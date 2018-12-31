Как Донбасс пережил пятый год войны

Автор:

Павленко Дмитрий

Уходящий 2018 год для воюющего Донбасса стал годом борьбы, надежд и горьких утрат. К сожалению, он не привёл к долгожданному миру и завершению войны, но в то же время не состоялось и прогнозируемого масштабного наступления со стороны вооружённых формирований Украины.

Интенсивное «перемирие» и война в «серых зонах»

Именно так можно охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения в течение всего 2018 года. Несмотря на подписанные в Минске соглашения о режиме прекращения огня, которые были приурочены к православным праздникам (Рождество, Пасха), летней страде и началу нового учебного года, на различных участках линии фронта сохранялась стабильно напряжённая обстановка. Украинские вооружённые формирования постоянно совершали обстрелы и провокации в отношении защитников Донбасса, нередки были вылазки диверсионно-разведывательных групп, а также попытки продвинуться в «серых зонах» и таким образом сократить дистанцию, разделяющую позиции враждующих сторон. Так, только по официальным данным ДНР, в результате военной агрессии со стороны Украины на территории республики с 1 января по 20 декабря 2018 года погиб 161 человек.

Ю. Бирюков. Фото: vk.com

Примечательно, что в Киеве не стали отрицать факты нарушения Минских соглашений украинскими вооружёнными формированиями. Так, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил 26 декабря в эфире одного из телеканалов, что ВСУ захватили практически всю так называемую серую зону. В пресс-центре так называемой «Операции объединённых сил» подтвердили сообщение Бирюкова, сообщив, что с 1 мая 2018 года ВСУ захватили четыре населённых пункта: Золотое-4 (хутор Вольный) на Луганщине, Рассадки на Светлодарской дуге, Шумы и Южное в районе Горловки.

Отметим, что все указанные населённые пункты находились под украинским контролем с 2014 года и их «повторный» захват представлял собой скорее постановочное шоу для журналистов с целью взбодрить электорат мнимыми победами. Об этом свидетельствуют как источники Царьграда в подразделениях ДНР и ЛНР, находящиеся в соответствующих зонах ответственности, так и эксперты из числа ополченцев первой волны.

«Это бред сивой кобылы. По моим данным, никаких продвижений не было. Это я могу говорить точно по горловскому, светлодарскому, докучаевскому направлению, на юге и так далее», - заявил в разговоре с Царьградом экс-депутат Верховного Совета ДНР, один из основателей движения «Донецкая Республика» Олег Фролов (позывной «Шаман»).

По его словам, противник выдаёт желаемое за действительное с целью нагнетания обстановки, очередного витка милитаристских настроений в украинском обществе и, не исключено, повторного объявления военного положения.