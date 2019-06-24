Как будут выбирать нового главу Ингушетии: В республике прокомментировали отставку Евкурова

Парламент Ингушетии изберет нового главу республики из кандидатур, представленных президентом России Владимиром Путиным, если отставка нынешнего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова будет принята. Об этом заявил председатель регионального избиркома Мусса Евлоев.

В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опубликовал видеообращение. В нем он попросил досрочно снять с него полномочия руководителя региона. Пока его отставка официально не принята.

"По действующему закону, глава Ингушетии будет избран по представлению президента парламентом республики", - цитирует ТАСС слова чиновника.

Напомним, что Евкуров занимал должность главы Ингушетии с 2008 года. В 2018 году он был переизбран главой республики. Официально срок его полномочий истекает в 2023 году.