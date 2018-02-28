Как чиновники решат: Глава Федерации биатлона Украины готов отказаться от российского этапа Кубка мира в угоду властям

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Владимир Брынзак, глава Федерации биатлона Украины, откажется от участия команды в российском этапе Кубка мира, если такое решение примут чиновники Минспорта.

Владимир Брынзак, глава Федерации биатлона Украины, готов подчиниться политическому решению киевских чиновников и отказаться от участия его подопечных в российском этапе Кубка мира.

Хотя еще в декабре он говорил совсем другое, заявляя, что подобное решение должны принимать сами спортсмены.

Свою новую точку зрения Брынзак озвучил на официальном сайте федерации.

"Если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях. Пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", - говорит Брынзак.

Однако здесь же и уточняет, что со спортивной точки зрения бойкотировать российский этап неправильно.

"Как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту", - резюмировал глава Федерации.

Если украинские чиновники от Минспорта поддержат политический курс и откажутся от участия в соревнованиях в России, то они пойдут по стопам своих "старших товарищей" - биатлонистов сборной США. Американцы несколько дней назад объявили бойкот соревнованиям в Тюмени. Аналогичное решение приняли и чешские спортсмены.