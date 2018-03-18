Как будет «выборы президента» по-ижорски, и почему в Рассии Большой стопроцентная явка

АКТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ

Деревня Вистино Кингисеппского района сейчас - центр ижорской жизни. Ижоры - коренной малочисленный народ региона. По данным переписи 2010 года их по всей России насчитали всего 266 человек и больше всего именно в Вистино - 46. Но за прошедшие восемь лет национальную самобытность осознали еще несколько сотен ижор. Так что на выборы президента в деревне их пришло уже почти 400 человек.

Прийти на избирательный участок людям не в тягость - в радость.Фото: Александр ГЛУЗ

- Ижоры голосуют активно. Еще одиннадцати часов не было, а из наших уже не меньше 150 избирателей пришло, - рассказывает председатель участковой избирательной комиссии участка №502 Елена Кострова.

«Из наших» - это потому, что Елена сама коренная ижорка. Избирателей она принимает и отмечает в списках в национальном костюме. Но это никого не удивляет. Елену Ивановну соседи в таком наряде видят чаще, чем в обычной одежде. Кострова возглавляет местный ижорский музей, где и учат шить такие наряды, а еще возрождают старинное гончарное ремесло и почти забытый ижорский язык.

В воскресенье 18 марта в музее как раз проходил урок ижорского.

- Мевалитсеммапрезидентиа! Так по-ижорский будет «мы голосуем за президента», - научил нас лектор-экскурсовод музея Никита Дьячков.

Можно совместить полезное с полезным - сходить на выборы и на урок ижорского языка.Фото: Александр ГЛУЗ

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Тем временем выборы у ижор продолжались.

У Надежды Заводовой в этих краях предки жили с незапамятных времен. И она не стала уезжать. Сейчас работает продавщицей в магазине, отпросилась с работы, чтобы сбегать и исполнить свой гражданский долг.

- Долго думать тут нечего. У нас немного кандидатов. И так понятно, за кого голосовать, - говорит Надежда, опустив бюллетень в урну, - Надеюсь, что все хорошо у нас будет. Еще бы амбулаторию нам новую построили, а то к врачам очень далеко ездить приходится.

Всего в Вистино голосует 1449 человек. Из них в этом году около сотни - рабочие из порта Усть-Луга.

Тут выборы - праздник.Фото: Александр ГЛУЗ

С недавних пор это огромное предприятие обосновалось в Вистинском сельском поселении.

А вот хорошо это или плохо в народе пока еще спорят. Одни жалуются, что через деревню все время едут большегрузы, пылят, да еще и земля со строек из них сыпется. Другие, наоборот, рады, что сделали новые дороги, и появились новые рабочие места для молодежи. В советские годы здесь главным предприятием был рыболовецкий колхоз, да и до него ижоры издревле занимались рыбным промыслом. А в XXI веке на смену всему этому пришел порт.

- Люди по-разному к порту относятся. Ропщут, что мы из курортной зоны превратились в промышленную. Но, с другой стороны, это же такие деньги в бюджет поселения, - объясняет глава Вистинской администрации Марина Мельникова. - А вообще на выборах это не главный вопрос. Тут мы голосуем за мир, за то, чтобы не было войны.

Скандалов возле урн здесь не бывает. Все с улыбкой.Фото: Александр ГЛУЗ

В ГОСТИ К СЕЛЬСКОМУ СТАРОСТЕ

После ижорской деревни корреспонденты «КП» отправились еще в одну - с говорящим названием Большая Рассия. Именно так - через «а». Домов там 37, но постоянно в ней живет всего 7 человек – все пенсионеры.

Выездная избирательная комиссия с переносной урной для голосования приехала к ним в два часа дня.

- Раньше-то все у меня собирались в доме и голосовали, а теперь вот к каждому отдельно с бюллетенями ходят, - говорит Вера Федоровна Иванова.

Она долгое время была старостой деревни. Недавно сложила с себя полномочия в силу возраста. Но чуть что – все равно все идут к ней. И праздники у нее отмечают, и автолавка возле ее калитки останавливается. Вот и с урной для голосования к ней первой пришли. Пара минут и выбор сделан, можно идти дальше.

Всех избирателей нужно объехать лично.Фото: Александр ГЛУЗ

Деревенские встречают членов избирательной комиссии, как добрых друзей – норовят напоить чаем, накормить блинами, узнать от них последние новости и рассказать свои.

- Голосовать надо за того, кто обещает все обратно вернуть, как в СССР было, чтобы снова все народу принадлежало, - доверительно сообщает Геннадий Николаевич.

- А я за своего любимого президента голосую, - говорит его соседка Валентина.

Так дом за домом «выборщики» обходят всю деревню. Сейчас в ней пусто. Только летом приедут дачники и снова станет шумно, как в былые годы.

В деревне осталось всего семь человек.Фото: Александр ГЛУЗ

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА

Деревне Большая Рассия уже полтысячи лет. Когда-то это было финское поселение. Рядом еще есть Малая Рассия. Там сейчас живет четыре человека. Все так же исправно проголосовали. Явка стопроцентная.

- Кто знает, сколько нас доживет до следующих выборов. Старожилов почти и не осталось, умирают люди. Ну, или к детям в Петербург перебираются, - рассказывает Вера Федоровна, угощая нас чаем с вареньем. Домашним, разумеется.

Она единственная, кто в деревне еще держит кур. Остальные давно не разводят скотину.

- Сил уже на это нет. Самим бы продержаться. Хорошо тут, красиво, но сложно, - признает 77-летняя Нина Федотова. – Главная беда - автобусы к нам не ходят. А на такси - 400 рублей в одну сторону до Котельского и целую тысячу до Кингисеппа, это только в одну сторону.

Так и живет Большая Рассия. Дружит с Малой. Изредка выбирается «за границу». Строит свою демократию.

Оживет деревня только летом, когда приедут дачникиФото: Александр ГЛУЗ

СПРАВКА «КП»

БЕРЕМЕННАЯ ДЕРЕВНЯ

Откуда пошло название Рассия, историки и краеведы спорят до сих пор. По одной из версий, оно происходит от финского «расске», что значит «беременная». Назвали так деревню за то, что она стоит на холме, похожем на живот беременной женщины.

- Слышал вариант, что «рассия» - это производное от финского слова, обозначающего пустошь, - говорит еще один житель Большой Рассии, Владимир Миронов. - Но мне больше нравится версия, что это от имени египетского бога Ра.

Владимир изучал местную историю. В лучшие годы в деревне жило до нескольких сотен человек. В 1980-е там устроили свиноферму от ленинградского завода «Арсенал», построили новые дома для работников. А в XXI веке эти дома превратились в дачи.