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Как далеко немецкое правительство зайдёт в своей глупости. Учения НАТО Saber Strike и глас народа

04 июня 2018, 13:39  •  78 • Аналитика
3 июня в странах Прибалтики и Польши под руководством оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе стартовали учения НАТО "Saber Strike". Маневры направлены против России. И западные страны уже не скрывают этот факт.

Раньше усиление континента НАТО в каком-либо регионе тщательно маскировалось под благородным предлогом. Теперь же западные СМИ открыто заявляют о действительных намерениях Североатлантического альянса. Возьмем в качестве примера довольно популярное немецкое издание «Heute», которое опубликовало статью про начавшиеся учения.




Статья вышла под названием "Учения Saber Strike: демонстрация военной силы в восточной Европе". На своей официальной странице в соцсети Twitter немцы решили посильнее впечатлить читателей и добавили следующее:
Учения Saber Strike: масштаб внушительный, причина серьезная: 18 тысяч военнослужащих из 19 стран репетируют оборону стран Балтии. Потому что там боятся российских войск.


Изначально еще было написано, что в этих учениях задействовано 18 тысяч военнослужащих, а к прошлогодним российским учениям "Запад" привлекали аж 100 тысяч. В самом конце статьи, конечно же, написано, что в российских учениях принимало 13 тысяч военнослужащих, а огромное число насчитала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Но кого уже это волнует? Главное — красиво начать.

Однако теперь СМИ — не только на телеэкранах, но и в интернете, где можно увидеть реакцию публики. И текст про стотысячные российские учения удалили после посыпавшихся комментариев немцев, которые были явно недовольно участием своей страны в "масштабном провоцировании Москвы".

Перевод: «Замечательно. Соединенные Штаты объявляют нам экономическую войну, а затем диктуют внешнюю политику, в том числе конфронтацию с Россией. И мы должны будем заплатить за все. Насколько глупым может быть наше федеральное правительство?»

Перевод: «Отвратительно, как НАТО и СМИ подпитывают воинственные настроения. Я надеюсь, что федеральное правительство Германии будет отходить от этой политики и будет придерживаться мирной политики — разрядки, сближения и разоружения, а также поддерживать добрососедские отношения с Россией».

Перевод: «Провокация со стороны Запада. Договор 2 + 4 явно нарушен. Можно упомянуть, но не делать же пропаганду. Болтовня далека от окончательной победы…»

И это пример комментариев только к одной статье про учения НАТО. Здесь хотя бы удаляют явную провокацию, пытаются сглаживать углы, а в самих странах Балтии, которые якобы нуждаются в защите, на мнение народа вообще никто не обращает внимания. Сотни комментариев о недовольстве проведением учений и присутствия контингента НАТО на их территории просто удаляются.
Автор: Виктор Курбатов

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