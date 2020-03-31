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Как депутат Госдумы Сергей Жигарев пытается забыть о себе в интернете
31 марта 2020, 12:35 • 13 • Аналитика
Бывает, живет себе человек. Строит карьеру, подкапливает финансы, делает какие-то приобретения, обзаводится нужными связями, наконец. В общем, ведет себя последовательно и разумно. Естественно, однажды он может стать и видным деятелем в какой-то партии, и участником или даже руководителем какого-нибудь комитета. И даже депутатом Госдумы, как, например, член ЛДПР Сергей Жигарев. Разве плохо, что успешный человек имеет желание послужить обществу, в том числе через законотворчество?
Так, наверное, и выглядит успех. И пусть говорят завистники… Впрочем, почему «пусть говорят»? Закон позволяет прекратить разговоры через суд. А тут уж как кому нравится.
По данным Одинцовского городского суда Московской области, депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Сергей Александрович Жигарев уже четырежды использовал закон для своей защиты от ненужной славы и надуманных обвинений.
Закон в действии
Роскомнадзор, опираясь на поправки к закону «Об информации», принятые весной 2018 года, и решение Одинцовского городского суда Московской области, обязал, например, РБК, а с ним и другие российские СМИ удалить статью-расследование о недвижимости во Флориде, по всей видимости принадлежащей косвенно (через компанию-приобретателя и через информацию об уплате налога на имущество) чете Жигаревых, однофамильцам и тезкам депутата Госдумы от ЛДПР, и его супруги. О сомнительных доходах и расходах Жигаревых написали несколько популярных изданий, в том числе «Коммерсантъ»: «Из российских СМИ потребовали удалить статьи об имуществе депутата от ЛДПР»; «Секрет фирмы»: «В России запретили статьи об американской квартире депутата Госдумы за $2,5 млн»; «Эхо Москвы»: «РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью «Человек из Майами».
Действительно, только в популярной социальной сети «Вконтакте» Сергеев Жигаревых 118 человек. Неужели и правда произошло досадное недоразумение, что так идеально совпали ФИО?
Тем не менее директор правового департамента «Ъ» Георгий Иванов сообщил, что издание намерено оспорить решение Одинцовского суда, так как суд, принимая указанное решение, опирался на статью, опубликованную на малоизвестном портале.
По тексту решения
Сайт, содержащий представленную депутатом Сергеем Жигаревым оспариваемую информацию, оказался анонимным. Как говорится, если бы такого сайта не было, то его стоило бы выдумать, ведь, как выяснил суд: «Сведения о владельце информационного ресурса, содержащиеся в открытых источниках (так называемых WHOIS-сервисах), не позволяют определить его владельца, что подтверждается прилагаемым скриншотом. Какие-либо контакты для обратной связи на информационном ресурсе отсутствуют. В связи с чем установить владельца сайта не представляется возможным».
Соответственно, подтвердить оспариваемые факты никто не смог, представитель Сергея Жигарева потребовал «признать запрещённой к распространению на территории Российской Федерации указанную информацию …, размещенную в сети «Интернет» на странице сайта в сети «Интернет». Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предпринять меры по ограничению доступа к [указанной] информации …, размещенной в сети «Интернет» на странице сайта в сети «Интернет», в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и «Запретить распространение [указанной] информации … на иных сайтах, страницах сайтов в сети «Интернет» и в случае такого распространения обязать удалить её».
Представитель Роскомнадзора в судебное заседание явился, против удовлетворения заявления не возражал - так указано в материалах дела.
Говоря проще, депутат Сергей Жигарев, похоже, не заметил информацию о недвижимости в США и любовнице в России, размещенную на сайтах РБК и Коммерсанта (это к примеру, были и другие), которые могли за себя постоять в суде, но обнаружил ее на анонимном ресурсе, на сегодня уже не существующем. При вынесении решения вступиться за компромат на Сергея Жигарева никто не смог, а вот решение, вынесенное судом, автоматически распространилось на все СМИ, содержащие такую информацию. Требование закона – устранить со всех ресурсов запрещенную судом информацию в течение суток.
Если бы у депутата Госдумы Сергея Жигарева не получилось воспользоваться верховенством закона, принятого самой Госдумой, и компрометирующие его сведения оставались в свободном доступе, это могло бы дискредитировать его доброе имя, в частности, как указано в решении суда, - «получения не предусмотренных законодательством Российской Федерации вознаграждений (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), нарушения этических норм (ст. 9 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах (ст. 10 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст.ст. 8, 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), вмешательства в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность (п. 1 ст. 18 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Грустный пример Герострата
Возникает несколько вопросов. Во-первых, стоит ли депутатам Госдумы обращать внимание на информацию, напечатанную на малопосещаемых анонимных сайтах?
Во-вторых, может быть судам, принимающим решения по подобным делам, нужно пытаться найти не собственника сайта (что, очевидно, практически невозможно, ведь в наше время сайт может сделать любой за пару минут), а того, с кого был спрос?
И, наконец, третье. Решения суда доступны любому пользователю интернета, и сами по себе хранят сведения, которые, по логике, следовало бы уничтожить. Противоречие это трудноустранимо. И как узнать, какая информация, новая или старая, запрещенная появилась после принятых судом решений? Ведь оспариваемые данные суд, в ходе разбирательства, максимально обезличивает.
В связи со сказанным, вспоминается поучительная версия истории о рыночном торговце Герострате, который в IV веке до нашей эры поджег храм Артемиды в Эфесе. Храм считался одним из Чудес света, и строить его помогала, по преданию, сама богиня.
Герострат хотел прославиться и войти в историю, но жители Эфеса приговорили его к казни и забвению. А чтобы о таком наказании не забывали, жрецы перед каждым богослужением напоминали людям: «Никогда не произносите имя Герострата проклятого, сжегшего храм Артемиды в Эфесе!»
Забавно, но в каждом из решений судов, инициированных С.А.Жигаревым, информация, которую он пожелал "развидеть", повторяется дважды.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-199 ГПК РФ, суд решил
Заявление Жигарева Сергея Александровича о признании сведений порочащими честь, достоинство и деловую репутацию удовлетворить;
Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство в деловую репутацию Жигарева Сергея Александровича сведения, распространенные (размещенные) в сети Интернет на странице сайта в сети на Интернет: АДРЕС о том, что «По мотивам истории, произошедшей с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Жигаревым, можно было бы даже создать какой-то мыльный сериал, ведь события, которые развернулись вокруг него, просто пестрят красками. Тут и №-летняя красотка, и дорогие подарки, и даже избиение ревнивым кавказцем. А началась история с того, что сердцеедка ФИО1 переехала из АДРЕС в АДРЕС и поймала "на крючок" состоятельного ухажера, которым оказался №-летний депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по экономической политике нижней палаты парламента России Сергей Жигарев. Роман между ФИО1 и Сергеем закрутился еще в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, когда их познакомили на вечеринке. Жигарев постоянно заваливал девушку дорогостоящими подарками, возил ее на различные курорты, подарил дорогую шубу и даже купил внедорожник ТС 1. Как выяснилось, ФИО1 без ума от немецких автомобилей, которых у нее оказалось аж три: ТС 2, ТС 3, ТС 4, причем, все 2017 года выпуска. И все бы ничего, но стоит упомянуть о том, что Жигарев женат и является отцом № детей. Роман этих любовников продолжался до января ДД.ММ.ГГГГ года, когда они расстались, но самый экшен начался совсем недавно. По словам ФИО1, на размолвке настояла именно она, хоть депутат просил ее остаться с ним. Девушка и глазом не моргнула, как оставила себе все дорогие подарки: украшения, шубу и, конечно же, ТС 1. Но обида Жигарева была настолько сильна, что он потребовал вернуть ему все подарки. Ну, что поделаешь? Пришлось возвращать подарки. Но ФИО1 особо времени зря не теряла после расставания со своим состоятельным спонсором. Теперь ее новым ухажером стал кавказец ФИО2, который на днях (8-го июля) сопроводил ФИО1 на встречу с политиком. Модель встретилась с Жигаревым в ресторан недалеко от АДРЕС, они сели в ее ТС 1 и отправились "за подарками» (которые она собиралась вернуть) на улицу АДРЕС. Когда они припарковались у подъезда, начался самый экшен. Кавказец ФИО2 подбежал к ТС 1, вытянул с пассажирского сидения Жигарева и начал его избивать. После избиения, депутат остался лежать на земле, а ФИО1 наблюдала за всем происходящим даже не выходя из автомобиля. Что самое интересное, после получения побоев, депутат сел в машину к ФИО1, вызвал скорую и дождался прибытия врачей. Сначала депутат даже не собирался писать заявление, но спустя два дня, обратился в полицию. Стоит отметить и то, что теперь депутат может выступать по делу не в качестве потерпевшего, а в качестве подозреваемого. Появились данные о том, что ФИО1 подала на него заявление, в котором описывается, как Жигарев угрожал девушке ножом, требуя возвращения подарков. А кавказец ФИО2 - пришел на помощь и спас ФИО1. Теперь экс-девушка политика заявила полиции, что ей постоянно угрожают, и она боится возвращаться домой, поэтому ей пришлось даже пуститься в бега. А самым неожиданным поворотом в истории является заявление друга Жигарева по имени ФИО3, который сообщил о краже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Деньги "исчезли" из его сейфа, который был взломан, в гостинице "название". А вишенкой на торте является то, что видео с камер наблюдения демонстрирует "парочку", которая очень похожа на ФИО1 и ее нового ухажера ФИО2. В последнее время апартаментами в "название" регулярно пользовался депутат, а миллионы могли испариться после очередной встречи с моделью.».
Признать запрещённой к распространению на территории Российской Федерации указанную выше информацию, размещенную в сети «Интернет» на странице сайта в сети «Интернет» АДРЕС
Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предпринять меры по ограничению доступа к указанной информации, размещенной в сети «Интернет» на странице сайта в сети «Интернет» АДРЕС, в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 К2 149-ФЗ «О6 информации, информационных технологиях и о защите информации».
Запретить распространение указанной информации, на иных сайтах, страницах сайтов в сети «Интернет» и в случае такого распространения обязать удалить её.
Решение может быть обжаловано в Московский областной суд, через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья С.В. Зинченко
мотивированное решение изготовлено 16 сентября 2019 года.
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