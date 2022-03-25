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Как это, Россия права? Дата, которая сломала логику ЦБ
25 марта 2022, 20:20 • 707 • Политика
ЦБ рассказал об ответе Западу на заморозку своих золотовалютных резервов. Экономист Хазин объяснил, что 24 февраля сломало логику ЦБ о непогрешимости Федеральной резервной системы США.
Россия в ответ на заморозку резервов в долларах и евро ограничила движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, сообщил Банк России. Действия ЦБ прокомментировал для Царьграда Михаил Хазин.
По его мнению, главная проблема руководства Банка России - это вера в непогрешимость Федеральной резервной системы (ФРС) США и Международного валютного фонда (МВФ). Их нельзя было критиковать. И поэтому сама по себе мысль, что они могут сделать что-то неправильно, например, взять и украсть чужие деньги, не подлежала обсуждению. И такая ситуация продолжалась вплоть до 24 февраля.
- сказал Михаил Хазин в разговоре с Царьградом.
Он объяснил, что, по логике ЦБ, ФРС и МВФ не могут сделать что-то не так. Поэтому ЦБ считает, что это Россия сделала что-то не так, раз спровоцировала ФРС и МВФ на то, что они сделали.
- указал экономист.
А его, Центробанк, заставляют действовать в логике, что Россия права, а МВФ и ФРС неправы, добавил эксперт.
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