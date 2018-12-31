Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обострение перед Новым годом: В Донбассе сообщили о попытке ВСУ сорвать перемири...
От союза России и Белоруссии зависит безопасность Европы, уверен Клинцевич
″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″: На Украине судят Михаила ″Гиви″ Толс...
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских рак...
Главная / В мире

Как Донбасс пережил пятый год войны

31 декабря 2018, 11:54  •  53 • В мире
Царьград предлагает вспомнить наиболее значимые, яркие и резонансные события в жизни народных республик Донбасса в 2018 году
Автор:
Павленко Дмитрий
Уходящий 2018 год для воюющего Донбасса стал годом борьбы, надежд и горьких утрат. К сожалению, он не привёл к долгожданному миру и завершению войны, но в то же время не состоялось и прогнозируемого масштабного наступления со стороны вооружённых формирований Украины.
Интенсивное «перемирие» и война в «серых зонах»
Именно так можно охарактеризовать ситуацию на линии соприкосновения в течение всего 2018 года. Несмотря на подписанные в Минске соглашения о режиме прекращения огня, которые были приурочены к православным праздникам (Рождество, Пасха), летней страде и началу нового учебного года, на различных участках линии фронта сохранялась стабильно напряжённая обстановка. Украинские вооружённые формирования постоянно совершали обстрелы и провокации в отношении защитников Донбасса, нередки были вылазки диверсионно-разведывательных групп, а также попытки продвинуться в «серых зонах» и таким образом сократить дистанцию, разделяющую позиции враждующих сторон. Так, только по официальным данным ДНР, в результате военной агрессии со стороны Украины на территории республики с 1 января по 20 декабря 2018 года погиб 161 человек.
Ю. Бирюков. Фото: vk.com
Примечательно, что в Киеве не стали отрицать факты нарушения Минских соглашений украинскими вооружёнными формированиями. Так, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил 26 декабря в эфире одного из телеканалов, что ВСУ захватили практически всю так называемую серую зону. В пресс-центре так называемой «Операции объединённых сил» подтвердили сообщение Бирюкова, сообщив, что с 1 мая 2018 года ВСУ захватили четыре населённых пункта: Золотое-4 (хутор Вольный) на Луганщине, Рассадки на Светлодарской дуге, Шумы и Южное в районе Горловки.
Отметим, что все указанные населённые пункты находились под украинским контролем с 2014 года и их «повторный» захват представлял собой скорее постановочное шоу для журналистов с целью взбодрить электорат мнимыми победами. Об этом свидетельствуют как источники Царьграда в подразделениях ДНР и ЛНР, находящиеся в соответствующих зонах ответственности, так и эксперты из числа ополченцев первой волны.
«Это бред сивой кобылы. По моим данным, никаких продвижений не было. Это я могу говорить точно по горловскому, светлодарскому, докучаевскому направлению, на юге и так далее», - заявил в разговоре с Царьградом экс-депутат Верховного Совета ДНР, один из основателей движения «Донецкая Республика» Олег Фролов (позывной «Шаман»).
По его словам, противник выдаёт желаемое за действительное с целью нагнетания обстановки, очередного витка милитаристских настроений в украинском обществе и, не исключено, повторного объявления военного положения.
Это не более чем очередная дезинформация с целью поднятия боевого духа в рядах украинской армии, - пояснил Царьграду ополченец и политический деятель ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг»). - На самом деле украинская армия не продвинулась ни на шаг. Единственное, что продолжаются постоянные обстрелы. Что же касается тактики украинских войск, то для привлечения СМИ и раздутия собственных успехов они довольно часто выходят из ранее занятых ими в «серой зоне» посёлков, а потом туда возвращаются, торжественно поднимая украинский флаг под камеры украинских СМИ и рапортуя о своих мифических победах. Так было не единожды в районе Светлодарской дуги и на южном фронте, где находится множество мелких посёлков, которые в основной массе брошены местным населением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
53
Источник
Похожие новости
31 декабря 2018, 11:54
Как Донбасс пережил пятый год войны
30 декабря 2018, 19:39
″Киев боится даже мертвых героев Донбасса″: На Украине судят Михаила ″Гиви″ Толстых
30 декабря 2018, 22:54
Боевики "Исламского государства"* бегут из долины Евфрата

30 декабря 2018, 16:09
Политическая переменная: какие новые лидеры пришли к власти в мире в 2018 году
30 декабря 2018, 13:09
″Я эту фамилию уже знаю″: Генпрокурор Украины скрыл данные убийцы активистки Гандзюк
31 декабря 2018, 11:54
Обострение перед Новым годом: В Донбассе сообщили о попытке ВСУ сорвать перемирие
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 декабря 2018, 01:54
«Возможность поддержать плачевную экономику Украины»: «Нафтогаз» назвал объём финансо...
31 декабря 2018, 08:39
"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпи...
31 декабря 2018, 02:09
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на...
31 декабря 2018, 02:09
"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российской &...
31 декабря 2018, 02:09
С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии в...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - фото
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
26 декабря 2018, 01:54
Израиль в ударе: После неудачи в Сирии ВВС Израиля вторглись в Ливан
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.