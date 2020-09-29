Как будет выглядеть "война будущего" между Россией и США: Мнение эксперта

Армия США отработала приёмы ведения "будущей войны с Россией и Китаем", уничтожив аналог российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" на военном полигоне Юма в Аризоне, пишет Defense News. Материал американского издания прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, выбор России и Китая в качестве "врагов" в "будущей войне" связан с тем, что в этом году в США была принята новая военная доктрина под названием Joint All-Domain Command & Control (JADC2). Она предусматривает быстрый обмен данными между всеми видами боевой техники и вооружения, минуя штабы. Предполагается, что такой подход позволит максимально сократить время уничтожения противника. Ранее американцы использовали доктрину Multi-Domain Operations (МDO), предполагавшую ведение боя одновременно на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

В основе двух доктрин лежит использование компьютерных технологий с элементами искусственного интеллекта, которые позволяют рассматривать окружающее пространство как единое целое и вести в нём сетецентрические войны, - пояснил Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

Что касается непосредственно "войны будущего" между США и Россией, то российские военные проводят точно такие же учения. Примером служат учения "Кавказ-2020", на которых были отработаны элементы "войны будущего", аналогичные тем, что проводят США.