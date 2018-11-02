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Как будет выглядеть «выгодная сделка» Трампа с Китаем?

02 ноября 2018, 23:39  •  68 • В мире
Дональд Трамп пообещал «выгодную сделку», которую он готов заключить во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине. Положит ли она конец торговой войне США с Китаем?
Автор:
Гасанов Камран
Президент США вселил надежду на окончание объявленной им же торговой войны с Китаем. 1 ноября он провел «конструктивный» телефонный разговор с председателем КНР. Комментируя переговоры, пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан назвал их «позитивными». Он также сообщил о «взаимопонимании» сторон и надежде Си и Трампа на воплощение в жизнь достигнутого «консенсуса».
Переводя с дипломатического на обычный язык, это значит, что у США и Китая на столе лежит готовое соглашение, ожидающее подписей Трампа и Си. Договор будет заключен по окончании саммита G20 в Буэнос-Айресе, где американский лидер специально задержится, чтобы встретиться с китайским коллегой.
С позиции силы
В присущей для себя манере и перед традиционной «разрядкой» Трамп увеличил ставки в давлении на Китай, которое, как он признался, «использует для переговоров».
Сейчас действуют 10-процентные тарифы на китайский импорт в Штаты на сумму $250 млрд. На днях министерство торговли США в целях защиты интеллектуальной собственности наложило ограничения на продажу активов, ПО и технологий китайской госкомпании Fujian Jinhua.

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