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Как Давид Арахамия и Кирилл Тимошенко сдали без боя Киев, Николаев и Днепропетровск

05 августа 2020, 15:25  •  124 • Украина
Провал «слуг народа» на грядущих местных выборах неизбежен и очевиден для многих – ведь на битву с могучими региональными элитами соратники Зеленского, как нарочно, делегируют самых слабых и непопулярных своих кандидатов. Кадровый недосмотр? Ничуть не бывало! Всё так и задумано – те, кто курирует выборы в партии власти, ничуть не заинтересованы в выигрыше своих соратников. А курируют эти выборы двое – замглавы президентской администрации Тимошенко и «смотрящий» за фракцией в Раде Арахамия.
И в Киеве, и в Днепропетровске у «слуг» выдвигались два популярных мажоритарщика – Александр Дубинский и Максим Бужанский. Но у них был существенный недостаток – они были не в ладах что с Арахамией, что с Тимошенко. Поэтому «слуги» тихонько «задвинули» Дубинского в Киеве, делегировав бодаться с Кличко малоизвестную и непопулярную Ирину Верещук (с рейтингом доверия избирателей где-то в районе 4 процентов, что, как несложно понять, не оставляет ей ни единого шанса на выигрыш у Кличко). С Бужанским же поступили иначе – за его спиной Кирилл Тимошенко и мэр Днепропетровска Борис Филатов (тот самый, что обещал участникам «Русской весны», что их «вешать будут потом») договорились о «техническом кандидате», который устроит обоих. И этот кандидат, увы, не Бужанский. Таким образом, двоих видных слуг их высокопоставленные соратники уже кинули накануне кампании. А тут ещё новость – Арахамия якобы по-тихому продал место мэра Николаева, и теперь опасается праймериз, которые могут придать этому сюжету публичности. И теперь в кулуарах он убеждает соратников по партии, что праймериз в Николаеве, наверное, не состоятся – якобы из-за отсутствия желающих баллотироваться. Со дня на день в отставку могут отправить глав Одесской и Харьковской областных администраций – поговаривают, что и с их заменами в партии власти определились, и это едва ли «слуги народа».
Что же в сухом остатке? А то, что на местных выборах «слуги» не смогут заполучить контроль над регионами, которого у них нет и сегодня. Кстати, за экспансию в регионы в партии несут персональную ответственность именно Арахамия и Тимошенко – с них, по всей видимости, и спросят. Да только что толку, если и сегодня видно, что ни тот, ни другой не заинтересованы в содействии своим соратникам, предпочитая иметь дело с политическими конкурентами – понятно, что не бесплатно.

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