Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину "Тигр" с дороги в Сирии. Запись прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Он указал, что американцы в прямом смысле провоцируют российских военнослужащих. Потому что трасса, на которой произошёл инцидент, была отмечена на карте, и по ней могли проходить и российские, и сирийские колонны, и турецкие колонны. А американцы, по сути, залезли не на свой участок ответственности. И ещё и толкаются.

Я думаю, что в следующий раз, если такое случится, президенту Соединённых Штатов Америки придётся размазывать сопли над цинковыми гробами своих размазанных до кишок воинов, поступивших вот таким хамским образом, - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Эксперт сравнивает американских военных с сопливыми детьми, которые с зажигалкой играются над цистерной с бензином и которые даже не понимают, к чему это может привести. Он добавил, что если военные США так хотят повоевать с русскими, то наши военнослужащие с удовольствием могут им это устроить. Только вот жалко американских матерей, и жен, и детей.