миграционной политики.
Эпидемия коронавируса также повлияла на уровень свободы. Это коснулось Венгрии, Польши, Алжира, Египта, Испании, Великобритании, Индии, Китая, Канады, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Ирана, Таиланда и Филиппин. Почему-то акцентирован Сальвадор, где полиция применяла спецсредства для разгона демонстрантов, выступавших против ограничений.
Очевидно, что такой подход явно избирателен, ибо жёсткие ограничения, вызвавшие массовые протесты, где также полиция применяла спецсредства, вводили в Италии и Германии, Нидерландах и Франции, а также ряде других стран.
Особенно поражает тоталитарный и лицемерный стиль доклада:
– пишут авторы.
Однако ещё со времен Платона демократия считалась одним из худших видов правления. Самым худшим является тимократия, т. е. олигархия, но если посмотреть на роль капитала в избирательном процессе в США, то демократический элемент в этой стране довольно условный. Система "железных треугольников", то есть взаимосвязи корпораций, лоббизма и органов власти – это и есть основа американской государственности.
И что значат слова "делать достаточно для защиты демократии"? Бомбить Югославию и вторгаться в Ирак под ложным предлогом, что там есть химическое оружие? Поддерживать жестокие диктатуры в тех странах, которые являются союзниками, например, в Бахрейне, где размещён Пятый флот ВМС США и во время "Арабской весны" десять лет назад происходили жёсткие подавления мирных протестов?
Но даже по американским стандартам данный доклад можно считать предвзятым. Например, в описательной части авторами значатся две женщины – Сара Репуччи и Эми Слиповиц, поэтому сразу же можно высказать претензию о гендерном балансе. Почему в подготовке документа не участвовали мужчины? А ещё среди авторов не указаны чернокожие. Разве это справедливо?
Но если отложить этот троллинг и посмотреть серьёзно, о какой справедливости со стороны США вообще может идти речь?
Фактически параллельно с выходом этого доклада Офис директора по национальной разведке США 11 февраля издал специальный отчёт о роли саудовского правительства в убийстве журналиста Камаля Хашогги. Документ был рассекречен 25 февраля и сразу же стал достоянием общественности.
Там прямым текстом указано, что наследный принц Мохаммед бин Салман санкционировал операцию в Стамбуле по захвату и убийству саудовского журналиста.
При этом никаких персональных санкций против него США не ввели. На вопрос журналиста во время брифинга в Госдепартаменте США 26 февраля Энтони Блинкен сказал, что министерство финансов ввело санкции против бывшего главы разведки Саудовской Аравии Ахмада аль-Асири. Было заявлено о возможных мерах против 76 лиц, которые называются "Хашогги бан", однако против главного виновника такие меры не приняты. Да и против кого именно были введены санкции – остаётся секретом. И подобная секретность уже вызывает вопросы внутри США.
Поэтому сколько бы Freedom House ни писали о несвободных странах (Саудовская Аравия в их числе), это никак не повлияет на проведение внешней политики США. Госдепартамент и Белый дом действуют на основе других принципов. Верным вассалам можно всё, даже если они проводят этнические чистки или другие преступления против собственного населения.
А вот замечания о других "несвободных странах", например, России, Китае и Иране, вполне пригодятся для регулярного упоминания в подконтрольных СМИ и всяческих брифингах. Поскольку они проводят независимую от США политику. Для этого американское государство и платит той же Freedom House (более 70% денежных поступлений туда идёт от правительства), чтобы добиться формирования общественного мнения в нужном русле.
Кстати, и руководство организации состоит из бывших чиновников – сейчас председателем является Майкл Чертоф, который ранее занимал пост главы Министерства внутренней безопасности в 2005 – 2009 годах, а до этого служил федеральным судьёй. Такой же послужной список и у других начальников Freedom House. Такая ротация в американской тимократии, т. е. в системе "железных треугольников", обеспечивает необходимую "объективность" исследований по поводу прав и свобод во всём мире.
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