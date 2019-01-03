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″Как будто Крым независимая страна″: В Сети удивились корректировке CNN после жалобы украинских дипломатов
03 января 2019, 14:39 • 267 • Политика
Американский телеканал CNN в своем материале скорректировал подпись к фото из Симферополя после жалобы украинских дипломатов. В частности, сейчас вместо надписи ″Симферополь. Россия″ там указывается ″Симферополь. Крым″. В Сети такой корректировке удивились, уточнив, что сейчас это выглядит так, ″как будто Крым независимая страна″.
Новый год еще только начался, а в Сети уже вовсю разгорелся скандал между американским телеканалом CNN и украинскими дипломатами. Последние, в частности, пожаловались на то, что в своем материале, посвященном встрече Нового года в разных странах, СМИ указало Симферополь российским городом.
Возмущение посольства Украины в США вызвала подпись к фотографии с салютом, в которой было указано ″Симферополь. Россия″. Позже CNN даже скорректировал надпись и заменил слово ″Россия″ на более ″безопасное″ слово ″Крым″. И теперь подпись звучит как ″Фейерверк над центральным Симферополем, Крым″.
Украинские дипломаты не преминули об этом сообщить у себя в Twitter, добавив, что это ″лучшие новогодние поздравления″.
«Мы ценим своевременную реакцию команды CNN! Ошибка с обозначением Симферополя в фотогалерее была исправлена, - указали дипломаты. - Это лучшие новогодние поздравления!»
В Сети изрядно удивились корректировке СМИ после жалобы украинских дипломатов и обратили внимание на явную нелепость.
″Как будто Крым независимая страна″, - указывают в соцсетях.
При этом многие напоминают, что Крым вернулся в состав России после проведения референдума в 2014 году на абсолютно законных основаниях. Почти 98% жителей полуострова поддержали эту идею.
Тем не менее на Украине до сих пор уверены в аннексии Крыма. Эту идею всячески пропагандируют и на Западе, что дает повод США и странам Евросоюза вводить санкции против России ″за Крым″.
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