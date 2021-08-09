Как это понимать? Лукашенко заявил, что Белоруссии не надо входить в состав России

В ходе сегодняшнего "Большого разговора с президентом" - мероприятия, аналогичного Прямой линии с президентом России, - Александр Лукашенко заявил, что для экономической интеграции Белоруссии не нужно входить в состав России

Чтобы развивать интеграцию в экономике, не надо кого-то включать в свой состав… Наши люди очень ценят, что спустя много веков они стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намёки: в состав России и прочее... я всегда головой Путина думаю - что, ещё одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает. Мир изменился,

- вот такую фразу выдал Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".

Как это следует понимать? Существует только две возможные интерпретации. Первая, негативная: Александр Лукашенко в своей политике пытается сохранить возможности для, как это называлось ещё совсем недавно, "многовекторности" - то есть для внешней политики, в плохом смысле слова независимой от политики России. Сохранить возможности для политического дрейфа на Запад.

Конечно, представить себе, что сейчас, когда Белоруссия оказалась под огнём западной санкционной политики, когда демократическая партии США буквально требует от своего президента атаковать нефтегазовый сектор минской экономики, а Светлана Тихановская совершает бесконечное турне по западным столицам, у Лукашенко могут вдруг наладиться отношения с Западом, - почти невозможно. Однако ещё совсем недавно - до попытки цветной революции - такие возможности обсуждались.

Вторая - позитивная. Александр Лукашенко прекрасно представляет себе - и постоянно корректирует своё представление в ходе бесед с Владимиром Путиным, – как именно должна осуществляться интеграция государственных институтов России и Белоруссии. Договор, создавший союзное государство, никто не отменял, и в рамках этого договора вполне естественно говорить прежде всего об интеграции экономической. Союзное государство, даже когда его институты запущены на полную мощность, не предполагает формального отказа от государственного суверенитета Белоруссии. Президент "синеокой" счёл необходимым об этом напомнить.

Однако напоминать следует и о другом. Белоруссия сегодня, как справедливо пишет знаменитый минский политолог Алексей Дзермант, - это "балкон" России, выступ России в Европу. Именно потому, что Белоруссия и то, что в ней происходит, воспринимается Западом как часть России, эта страна сегодня стала объектом разнообразных атак. Попытка переворота в Белоруссии - это удар не по "диктатору" Лукашенко, это попытка ослабить Россию. То же и с санкциями: на Западе прекрасно понимают, что каждый удар по экономике Белоруссии, в том числе и по нефтегазовому сектору, это удар по России. В этих условиях никаких заявлений о том, что интеграция наших стран может быть неполной, позволять себе не следовало бы. А следовало бы, напротив, занять позицию, например, обозревателя Царьграда Михаила Тюренкова: государственное единство России и Белоруссии как можно скорее.