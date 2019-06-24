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Как будут выбирать нового главу Ингушетии: В республике прокомментировали отставку Евкурова
24 июня 2019, 22:24 • 43 • Политика
Главу Ингушетии в случае отставки Евкурова изберут по представлению президента. Официально срок полномочий руководителя республики истекает только в 2023 году.
Парламент Ингушетии изберет нового главу республики из кандидатур, представленных президентом России Владимиром Путиным, если отставка нынешнего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова будет принята. Об этом заявил председатель регионального избиркома Мусса Евлоев.
В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опубликовал видеообращение. В нем он попросил досрочно снять с него полномочия руководителя региона. Пока его отставка официально не принята.
Напомним, что Евкуров занимал должность главы Ингушетии с 2008 года. В 2018 году он был переизбран главой республики. Официально срок его полномочий истекает в 2023 году.
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