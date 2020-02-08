Как довоенная Восточная Европа и Балканы шли к «демократии» • 76 • Война

Венгерские нацисты Ференца Салаши

Начиная этот небольшой цикл, автор старался найти фашистско-нацистскую червоточину в каждой стране Европы, дабы как можно шире показать расползание людобойской идеологии по континенту. Задача оказалась куда проще, чем думалось в начале. В итоге автор начал искать страны, которые не заигрывали с нацизмом хотя бы внутри себя самих. Увы, практически каждая страна Европы в той или иной степени взирала на нацистскую Германию с определённой степенью восторга. Таким образом, опустим, к примеру, такие страны как Польша с её диктатором Пилсудским, фашистскую Румынию с её армией, специализировавшейся во Второй мировой на мародёрстве, и разрезанную Югославию с воцарившимся на части её территории нацизмом усташей, а взглянем на тех, кто был в тени.



Мадьяры, говорите!

В предвоенные годы в Венгрии правил регент и бывший вице-адмирал Австро-Венгрии Миклош Хорти. В первый же год своего регентства Миклош, по сути, начал политику террора против коммунистов и евреев. Хорти лишил избирательного права более 50% населения страны, а большинство политических партий попало под официальный запрет. Именно несменяемый регент рулил совершенно марионеточным парламентом и правительством, несмотря на формальные выборы.







В 1932-м году Хорти усадил в кресло премьер-министра Дьюлу Гёмбёша, через которого ковал однопартийную систему, правда, не совсем удачно. В это же время необычайную популярность среди венгров набирали нацистские взгляды. Хорти, вырезавший коммунистические ростки под корень, на плодящиеся нацистские партии взирал лишь как на раздражительных конкурентов, которых периодически просто распускали. Наконец, главный местечковый венгерский фюрер Ференц Салаши, лидер нацистской Партии скрещённых стрел, смекнул, что им требуется хороший сюзерен. А кто был ярче, нежели Гитлер? Завязалась тесная дружба, посему Хорти просто иногда грозил пальчиком, проводя кратковременные показательные посадки, но задушить конкурирующих салашистов не мог.





Ференц Салаши в Будапеште

К 1939-му году численность членов Партии скрещённых стрел перевалила за четверть миллиона. Они без труда подвинули правящую коалицию, став второй в стране политической силой. К 1944-му году «скрещённые стрелы» с помощью нацистов свергли нерешительного диктатора Хорти и начали править сами в лучшем нацистском духе. Салашисты, как их называли, принимали активное участие в Холокосте и разграблении имущества евреев и цыган.



Они и про Шипку забыли

Болгария не отставала от своих соседей. В 1934-м году Кимон Георгиев, возглавлявший военизированную политическую организацию «Звено», весьма схожую с итальянскими фашистами, организовал военный переворот и вскоре занял пост премьер-министра и заодно министра юстиции. В Болгарии установился жёсткий авторитарный режим, была введена цензура, а все политические партии были запрещены. Вскоре Кимона отправили в отставку, но внешнеполитический и внутриполитический профашистский курс остался с известными последствиями. В итоге в 1940-м году премьер-министром при царе Борисе III стал Богдан Филов, одобривший Холокост на территории Болгарии.





Царь Борис и Адольф Гитлер

Но Кимон и Филов на фоне других политических деятелей Болгарии 30-х годов выглядят просто запутавшимися мальчиками по сравнению с истинными радикалами страны. Ещё в 1932-м году было основано Народное социальное движение, или Цанковское движение — по имени его основателя Александра Цанкова (профессор, а также путчист и террорист). Это движение проповедовало нацистские постулаты и активно выступало за союз с Германией. Только вступление в страну советских войск не позволило Цанкову организовать военный переворот, чтобы стать единственным фюрером.





Союз болгарских национальных легионов

Прямым конкурентом Цанковского движения был Союз болгарских национальных легионов, основанный в том же 1932-м году. Союз более тяготел к итальянским фашистам, поэтому и структуру создавал соответствующую. Сколотив до 35 тысяч адептов, Союз сразу заявил, что ориентируется на однопартийную систему в стране и не будет гнушаться насилием, особенно против коммунистов и лиц не болгарской национальности. Играя важную роль в Болгарии, «легионеры» даже давили на царя и правительство, чтобы они отправили болгарские войска на Восточный фронт. Пикантность ситуации в том, что в современной Болгарии Союз легионов возобновил деятельность на полностью законных основаниях.



Но самым агрессивным, антисемитским и неприкрыто нацистским объединением был Союз ратников за прогресс Болгарии. Организованный в 1936-м году, Союз, по сути, был военизированной структурой, схожей с нацистскими штурмовиками. При этом, как и в других странах Европы, организаторами выступили не маргиналы, а вполне уважаемые люди. Так, лидером «ратников» был профессор Софийского университета и ветеран Первой мировой Асен Кантарджиев. Многие члены Союза занимали высокие государственные посты и ещё до войны наладили тесные взаимоотношения с нацистскими структурами, включая гестапо.





Союз ратников за прогресс Болгарии

Чтобы продемонстрировать верность новым друзьям из рейха, «ратники» устроили чудовищный погром еврейских магазинов в столице Болгарии – Софии. Позже этот разгул антисемитизма получит имя «болгарской Хрустальной ночи». Александр Белев, высокопоставленный член «ратников», станет комиссаром по еврейским делам, т.е. отправит болгарских евреев в нацистские лагеря смерти.



В Греции всё есть

А как же там Эллада, т.е. православная Греция? А чем Афины хуже остальной Европы? В 1935-м году к власти в республике Греция в результате военного переворота пришли монархисты, вернув из ссылки короля Георга II. Формальные выборы показали, что в стране побеждают левые настроения, что сразу же было охарактеризовано верхушкой как политический кризис. Поэтому король назначил премьер-министром Иоанниса Метаксаса, генерала и политика, который мигом распустил неугодный парламент и ввёл в стране диктаторский режим. Метаксас открыто симпатизировал нацистской Германии. Единственное, что помешало Греции присоединиться к столь «почтенной» компании, так это чисто политические коллизии и аппетиты фашистской Италии, рассматривавшей Грецию как свою колонию.





Метаксас и Геббельс

Радикально правый курс Метаксаса с его диктаторским управлением и жёстким преследованием коммунистов, которых он считал главными врагами государства, в итоге стал фундаментом для прихода к власти «чёрных полковников». «Полковники» отличались особым правым радикализмом в отношении даже намёка на социализм. Репрессии, цензура и лозунг «Греция для греков-христиан» стали символом этого националистического времени.



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Метаксаса приветствуют греческие военные

Как ни странно, но последователи Метаксаса, положительно оценивающие фигуру Гитлера, существуют в Греции и сейчас. И не просто существуют, а являются крупной неонацистской партией «Золотая заря». По мере того, как правительство Греции прогибается под ЕС, а мигранты продолжают экспансию в Европу, «Золотая заря» всё выше карабкается по политической лестнице.



Словакия не устояла от «независимости»

Задолго до падения Чехословакии на территории современной Словакии в 1906-м году была организована Словацкая народная партия националистического толка. Эта организация под напором фашистских идей начала мутировать. Наконец на свет появилась Словацкая глинковская партия по имени основателя Андрея Глинка. С тех пор члены партии своих нацистских идей не скрывали и начали сотрудничать с гитлеровской Германией.









Йозеф Тисо и Гитлер

Словацкие «патриоты» так любили свою родину, что только благодаря немецкой оккупации смогли стать местными фюрерами, превратив страну в протекторат Берлина. В роли главного фюрера выступил католический священник, бывший министр здравоохранения Чехословакии Йозеф Тисо. Но власть местные вожди отнюдь не собирались подпирать только немцами. В стране активно действовала военизированная организация по типу штурмовиков «Гвардия Глинки». «Гвардейцы» принимали участие в репрессиях против коммунистов, евреев и цыган. К 1939-му году, когда словацкие нацисты объявили о «независимости» Словакии, в гвардии состояло до 100 тысяч человек.



Естественно, «глинковцы» стали единственной разрешённой партией. Стесняться было нечего, поэтому один из лидеров Глинковской партии Александр Мах открыто заявлял: «С евреями, у которых золото, драгоценности, богатства, разобрались везде. Разберемся и мы! Чеха – в мешок, а мешок – в Дунай!» Репрессировали и по религиозному признаку – были закрыты протестантские и православные храмы.





Парад "глинковцев"

В итоге был сформирован Словацкий экспедиционный корпус в 45 тысяч солдат и офицеров, который перебросили на войну против СССР. А из самой Словакии были депортированы свыше 57 тысяч евреев в гитлеровские лагеря. Выжило из них менее тысячи человек.



Пикантность этой страшной истории придаёт тот факт, что духовные наследники Глинковской партии в виде «Народной партии – наша Словакия», пропитанной национализмом по самое горло, и ныне чувствуют себя в Словакии вполне неплохо. В 2016-м году на парламентских выборах эти «патриоты» набрали свыше 8% голосов евроинтегрированных словаков.



Грустные итоги

Как бы нам ни хотелось, но СССР воевал с объединённой Европой, которая показала, как можно подавить любые альтернативные идеи ради противопоставления себя такому таинственному непонятному, да ещё и богатому восточному соседу. И никакие моральные ценности не могли противостоять культивированию застарелых комплексов, страхов и желания наживы.



Даже крохотная республика Сан-Марино, которую вы не найдёте на карте, которая не имеет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала, с радостью подхватила вирус фашизма и ввела своеобразные расовые законы, уменьшившие численность населения этого государства.



Сколько времени потребуется новому Западу, чтобы за ширмой прогрессивного порядка будущего начать ностальгировать по «старым добрым временам»? И успеем ли мы это осознать? Начиная этот небольшой цикл, автор старался найти фашистско-нацистскую червоточину в каждой стране Европы, дабы как можно шире показать расползание людобойской идеологии по континенту. Задача оказалась куда проще, чем думалось в начале. В итоге автор начал искать страны, которые не заигрывали с нацизмом хотя бы внутри себя самих. Увы, практически каждая страна Европы в той или иной степени взирала на нацистскую Германию с определённой степенью восторга. Таким образом, опустим, к примеру, такие страны как Польша с её диктатором Пилсудским, фашистскую Румынию с её армией, специализировавшейся во Второй мировой на мародёрстве, и разрезанную Югославию с воцарившимся на части её территории нацизмом усташей, а взглянем на тех, кто был в тени.В предвоенные годы в Венгрии правил регент и бывший вице-адмирал Австро-Венгрии Миклош Хорти. В первый же год своего регентства Миклош, по сути, начал политику террора против коммунистов и евреев. Хорти лишил избирательного права более 50% населения страны, а большинство политических партий попало под официальный запрет. Именно несменяемый регент рулил совершенно марионеточным парламентом и правительством, несмотря на формальные выборы.В 1932-м году Хорти усадил в кресло премьер-министра Дьюлу Гёмбёша, через которого ковал однопартийную систему, правда, не совсем удачно. В это же время необычайную популярность среди венгров набирали нацистские взгляды. Хорти, вырезавший коммунистические ростки под корень, на плодящиеся нацистские партии взирал лишь как на раздражительных конкурентов, которых периодически просто распускали. Наконец, главный местечковый венгерский фюрер Ференц Салаши, лидер нацистской Партии скрещённых стрел, смекнул, что им требуется хороший сюзерен. А кто был ярче, нежели Гитлер? Завязалась тесная дружба, посему Хорти просто иногда грозил пальчиком, проводя кратковременные показательные посадки, но задушить конкурирующих салашистов не мог.К 1939-му году численность членов Партии скрещённых стрел перевалила за четверть миллиона. Они без труда подвинули правящую коалицию, став второй в стране политической силой. К 1944-му году «скрещённые стрелы» с помощью нацистов свергли нерешительного диктатора Хорти и начали править сами в лучшем нацистском духе. Салашисты, как их называли, принимали активное участие в Холокосте и разграблении имущества евреев и цыган.Болгария не отставала от своих соседей. В 1934-м году Кимон Георгиев, возглавлявший военизированную политическую организацию «Звено», весьма схожую с итальянскими фашистами, организовал военный переворот и вскоре занял пост премьер-министра и заодно министра юстиции. В Болгарии установился жёсткий авторитарный режим, была введена цензура, а все политические партии были запрещены. Вскоре Кимона отправили в отставку, но внешнеполитический и внутриполитический профашистский курс остался с известными последствиями. В итоге в 1940-м году премьер-министром при царе Борисе III стал Богдан Филов, одобривший Холокост на территории Болгарии.Но Кимон и Филов на фоне других политических деятелей Болгарии 30-х годов выглядят просто запутавшимися мальчиками по сравнению с истинными радикалами страны. Ещё в 1932-м году было основано Народное социальное движение, или Цанковское движение — по имени его основателя Александра Цанкова (профессор, а также путчист и террорист). Это движение проповедовало нацистские постулаты и активно выступало за союз с Германией. Только вступление в страну советских войск не позволило Цанкову организовать военный переворот, чтобы стать единственным фюрером.Прямым конкурентом Цанковского движения был Союз болгарских национальных легионов, основанный в том же 1932-м году. Союз более тяготел к итальянским фашистам, поэтому и структуру создавал соответствующую. Сколотив до 35 тысяч адептов, Союз сразу заявил, что ориентируется на однопартийную систему в стране и не будет гнушаться насилием, особенно против коммунистов и лиц не болгарской национальности. Играя важную роль в Болгарии, «легионеры» даже давили на царя и правительство, чтобы они отправили болгарские войска на Восточный фронт. Пикантность ситуации в том, что в современной Болгарии Союз легионов возобновил деятельность на полностью законных основаниях.Но самым агрессивным, антисемитским и неприкрыто нацистским объединением был Союз ратников за прогресс Болгарии. Организованный в 1936-м году, Союз, по сути, был военизированной структурой, схожей с нацистскими штурмовиками. При этом, как и в других странах Европы, организаторами выступили не маргиналы, а вполне уважаемые люди. Так, лидером «ратников» был профессор Софийского университета и ветеран Первой мировой Асен Кантарджиев. Многие члены Союза занимали высокие государственные посты и ещё до войны наладили тесные взаимоотношения с нацистскими структурами, включая гестапо.Чтобы продемонстрировать верность новым друзьям из рейха, «ратники» устроили чудовищный погром еврейских магазинов в столице Болгарии – Софии. Позже этот разгул антисемитизма получит имя «болгарской Хрустальной ночи». Александр Белев, высокопоставленный член «ратников», станет комиссаром по еврейским делам, т.е. отправит болгарских евреев в нацистские лагеря смерти.А как же там Эллада, т.е. православная Греция? А чем Афины хуже остальной Европы? В 1935-м году к власти в республике Греция в результате военного переворота пришли монархисты, вернув из ссылки короля Георга II. Формальные выборы показали, что в стране побеждают левые настроения, что сразу же было охарактеризовано верхушкой как политический кризис. Поэтому король назначил премьер-министром Иоанниса Метаксаса, генерала и политика, который мигом распустил неугодный парламент и ввёл в стране диктаторский режим. Метаксас открыто симпатизировал нацистской Германии. Единственное, что помешало Греции присоединиться к столь «почтенной» компании, так это чисто политические коллизии и аппетиты фашистской Италии, рассматривавшей Грецию как свою колонию.Радикально правый курс Метаксаса с его диктаторским управлением и жёстким преследованием коммунистов, которых он считал главными врагами государства, в итоге стал фундаментом для прихода к власти «чёрных полковников». «Полковники» отличались особым правым радикализмом в отношении даже намёка на социализм. Репрессии, цензура и лозунг «Греция для греков-христиан» стали символом этого националистического времени.Как ни странно, но последователи Метаксаса, положительно оценивающие фигуру Гитлера, существуют в Греции и сейчас. И не просто существуют, а являются крупной неонацистской партией «Золотая заря». По мере того, как правительство Греции прогибается под ЕС, а мигранты продолжают экспансию в Европу, «Золотая заря» всё выше карабкается по политической лестнице.Задолго до падения Чехословакии на территории современной Словакии в 1906-м году была организована Словацкая народная партия националистического толка. Эта организация под напором фашистских идей начала мутировать. Наконец на свет появилась Словацкая глинковская партия по имени основателя Андрея Глинка. С тех пор члены партии своих нацистских идей не скрывали и начали сотрудничать с гитлеровской Германией.Словацкие «патриоты» так любили свою родину, что только благодаря немецкой оккупации смогли стать местными фюрерами, превратив страну в протекторат Берлина. В роли главного фюрера выступил католический священник, бывший министр здравоохранения Чехословакии Йозеф Тисо. Но власть местные вожди отнюдь не собирались подпирать только немцами. В стране активно действовала военизированная организация по типу штурмовиков «Гвардия Глинки». «Гвардейцы» принимали участие в репрессиях против коммунистов, евреев и цыган. К 1939-му году, когда словацкие нацисты объявили о «независимости» Словакии, в гвардии состояло до 100 тысяч человек.Естественно, «глинковцы» стали единственной разрешённой партией. Стесняться было нечего, поэтому один из лидеров Глинковской партии Александр Мах открыто заявлял: «С евреями, у которых золото, драгоценности, богатства, разобрались везде. Разберемся и мы! Чеха – в мешок, а мешок – в Дунай!» Репрессировали и по религиозному признаку – были закрыты протестантские и православные храмы.В итоге был сформирован Словацкий экспедиционный корпус в 45 тысяч солдат и офицеров, который перебросили на войну против СССР. А из самой Словакии были депортированы свыше 57 тысяч евреев в гитлеровские лагеря. Выжило из них менее тысячи человек.Пикантность этой страшной истории придаёт тот факт, что духовные наследники Глинковской партии в виде «Народной партии – наша Словакия», пропитанной национализмом по самое горло, и ныне чувствуют себя в Словакии вполне неплохо. В 2016-м году на парламентских выборах эти «патриоты» набрали свыше 8% голосов евроинтегрированных словаков.Как бы нам ни хотелось, но СССР воевал с объединённой Европой, которая показала, как можно подавить любые альтернативные идеи ради противопоставления себя такому таинственному непонятному, да ещё и богатому восточному соседу. И никакие моральные ценности не могли противостоять культивированию застарелых комплексов, страхов и желания наживы.Даже крохотная республика Сан-Марино, которую вы не найдёте на карте, которая не имеет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала, с радостью подхватила вирус фашизма и ввела своеобразные расовые законы, уменьшившие численность населения этого государства.Сколько времени потребуется новому Западу, чтобы за ширмой прогрессивного порядка будущего начать ностальгировать по «старым добрым временам»? И успеем ли мы это осознать? Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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