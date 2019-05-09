Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса

Автор:

Павленко Дмитрий

Жестокая расправа над мирными жителями Мариуполя и отказавшимися выполнить преступный приказ своего начальства сотрудниками городской милиции произошла ровно через неделю после Одесской Хатыни и первого штурма формированиями ВСУ Славянска и Краматорска.

Русская весна в Мариуполе

К началу мая 2014 года в Мариуполе — втором по численности населения городе Донбасса — сохранялось двоевластие. Местные жители ещё на митинге 23 марта выразили недоверие действующему мэру города, члену «Партии регионов» Юрию Хотлубею. Руководивший городом ещё с советских времён (с непродолжительным перерывом в 1994-1998 гг.) партийный функционер Хотлубей прославился тем, что в разгар событий на Майдане отправил в Киев на митинг в поддержку Януковича городских коммунальщиков.

Вследствие этого пришедшая, как всегда неожиданно, в конце января зима привела к транспортному коллапсу в Мариуполе из-за того, что некому было убирать снег. Однако уже через месяц, когда власть в Киеве сменилась, пожилой мариупольский градоначальник по старой привычке стал держать нос по ветру и быстро переметнулся на сторону майданщиков. Народным мэром Мариуполя был провозглашён политический активист Дмитрий Кузьменко. 5 апреля он был избит и похищен сотрудниками СБУ. Это привело к многочисленным акциям протеста жителей Мариуполя, попыткам штурма городского совета и здания прокуратуры.

Тем временем в столице шахтёрского края Донецке уже бушевало народное восстание. 6 апреля 2014 года народ взял штурмом здание областной администрации, а на следующий день была провозглашена Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. В последующие дни в большинстве городов Донбасса на зданиях местных органов власти вместо украинской жёлто-голубой символики были подняты флаги России и Донецкой республики, ознаменовавшие начало мирного перехода власти в регионе к восставшему народу. 13 апреля настала очередь и Мариуполя.

В тот день, 13 апреля, мне звонят из Мариуполя наши ребята и говорят, что люди собираются на митинг. Спрашивают: "Так что, мы штурмуем городскую администрацию?" Я отвечаю: "Штурмуем!".

— вспоминал в разговоре с Царьградом первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.

Первая кровь

Занятое активистами здание городской администрации в последующие два месяца стало центром сопротивления киевскому режиму. К сожалению, уже через несколько дней после взятия горсовета в Мариуполе пролилась первая кровь. В ночь с 16 на 17 апреля активисты Русской весны пытались взять под контроль одну из дислоцирующихся в городе частей внутренних войск. Однако по собравшимся возле КПП невооружённым гражданским людям украинские военные открыли автоматный огонь. По официальным данным, жертвами инцидента стали три человека.

Местные жители около тела погибшего в столкновениях с украинскими военными мариупольца. Фото: www.globallookpress.com

После этого столкновения в Мариуполе продолжились. В город были стянуты подразделения украинского спецназа «Омега», а на въездах были установлены блокпосты. Представители новой украинской власти прекрасно знали, как относятся к ним жители Мариуполя, и понимали все последствия от возможной потери контроля над крупным промышленным центром и морским портом. Поэтому в Мариуполь, помимо спецназа, нацгвардии и армейских подразделений, были направлены и взятые на содержание новоявленным днепропетровским губернатором-олигархом Игорем Коломойским радикальные националисты, из которых в начале мая 2014 года был сформирован батальон «Азов».

В ночь на 7 мая 2014 года мы ждали штурма. В Мариуполь прибыла так называемая чёрная рота, впоследствии — батальон "Азов". Ночью они захватили горсовет, избили и забрали людей, в том числе женщин и несовершеннолетних,

— вспоминал в разговоре с Царьградом активист Русской весны из Мариуполя Кирилл Филичкин, больше трёх лет проведший в украинских застенках.

Утром следующего дня возмущённые мариупольцы попытались освободить своих задержанных родственников и направились к Приморскому райотделу ОВД, где уже находились боевики «Азова», которые открыли по людям беспорядочную стрельбу. Курировали их одиозный украинский депутат Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук. Несколько активистов Русской весны, в том числе Кирилл, были захвачены украинскими радикалами и подверглись жестоким пыткам.

Также 6 мая в ходе боестолкновения на автодороге Мариуполь — Мангуш боевиками «Азова» был захвачен в плен министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, которого на следующий день допрашивал лично Ляшко. Ещё один ополченец был убит.

Боевики «Азова». Фото: www.globallookpress.com

Однако все эти события стали лишь прелюдией к трагедии, которая разыгралась в Мариуполе 9 мая 2014 года.

О том, что готовится страшное, я узнал ещё 7 мая, когда мы выехали из мариупольского аэропорта, и Игорь Мосийчук позвонил или заместителю министра внутренних дел Авакова, или самому Авакову и согласовывал, как наказать работников милиции за то, что они не дали им охрану и сопровождение. Они тогда очень боялись,

— пояснил Царьграду Филичкин, на тот момент находившийся в плену у боевиков «Азова».

Неудавшийся нацистский реванш за Победу 1945-го

В День Победы над нацизмом тысячи жителей Мариуполя с георгиевскими ленточками и другой ненавистной украинским радикалам символикой вышли на улицы города, чтобы почтить память своих отцов и дедов. Назначенный за несколько дней до вышеописанных событий главой городского УВД полковник Валерий Андрощук отдал приказ своим подчинённым разогнать мирный митинг, вплоть до применения огнестрельного оружия. Личный состав мариупольской милиции наотрез отказался убивать своих земляков, в числе которых были старики, женщины и несовершеннолетние.

Дальнейшие события развивались следующим образом: Андрощук выстрелил в одного из подчинённых, забаррикадировался в своём кабинете и под предлогом штурма здания УВД активистами ДНР вызвал на подмогу находившиеся неподалёку от города вооружённые формирования 72-й механизированной бригады и нацгвардии на нескольких боевых машинах пехоты БМП-2, к которым присоединились так называемые «чёрные человечки» — боевики неонацистских добровольческих батальонов «Азов» и «Днепр-1».

«Не доезжая до здания УВД, в центре города они давили и расстреливали мирных людей, которые пытались преградить им дорогу, расстреливали автомобили, кареты скорой помощи, работников милиции, которые пытались выйти из горящего здания УВД. Людям самим пришлось эвакуировать на своих машинах раненых и срывать при помощи подручных средств решётки на здании УВД, чтобы помочь милиционерам выбраться», — рассказывает житель Мариуполя Кирилл Филичкин.

Цветы около сгоревшего здания УВД. Фото: LIUDMILA ERMOLENKO/shutterstock.com

На пути ездившей по городским улицам и стрелявшей на поражение украинской бронетехники люди возводили стихийные баррикады и заграждения, пытались в буквальном смысле голыми руками остановить боевые машины. Одна из БМП заглохла в центре города и была брошена экипажем вместе с боекомплектом.

До сих пор отсутствуют точные данные относительно количества жертв мариупольской трагедии 9 мая 2014 года. По словам собеседника Царьграда, озвучивалась цифра в 48 погибших, но на самом деле их могло быть гораздо больше.

О многих потом писали как о совершивших самоубийство или самострел. Но как человек может покончить жизнь самоубийством, если у него два выстрела в голову и пара ранений в туловище? Это просто бред,

— говорит Филичкин.

Среди погибших в тот кровавый день были и отказавшиеся стрелять в свой народ сотрудники мариупольского УВД, пришедшие им на помощь к блокированному украинской бронетехникой и вооружёнными до зубов карателями мирные жители Мариуполя и случайные прохожие. Был убит и начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко, которого официальная украинская пропаганда сделала героем, якобы застреленным «вооружёнными террористами». По другой же информации, Саенко был убит обстреливавшими УВД украинскими боевиками после того, как выпрыгнул с третьего этажа горящего здания.

Баррикады на улицах Мариуполя, май 2014 г. Фото: LIUDMILA ERMOLENKO/shutterstock.com

А тот факт, что украинские вооружённые формирования собирались уничтожить вставших на защиту Мариуполя милиционеров и мирных граждан, подтвердил и украинский депутат Олег Ляшко, активно делавший себе пиар на крови в преддверии президентских выборов. Он похвастался в своём Facebook , что отдал приказ «мочить сволочей» и никого живым не брать.

В то же время для украинских карателей атака на Мариуполь тоже не стала лёгкой прогулкой. В частности, в бою 9 мая были уничтожены один из наёмников Коломойского, заместитель командира 20-го территориального батальона Днепропетровской области Сергей Демиденко и по меньшей мере несколько боевиков нацгвардии и «Азова». Спровоцировавший бойню начальник мариупольского УВД Андрощук был схвачен мирными жителями, избит и отпущен только через несколько дней.

Расстрел мирных жителей Мариуполя в День Победы, 9 мая 2014 года, был спланированной и показательной карательной акцией, цель которой была проста — запугать всех несогласных с политикой киевского режима и жестоко наказать тех, кто осмелился пойти вразрез с его приказами и установками. Однако украинские военные преступники просчитались. Реванш за разгром их идейных предшественников в 1945 году провалился, они получили жёсткий отпор и 9 мая позорно бежали из Мариуполя. По некоторым сведениям, произошло это после того, как им стало известно, что на помощь мариупольцам из Донецка прямо с парада выдвинулись два КамАЗа с хорошо вооружёнными ополченцами батальона «Восток».

Следующий день, 10 мая 2014 года, в Мариуполе был объявлен днём траура по жертвам трагедии. А 11 мая более 90% жителей морских ворот Донбасса проголосовали на референдуме за независимость Донецкой Народной Республики. Массовые убийства мирных людей в Одессе, Славянске, Краматорске и Мариуполе стали для многих точками невозврата, после которых не могло быть и речи о том, чтобы оставаться в составе нацистского и преступного государственного образования под названием Украина.