Как Донбасс проголосовал бы на референдуме под эгидой ООН

Основные варианты

Сенсационную новость опубликовало агентство «Блумберг». Ссылаясь на двух анонимных участников закрытой части встречи Владимира Путина с российскими дипломатами, оно сообщило, что на саммите в Хельсинки президент России предложил своему американскому коллеге подумать над вариантом окончания войны в Донбассе через референдум. Об этом якобы Путин сам рассказал сотрудникам МИДа.

Предполагается, что статус территорий, подконтрольных Донецку и Луганску, должен решаться плебисцитом, который может пройти под эгидой международных организаций и ООН. То есть, по сути, (если эта информация правдива) подготовка и организация процесса голосования отдается на откуп международным структурам, которые и должны зафиксировать легитимные результаты волеизъявления.

Деталей плана источники «Блумберга» не раскрыли и о содержании его можно рассуждать лишь гипотетически. Какие, к примеру, вопросы могут быть вынесены на голосование? Очевидно, в бюллетенях должно быть как минимум три варианта:

1. Донбасс остается в составе Украины.

2. Донбасс получает широкую автономию в составе Украины.

3. Донбасс получает независимость.

Напрашивается, конечно, и четвертый пункт - присоединение к России. Однако, в рамках компромисса этот вопрос вряд ли будет поставлен на референдуме. В конце концов, в случае положительного голосования по третьему варианту, получившие суверенитет республики смогут дальше сами определять свою судьбу.

Главные вопросы

Подобные предложения рождаются не от хорошей жизни. Всем заинтересованным сторонам абсолютно ясно, что минский процесс, благодаря «усилиям» Киева, зашел в тупик. На идею с миротворческой миссией все смотрят по-разному. Поэтому прямые договоренности между Москвой и Вашингтоном (без европейских посредников, а Киев и вовсе никто спрашивать не будет) могли бы сработать.

Но тут возникает сразу несколько вопросов, ответы на которые сейчас вряд ли кто-то даст. Во-первых, о каких территориях может идти речь? Руководители ЛДНР не раз заявляли, что претендуют на земли в пределах областных административных границ. Линия разграничения, закрепленная минскими соглашениями, стараниями украинских войск давно видоизменена. Если признавать нынешние границы, это отрезает путь к Славянску, Мариуполю и другим городам, оставшимся на подконтрольной Киеву территории. Хотя, в любом случае, это лучшая альтернатива войне.

Во-вторых, не очень понятно, кто может принять участие в подобном референдуме. Ведь помимо тех, кто сегодня живет в ЛДНР, есть и беженцы. За время конфликта Россия приняла около 2,5 миллионов человек, Украина зафиксировала порядка 300 тысяч «внутренне перемещенных лиц». Эти внушительные цифры могут серьезно повлиять на результат.

Если говорить о тех, кто постоянно живет внутри республик, то вряд ли они проголосуют за возврат в лоно Украины. Хотя, по закрытой социологии, сегодня около 30 процентов жителей ДНР допускают такую возможность в том или ином виде. В основном это так называемые «возвращенцы», беженцы, вернувшиеся из Украины. Но такие ответы даются в подвешенном состоянии, между миром и войной, в условиях непризнанности и расплывчатого будущего. Если же на горизонте замаячит суверенитет, который не будет подвергаться сомнению мировым сообществом (да еще и с возможностью присоединения к России между строк), социология будет совсем другой.

Желание - одно

- Я думаю, такие исследования проводились в Донецке, - поделился с «КП» донецкий политический аналитик Роман Манекин. - Это город, который на протяжении последних 25 лет высасывал ресурсы из шахтерских малых городов и поселков. И здесь есть слой населения, который очень комфортно чувствовал себя в условиях Украины и совершенно не понимает, зачем нужны были все эти революции. Но основная масса населения живет как раз в этих шахтерских городах и поселках, ориентироваться нужно на них. А там мнение абсолютно однозначно. Там и люди, через войну прошедшие, и общее неприятие всего украинского.

- То есть, все-таки независимость?

- Я абсолютно убежден в том, что подавляющее большинство народа Донбасса выступает за идеи Донецкой народной республики. Я ежедневно общаюсь с людьми, я в этой среде живу, поэтому такого рода начинания можно только приветствовать. Можно сколько угодно проводить референдумов, но я уверен, что ответ будет однозначным. Возвращение на Украину невозможно. Между нами кровь. Вчера вечером два ранения, детишки малолетние и бабушка. Мы это видим каждый день. Это не умозрительные буковки на экране, это наши друзья, знакомые, родственники, это дома, мимо которых мы ходим. Ну и, конечно, все смотрят на Восток, все ждут, что оттуда к нам придет законность и порядок. Все эти чаяние - в душе рядовых жителей. И если бы их действительно кто-то спрашивал, большая часть высказалась бы за единение с Россией.

Впрочем, было бы наивно тешить себя ожиданиями грандиозных изменений американской политики в отношении Украины. Даже если Трампу и понравится этот план, что совсем не очевидно, вряд ли ему удастся продавить его через политистеблишмент США.

- Этим предложением российская сторона показывает, что Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, предпринимает все возможные усилия для разблокирования ситуации, - прокомментировал «КП» ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич. - Но США практически все конструктивные предложения Москвы ранее отметали. В прошлом году Владимир Путин выступал с предложением о размещении международной миротворческой миссии в Донбассе, даже шла работа над соответствующей резолюцией для внесения в Совбез ООН. Но Вашингтон и Киев поставили на этой теме крест, поставив неприемлемые для России условия и требования. Сейчас ситуация будет развиваться аналогично. Во-первых, американские экономические и политические санкции введены Конгрессом, Трамп их не может отменить. А ситуация в Донбассе используется как предлог для этих санкций. И вводились они не столько для изменения ситуации в регионе, сколько для давления на российскую экономику и Россию в целом. США не заинтересованы в снятии этих санкций вне зависимости от тех или иных действий Москвы на украинском направлении. Главная цель внешней политики США в отношении нас - это ослабление России как военно-политического конкурента. Поэтому ожидать положительного ответа от американской стороны на подобные предложения в ближайшие месяцы не следует.

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