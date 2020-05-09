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Как бывшие республики СССР, вместе боровшиеся против фашизма, отмечают 9 мая

09 мая 2020, 01:35  •  72 • В России

9 мая в небе над российскими городами пройдет воздушный парад. Праздничные мероприятия «на земле» в этом году отменены из-за коронавирусной угрозы. Тем не менее, россияне готовятся широко отметить праздник в режиме онлайн. В виртуальном пространстве пройдет даже шествие «Бессмертного полка».

В большинстве бывших союзных республик, ветераны которых гнали фашистов до Берлина, массовых маршей и демонстраций тоже не будет. Впрочем, в некоторых из них День Победы и вовсе не предмет для гордости и тем более – праздника.

Украина

В этом году президент Украины не издавал указ о праздновании Дня Победы. Владимир Зеленский почтил память погибших 8 мая – в День памяти и примирения. Никаких официальных мероприятий ни 8, ни 9 мая в незалежной не планировалось. Вместе с тем, телеканал «Интер» организовал виртуальный аналог российского «Бессмертного полка», в котором на момент написания заметки участвовало более полумиллиона украинцев. Этот же канал 9 мая покажет праздничный концерт с песнями военных лет.

- Основная идея концерта в этом году - подвиг и бескомпромиссность. Мы хотим дать нашему зрителю ощущение уверенности и силы. Важно, чтобы победа была внутри нас. Чтобы ты понимал, что ты прав. В этом случае речь идет о правде о Великой Отечественной войне. Да, это Великая Отечественная война. Так называл ее мой дед, и так я называю. Для меня это предельно понятно. И бескомпромиссно. Красная армия победила фашизм, - заявила руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поучаствовать в акции «Бессмертный полк», выйдя с портретами своих родственников на балкон.

Репетиция парада в Минске. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белоруссия

Здесь 9 мая празднуется на государственном уровне. И этот год – не исключение. Даже пандемия коронавируса не заставила Александра Лукашенко перенести парад на более поздний срок.

- Мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь, - заявил президент Белоруссии. - Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались.

Помимо парада, в котором будут участвовать техника и пешие колонны, вечером в Минске, у монумента Победы, пройдет концерт, словно и нет никакой эпидемии. Предполагается, что его смогут посетить около 3,5 тысяч зрителей. По завершении концерта запланирован праздничный салют.

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К юбилейной дате в Ташкенте завершается строительство масштабного парка Победы.

Узбекистан

День памяти и почестей – так называется в Узбекистане официальный праздник 9 мая. Традиционно это – выходной день. В этом году спецкомиссия по борьбе с коронавирусом отменила все массовые мероприятия в стране. Праздник рекомендовано отметить в семейном кругу. Посещение ветеранов – под запретом.

К юбилейной дате в Ташкенте завершается строительство масштабного парка Победы.

- Этот парк должен носить эмоциональный характер - зона ужаса войны, зона тыла, зона скорби и печали, зона радости, зона благодарности, - рассказала главный архитектор Гульшаира Магометова. - И каждая зона должна была рассказать в образах и цифрах о вкладе узбекского народа в Победу.

На медиаресурсах представительства «Россотрудничества» в Узбекистане пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк без границ».

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Военный парад в Нур-Султане в этом году отменили из-за коронавирусной угрозы. А вместе с ним – и все другие массовые мероприятия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан

Как и в России, военный парад в Нур-Султане в этом году отменили из-за коронавирусной угрозы. А вместе с ним – и все другие массовые мероприятия. Празднование Дня Победы в стране пройдет в режиме онлайн. Виртуальные выставки, праздничные телеконцерты, балет «Бетховен. Бессмертие. Любовь» и видеоурок «Бисероплетение».

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Так выглядели шествия в Тбилиси по случаю 74-й годовщины победы во Второй мировой войне 9 мая 2019 года. Фото: EPA/ТАСС

Грузия

В Тбилиси, как и во многих республиках бывшего Союза, 9 мая – нерабочий день. Обычно празднование в столице Грузии начинается со сбора ветеранов в Парке Победы в Ваке. Первые лица традиционно поздравят фронтовиков и возлагают венки к мемориалу Неизвестного солдата.

- В этом году, как вам известно, в стране действует режим ЧП из-за пандемии. Все мероприятия отменены. Мы не будем выводить ветеранов на улицу, – сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Также отменены традиционный концерт и торжественный прием для ветеранов.

В последние годы дата уже не воспринимается, как раньше, и не празднуется с размахом. Официальные власти предпочитают ограничиваться чествованием ветеранов. Свой грустный отпечаток на праздник накладывает и запрет на советскую символику, который был наложен после войны 2008 года. Даже в колонне «Бессмертного полка» нельзя пройти с георгиевской ленточкой.

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Каждый ветеран будет чувствовать и в этот день, и после поддержку азербайджанского государства. Фото: Artur Widak/NurPhoto/ТАСС

Азербайджан

Еще в марте президент Азербайджана планировал отмечать 9 мая в Москве – на Красной площади. Он принял приглашение Владимира Путина на Парад Победы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование юбилейной даты не только в России, но и в самом Азербайджане.

- Карантинный режим не допускает массовых мероприятий. Но от этого сущность вопроса не изменится, - заявил Ильхам Алиев в интервью телекомпании «Мир». - Каждый ветеран будет чувствовать и в этот день, и после поддержку азербайджанского государства. Ветераны окружены заботой, их обеспечивают материальным содержанием, многие их них обеспечены со стороны государства отдельной жилплощадью, квартирами. В этот праздник мы предоставляем президентские премии. Все это будет сохранено. Главное, чтобы правда о Великой Отечественной войне доминировала, чтобы не было попыток переписывания истории, героизации фашизма и фашистских преступников. В этом позиция Азербайджана однозначна.

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Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в Риге в День Победы 9 мая 2019 года. Фото: EPA/ТАСС

Литва, Латвия, Эстония

У Прибалтики свой особый взгляд на Великую Отечественную войну. Здесь до сих пор на государственном чтут ветеранов СС, «лесных братьев», националистов «Литовского фронта активистов» и прочих профашистских прихлебателей. А лидеры Литвы, Латвии и Эстонии накануне праздника выступили с совместным заявлением, в котором призвали «противостоять попыткам переписать историю». Их историческая правда состоит в том, что по окончании войны в Центральной и Восточной Европе «один тоталитарный режим сменился другим». А Прибалтику СССР просто «поработил».

Официальная позиция, впрочем, не мешает проводить народные акции 9 мая во всех трех бывших советских республиках. Однако в этом году из-за коронавируса они также будут ограничены.

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Президент Молдавии Игорь Додон (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Молдавия

С 2018 года в Молдавии 9 мая отмечается двойной государственный праздник – День Победы и День Европы. Подменить один другим парламенту не удалось, поэтому и возникло это странное раздвоение. Однако в этом году основные торжества перенесли на 24 августа – день освобождения республики от фашизма.

- 9 мая для нас, безусловно, святой праздник, это День Победы в Молдове. Но мы понимаем, что в этом году в условиях пандемии часть мероприятий будет тяжело проводить, - заявил президент Игорь Додон. - Не будет никакого марша, не надо подвергать риску людей. Но все официальные мероприятия – возложение цветов и поздравление ветеранов - мы обязательно к 9 мая будем проводить. Массовые мероприятия мы предложили провести в августе, когда отмечается годовщина Ясско-Кишиневской операции.

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В Киргизии ветеранам войны и труженикам тыла будет уделено особое внимание. Фото: EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

Киргизия

Обычно в Бишкеке 9 мая утром возлагают цветы к Вечному огню, затем объявляется минута молчания, митинг, после которого торжественным маршем проходят войска Бишкекского гарнизона. Вечером – концерт и салют. В этом году всеми уличными мероприятиями пришлось пожертвовать.

- Из-за сложившейся ситуации мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. – Но ветеранам войны и труженикам тыла будет уделено особое внимание, а СМИ широко осветят проекты, посвященные Великой Победе.

Премьер Великобритании поблагодарил Путина за решающий вклад СССР в Победу

Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в Душанбе в День Победы 9 мая 2019 года. Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Таджикистан

Эмомали Рахмон планировал 9 мая быть в Москве – на Параде Победы. В праздничном марше должны были принять участие военнослужащие Таджикистана. Однако парад в Москве перенесли. Отменены массовые мероприятия и в Душанбе.

Зеленский отметил День примирения на границе с Россией

Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в Ереване в День Победы. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Армения

Никаких массовых мероприятий не планируется из-за коронавируса и в Армении. 9 мая Парк Победы будет закрыт для граждан. Представители руководства страны возложат венки к памятнику «Мать Армения» и навестят ветеранов.

Зато будет открыт военный пантеон «Ераблур», однако доступ граждан туда будет строго ограничен.

Кстати, в этот день в Армении отмечается еще два праздника - освобождение Шуши и День формирования Армии обороны Карабаха.

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также подписал указ о награждении юбилейными медалями ветеранов Великой Отечественной войныФото: GLOBAL LOOK PRESS

Туркмения

В Туркмении до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому официальные власти решили не отменять и не переносить масштабные торжества.

В столице Туркмении 9 мая, впервые со дня объявления независимости, пройдет военный парад, в котором примут участие техника и военнослужащие. Марш должен пройти на площади возле мемориала «Народная память».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также подписал указ о награждении юбилейными медалями ветеранов Великой Отечественной войны: «Наградить ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу в годы войны, юбилейной медалью "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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