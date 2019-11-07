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Как будто покупаем, но нет: Киев ворует российский газ - о схеме заявил соратник Зеленского

07 ноября 2019, 23:54  •  249 • Политика
Украинский депутат, соратник Зеленского по партии "Слуга народа" заявил, что Киев ворует российский газ ещё до того, как тот поступает в Словакию. Хотя должен бы его покупать. 
Народный депутат Верховной рады Украины, соратник президента Владимира Зеленского по партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в Киеве все знают о схемах воровства российского газа. По его словам, купленное у Словакии голубое топливо качают ещё в начале транзита - то есть до того, как оно вообще добирается до конечного потребителя, Евросоюза.
Киев должен был бы приобретать газ у Братиславы, но это никому неинтересно - воровать проще, говорит Дубинский: "Не имеет значения - прошёл он по транзиту или не прошёл. А покупаем мы его, как будто бы мы его закупаем из Словакии".
Кроме того, есть схема хищения бюджетных средств, о которой также заявил Дубинский. По его словам, транзитные деньги от России "отдают на словацкую компанию". Средства поступают в бюджет, после чего их вытаскивают оттуда и "отбрасывают на Словакию", поясняет депутат.
"То есть воруются ещё и деньги из бюджета на транзит, - цитирует депутата "Утро.ру". - И сразу отправляются в Словакию на офшорные компании".
Полное интервью доступно в записи эфира телеканала "Наш", добавляют журналисты.

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