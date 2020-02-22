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Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
22 февраля 2020, 08:09 • 157 • Политика
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии. Американские военные попытались подрезать российский броневик "Тигр". "В следующий раз, если такое случится, президенту Соединённых Штатов Америки придётся размазывать сопли над цинковыми гробами своих размазанных до кишок воинов", - предупредил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину "Тигр" с дороги в Сирии. Запись прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он указал, что американцы в прямом смысле провоцируют российских военнослужащих. Потому что трасса, на которой произошёл инцидент, была отмечена на карте, и по ней могли проходить и российские, и сирийские колонны, и турецкие колонны. А американцы, по сути, залезли не на свой участок ответственности. И ещё и толкаются.
Эксперт сравнивает американских военных с сопливыми детьми, которые с зажигалкой играются над цистерной с бензином и которые даже не понимают, к чему это может привести. Он добавил, что если военные США так хотят повоевать с русскими, то наши военнослужащие с удовольствием могут им это устроить. Только вот жалко американских матерей, и жен, и детей.
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