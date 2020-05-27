"Красной угрозы" Запад боялся с 1917 года. Ну как же: в России пересмотру подверглось священное право на частную собственность. 27 мая 1927 года Великобритания решила разорвать дипотношения с СССР. Испугалась "мировой революции".

Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой 03:00

Многие убеждены: это только советская пропаганда рисовала британского или американского толстяка-капиталиста, который сидел на мешке денег и страшно боялся Советской России. Но на самом деле так и было.

Театр абсурда

Запад всерьез опасался, что новая социально-экономическая модель подорвет его устои. Против Страны Советов вели торговые войны, устраивали ей блокады и проводили информационные кампании. Однако в 1924 году Лондон признал СССР. Там стало понятно: большевики – всерьез и надолго. А не поддерживать с ними никаких отношений означало получить мощного врага. Да и лишиться торгового партнера. Но уже через три года все резко изменилось. Сэр Остин Чемберлен, глава британского МИД и лауреат Нобелевский премии мира, проинформировал советского представителя в Лондоне: его страна намерена разорвать дипотношения и торговое соглашение с СССР. Причина сегодня выглядит смешно. Но в 1927 году она смотрелась весомо. В изъятых британцами в офисе советской внешнеторговой организации документах содержались фразы о планах Советского Союза устроить мировую революцию. И попутно свергнуть правительство Великобритании. Москва отрицала подлинность документов и обоснованность обвинений. Но все же признала: в бумагах могли быть изложены теоретические соображения о глобальной революции. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Олег Охошин считает, что разрыв в тот момент был неизбежен:

"Глубочайший кризис 1927 года стал следствием событий, происходивших целое десятилетие. Отношения Москвы и Лондона складывались драматично. Несмотря на подписание торгового договора и признание СССР, страны вели постоянные распри, между ними существовали геополитические противоречия, связанные с Китаем".

© РИА Новости / РИА Новости Невилл Чемберлен

Такова была атмосфера тех лет. Одни маниакально мечтали изменить весь мир, другие рьяно защищали свои ценности. Порой доходило до абсурда и откровенного фанатизма. В СССР даже организовали масштабный сбор средств и вещей для "бастующего" британского пролетариата, предрекая ему скорую (но нереальную в действительности) победу над капиталистами-кровопийцами. В Лондоне многие с дрожью в коленках наблюдали за подобными инициативами. Были, конечно, и прагматики, понимавшие, что речь идет не более чем о советской пропаганде. Они предупреждали: мы можем потерять важного экономического партнера. Но победили паникеры.

Короткая оттепель

© AP Photo Фултонская речь Уинстона Черчилля

Впрочем, уже в 1929 году дипотношения между странами были восстановлены: победил здравый смысл и торговые интересы. Не случайно наводить мосты с Москвой поехали британские бизнесмены. Во время Второй мировой войны СССР и Великобритания были союзниками. Но уже через год после ее окончания Уинстон Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь, положившую начало холодной войне. Он признал Советский Союз огромной опасностью для западного мира и призвал отгородиться от него "железным занавесом". Это клише потом стало крайне популярным. Так что и нынешние сложности в отношениях Москвы и Лондона имеют не только конкретные политические причины, но и глубокие исторические корни.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik