Учения Saber Strike: масштаб внушительный, причина серьезная: 18 тысяч военнослужащих из 19 стран репетируют оборону стран Балтии. Потому что там боятся российских войск.

3 июня в странах Прибалтики и Польши под руководством оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе стартовали учения НАТО "Saber Strike". Маневры направлены против России. И западные страны уже не скрывают этот факт.Раньше усиление континента НАТО в каком-либо регионе тщательно маскировалось под благородным предлогом. Теперь же западные СМИ открыто заявляют о действительных намерениях Североатлантического альянса. Возьмем в качестве примера довольно популярное немецкое издание «Heute», которое опубликовало статью про начавшиеся учения.Статья вышла под названием "Учения Saber Strike: демонстрация военной силы в восточной Европе". На своей официальной странице в соцсети Twitter немцы решили посильнее впечатлить читателей и добавили следующее:Изначально еще было написано, что в этих учениях задействовано 18 тысяч военнослужащих, а к прошлогодним российским учениям "Запад" привлекали аж 100 тысяч. В самом конце статьи, конечно же, написано, что в российских учениях принимало 13 тысяч военнослужащих, а огромное число насчитала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Но кого уже это волнует? Главное — красиво начать.Однако теперь СМИ — не только на телеэкранах, но и в интернете, где можно увидеть реакцию публики. И текст про стотысячные российские учения удалили после посыпавшихся комментариев немцев, которые были явно недовольно участием своей страны в "масштабном провоцировании Москвы".Перевод:Перевод:Перевод:И это пример комментариев только к одной статье про учения НАТО. Здесь хотя бы удаляют явную провокацию, пытаются сглаживать углы, а в самих странах Балтии, которые якобы нуждаются в защите, на мнение народа вообще никто не обращает внимания. Сотни комментариев о недовольстве проведением учений и присутствия контингента НАТО на их территории просто удаляются.