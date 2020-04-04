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Как будут платить зарплату в самоизоляции: Есть две схемы, осталось выбрать спасительный вариант

04 апреля 2020, 03:35  •  16 • Политика
Бизнес, впрочем, как и сотрудники предприятий и компаний, в ожидании новых мер поддержки. Ясно, что все работники должны получить в период самоизоляции и нерабочих дней зарплату, как и просил Владимир Путин. Но те, кто работает в сфере услуг, сталкиваются с проблемами. Впрочем, есть две схемы решения, осталось выбрать свою линию, о чём говорил ранее Константин Малофеев.
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале эксперты говорили о проблемах бизнеса, который сегодня пытается понять, как сделать работу максимально эффективной в условиях нашей вынужденной самоизоляции. Ясно, что изоляция и нерабочие дни, ранее объявленные президентом России Владимиром Путиным, нужны для спасения людей. Однако предприниматели отмечают, что не все имеют средства для выплат заработной платы людям в условиях, когда те не работают. Нужны конкретные решения. Часть мер принята, теперь бизнес в ожидании других вариантов.
В том числе о проблеме говорил учредитель Царьграда Константин Малофеев. Будучи бизнесменом, он отметил: многие его коллеги, работающие в сфере услуг и зависящие от самоизоляции очень сильно, уже сейчас говорят, что денег не хватит.
"Тоже будучи работодателем, я готов сказать - проблема есть. А если говорить о сфере услуг - слава Богу, у меня бизнес не в сфере услуг, - трудностей ещё больше. Многие мои товарищи зависят от того, будут ли открыты рестораны или другие заведения, куда теперь вход закрыт. Если закрыто, то и денег нет, оборотного капитала. К ним не приходят гости. С другой стороны, у бизнесмена есть Сбербанк, который требует платить кредит прямо сейчас. Но у них нет никакой возможности заплатить даже зарплату. Поэтому эти вопросы у нас и возникают. Какой ответ на них может быть? Есть два ответа, две схемы - две стратегии. Мы даже по графикам, представленным сегодня в эфире, видим, что происходит в США и что происходило в Китае. Пекин сумел победить эту беду - коронавирус. И там, например, есть такая мера, как полный выкуп всей продукции, производимой всеми предприятиями Китая, в момент коронавируса. Они просто всё покупают".
Подобная схема китайскими властями была применена именно в кризис. И предприятия она спасла. Естественно, в иное время это было бы невозможно, но ситуация диктует свои правила. Что касается американского варианта, Малофеев добавил следующее.
"В Америке президент Дональд Трамп выдаёт деньги напрямую как работодателям, так и работникам. Просто выдаёт за то, что они сидят дома. Поэтому каких-то из этих мер мы ждём и от нашего правительства. Мы не требуем, чтобы правительство приняло меры "ещё вчера", потому что понимаем, у нас ситуация только развивается. Но они должны быть приняты в будущем. Ещё неделя без этих мер - и у нас действительно появятся проблемы с безработицей. А президент обратил внимание в самом первом своём выступлении - специальном обращении: главное - не допустить безработицы. Поэтому мы должны все, и правительство, и работодатели, сейчас поработать над тем, чтобы люди не боялись за своё будущее. А то они сидят дома и думают, куда придётся возвращаться, когда карантин закончится".

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