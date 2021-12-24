Как Евросоюз намерен развалить Россию

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности (и одновременно — заместитель председателя Еврокомиссии), помимо того, что возглавляет общеевропейскую дипломатию, еще и блогер.

Он немножко пишет.

На днях на официальном портале Еврокомиссии был опубликован пост блогера Борреля под заголовком "Как нам укротить силовую политику Востока?"

Под Востоком имеется в виду Россия, которую автор публикации и намерен "укрощать".

Жозеп Боррель сменил костюм дипломата на одеяние циркового дрессировщика, одновременно сменив и тональность разговора, и лексику дискуссии.

Судите сами: "Мы видим, как с помощью гибридных действий, совмещающих угрозу и шантаж, ведется сегодня политика России, и перед лицом происходящего мы обязаны быть твердыми и едиными в наших действиях и решениях".

Таким образом, объединенная Европа обозначает Россию не как соперника и не как конкурента: ЕС называет Россию врагом.

Потому что угрожать может только тот, кого считаешь врагом, — с соперником ты ведешь разговор в другом тоне.

Боррель в публикации, содержащей еще немало интересных пассажей, упоминает о Парижской хартии, и в чрезвычайно позитивном тоне: по его мнению, именно тогда сложились контуры "нынешней системы европейской безопасности".

На самом же деле Парижская хартия нравится Жозепу Боррелю по другой причине: в этом документе было официально зафиксировано окончание холодной войны.

А неофициально — были названы победители (это коллективный Запад, страны НАТО и ЕС) и обозначен проигравший, им был Советский Союз.

Следующий этап, поскольку распад СССР перестал быть вопросом геополитики, а стал вопросом политтехнологическим, — это подписание соглашений в Маастрихте.

Там-то как раз и были намечены первые контуры того, как Россию начать лишать, как это принято говорить все в той же геополитике, "зон влияния".

Первой под нож, в буквальном смысле слова, была отправлена Югославия.

Десятки тысяч жертв, море крови, чудовищные страдания, нарушение всех норм международного права, но когда на кону такие цели, кто считается со средствами?

Практически параллельно и теми же, в общем, способами развалили и СССР (русские, хоть и стали разделенной нацией, нашли в себе силы встретить эту катастрофу достойно, с прямой спиной и с соответствующей элегантностью, взяв на себя все обязательства огромной страны).

Республики ушли, как уходят к женихам богатые невесты: с огромным приданым, за которое в России никто никогда, и никоим образом, и ни в какой форме не просил компенсации.

Мелочные расчеты — не для нас.

Мы отдали все, что было создано коллективными усилиями нескольких поколений, получив в обмен русофобию, обвинения в ксенофобии, ну и расширение военного блока тех, кто нас разрушил, на восток.

В момент, когда принимались все эти решения, продиктованные на самом деле латентной агрессией и желанием получить рычаги давления на нашу страну, мы пытались Россию собрать.

Горечь, ощущение катастрофы, бедность, а то и нищета — вот те слова, которые определяли душевное состояние нации в тот момент, и никаким "свободным рынком" и сотней сортов для многих в тот момент недоступной колбасы его из памяти не изгладить.

Те, кто сегодня нас называет "врагом", вероятно, танцевали джигу от радости, как им удалось обвести русских вокруг пальца.

И можно предположить, что они хохотали, как ловко сумели обмануть этих простачков.

Расширив свои границы по самое не могу, ЕС приступил ко второму этапу.

И Вашингтон, и Брюссель решили оторвать — и не фигурально, а по-настоящему — от России ее ближайших соседей.

С Грузией получилось не слишком удачно, с Украиной вышло лишь со второго раза, с Белоруссией они потерпели фиаско.

Тогда Россию попытались ущемить экономически, введя санкции.

Отвертка не справилась с болтом, она сломалась, и в результате ограничений экономика России показывала рост тогда, когда кризис за кризисом сотрясали страны еврозоны.

Шеф евродипломатии, с одной стороны, говорит, что ЕС обязан противодействовать российским попыткам навязать свою волю другим странам, но, с другой, разводит руками: "Евросоюз получает 40 процентов всего своего газа из России, и сделать с этим пока мы ничего не можем", добавляя — "все свои обязательства по поставкам Москва исполняет, но использует этот факт для шантажа".

В переводе с европейского дипломатического на народный Боррель говорит следующее: "Да они просто своей пунктуальностью доводят нас до белого каления".

Жозеп Боррель проговаривается еще дважды: там, где подчеркивает, что "дипломатическими методами и словами проблему России не решить", и поскольку словосочетание "европейская армия" существует сегодня только на бумаге, адресует комплимент Вашингтону, называя его "верным союзником", и в заключение: "Мы должны быть экипированы так, чтобы быть полностью готовыми к действиям".

В данном контексте слово "действия" имеет один-единственный смысл: ЕС намерен (и это заявляет глава его дипломатии) готовиться к дальнейшей конфронтации с Россией.

Тут, конечно, хочется напомнить, чем такая подготовка к противоборству с Россией оканчивается и как это отзывается самой Европе.