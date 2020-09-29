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Как будет выглядеть "война будущего" между Россией и США: Мнение эксперта
29 сентября 2020, 11:50 • 43 • Политика
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях "будущей войны с Россией". Как будет выглядеть "война будущего" между двумя странами, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Армия США отработала приёмы ведения "будущей войны с Россией и Китаем", уничтожив аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" на военном полигоне Юма в Аризоне, пишет Defense News. Материал американского издания прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, выбор России и Китая в качестве "врагов" в "будущей войне" связан с тем, что в этом году в США была принята новая военная доктрина под названием Joint All-Domain Command & Control (JADC2). Она предусматривает быстрый обмен данными между всеми видами боевой техники и вооружения, минуя штабы. Предполагается, что такой подход позволит максимально сократить время уничтожения противника. Ранее американцы использовали доктрину Multi-Domain Operations (МDO), предполагавшую ведение боя одновременно на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.
Что касается непосредственно "войны будущего" между США и Россией, то российские военные проводят точно такие же учения. Примером служат учения "Кавказ-2020", на которых были отработаны элементы "войны будущего", аналогичные тем, что проводят США.
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