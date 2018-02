Как частный музей в Севастополе поспешил объявить себя победителем конкурса РВИО • 147 • Аналитика



Раньше ВО уже писало про странности в деятельности Военно-исторического общества. На очереди новый конфуз, в котором в едином порыве сплелись РВИО и частное учреждение «35-я береговая батарея» Севастополе.



Суть дела в следующем. 8 ноября прошлого года РВИО объявило о старте всероссийского конкурса на лучший региональный военно-исторический музей, приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве. Почитать о конкурсе можно здесь: https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-4246.





Заявиться, согласно регламенту, могли ТОЛЬКО МУЗЕИ, но каким-то чудесным образом РВИО приняла от Севастопольского образования «35-я батарея» заявку на участие, не заметив, что ЧУСМИМК (такова правовая форма учреждения) музеем не является. Это первая странность в истории.







Вторая странность – принцип голосования. Представьте, если на выборах президента граждане могли бы голосовать каждый день по разу на протяжении недели, это ж какое поле для махинаций и каруселей бы открылось! Именно по такому принципу было построено голосование за музей в конкурсе РВИО.



Говоря официальным языком, подобный принцип голосования ставит под сомнение репрезентативность его результатов.







Ну и третья странность – периодически «неработающее» голосование. Например, 30 января мы не смогли проголосовать за музей на Курской дуге потому что просто исчезли кнопки с надписью "голосовать". На наш запрос в РВИО о причинах подобной коллизии мы получили такой ответ:







Мы уяснили, что у организаторов это называется «небольшими неполадками».



Так выглядела кампания на сайте РВИО. А на севастопольских ресурсах велась обширная работа по призывам голосовать за «35-ю батарею». Дело было поставлено так широко, что даже в местных «Вестях» начали выходить сюжеты о коллективе батареи и их неоценимом вкладе. Нужно заметить, что подобные рекламные сюжеты по тону повествования обычно снимаются на коммерческой основе, проще говоря, по заказу рекламодателя.



И, что удивительно, из 50 музеев больше всего голосов набрало именно частное учреждение «35-я береговая батарея». Представляете?!



В ночь на 1 февраля голосование закончилось и в копилке «лидера» оказалось 16957 голосов, то есть на финише данный участник показал максимальный результат.



И тут начался феерия! Практически под музыку «We are the champions» директор ЧУСМИМК «35-я батарея» легендарный В. Володин с высоты «птичьего полета» устало и снисходительно заявлял: «Это значит, что до сегодняшнего дня мы работали хорошо. Мы видим, что у нас есть потенциал. А теперь нужно думать о том, как музей будет развиваться завтра, раз нас так уважают.» Речь оскароносца, неправда ли?! «Спасибо моим родителям, спасибо поклонникам, спасибо Господу Богу…»



СМИ, вторя легендарному чусмимковцу Володину, создавали фон победным фанфарам:



















К сожалению, данные ресурсы уже удалили эти новости с сайта, но, как говорят в сети, «кэш помнит всё»!



А потом наступило 2 февраля, день озвучивания итогов на сайте РВИО. К вечеру на ресурсе появился приказ, в котором назывались победители:







Как увидит внимательный читатель, в приказе под словом «Победители» не фигурирует учреждения, связанного с ЧУСМИМК «35-я береговая батарея». Но как же так? Ведь данное учреждение набрало больше всех голосов – целых 16957 голосов и ни голосом меньше! Но мы догадались, в чем секрет подобного коллапса.



Начало плохого конца было положено сотрудниками «чусмимка», когда они начали кампанию по масштабированию голосов за себя. Видимо, они не очень внимательно читали положение конкурса, в котором было четко написано:







Самое главное слово здесь – «тщательно», что должно трактоваться в том смысле, что РВИО при всей своей безалаберности в работе, не будет подставляться и принимать накрутку голосов, а самое главное – не будет присуждать денежные места учреждениям, которые не являются зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ музеями. Это вам не автомат немецкий к памятнику прилепить, это уже можно трактовать как финансовые махинации.



Что в итоге? В итоге, чтобы «лидерам голосования» не было обидно, «чусмимк» «35-я береговая батарея» получила две грамоты, одна из которых, что очень символично, за «верность теме».







В свете проводимых ранее расследований ВО по данному учреждению, которое незаконно хоронит человеческие останки на своей территории и делает много шокирующих вещей, формулировку «верность теме» можно трактовать как верность теме украинского подхода к деятельности – обман, фальсификация, махинации.



Автор: Мокей Русинов

