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Как членству Украины в НАТО мешает страх блока перед Россией

27 июня 2021, 11:55  •  199 • Война
«У альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели».
В связи с этим, по ее словам, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, как того хотели бы в Киеве.
В то же время разговоры о том, что Россия может напасть на Украину в случае прекращения газового транзита через эту страну, Фельдгузен посчитала спекуляцией.
Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек в комментарии «Газете.Ru» отметил, что немецкий посол выразила «суть». «Причем очень неприятную для самолюбия Украины. Оказывается, никто не верит в грандиозные победы официального Киева над «российскими войсками» в Донбассе, и никто не хочет «впрягаться» за молодую украинскую демократию в реальный конфликт с Москвой», — отметил депутат.
Бальбек считает, что Фельдгузен дала Киеву «четкий сигнал»: «Вы не верьте тому, что мы вам обещали, это было так, для красного словца, в реальности же выражение «война с Россией» вызывает дрожь у политиков Старой Европы. И постоянно испытывать это чувство они не желают, как бы при этом ни симпатизировали Украине. А если говорить проще, то завуалированная фраза посла звучит так: «Вам в НАТО? Извините, прием окончен».
Слова немецкого дипломата прокомментировали и в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Украина и НАТО

Украина уже несколько лет стремится в Североатлантический альянс. Руководство республики в последнее время (особенно перед саммитом НАТО, который прошел в середине июня) все чаще утверждают, что Киев готов вступить в альянс, но не все члены блока хотят согласны с тем, что ему стоит предоставить План действий по членству (ПДЧ), так как опасаются реакции Москвы.
«И задача сейчас — работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа», — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (цитата по РБК-Украина).
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что собирается в июле провести встречу с американским президентом. Он хочет «детально обсудить евроатлантические стремления Украины». «Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, [быть] среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить», — уверен Зеленский.
Тем временем в НАТО не спешат приглашать Украину.
В альянсе неоднократно отмечали, что в стране не решены многие проблемы, в том числе связанные с коррупцией. По мнению членов альянса, Киеву необходимо проводить реформы, чтобы исправить положение дел.
Также членству этой страны в НАТО мешает конфликт на юго-востоке. В 1999 году на Вашингтонском саммите НАТО был составлен перечень обязательств, которые должна выполнить страна, желающая вступить в блок. В частности, там прописано, что должны быть разрешены любые территориальные споры.
Тем не менее глава США Джо Байден ранее заявил, что конфликт в Донбассе не помешает Украине стать членом НАТО. Главное — украинским властям нужно доказать, что республика заслуживает членство, и сделать все необходимое, в том числе и искоренить коррупцию.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал ранее, что нет гарантий, что Украина в скором времени не вступит в союз. Для России это является угрозой безопасности, так как, если это произойдет, то подлетное время ракет до центральной части страны составит 7-10 минут.
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

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