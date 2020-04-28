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Как будем выходить из карантина? Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору
28 апреля 2020, 16:10 • 87 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору - уже до завтра определить концепцию снятия либо смягчения ограничений по коронавирусу.
Как России выходить из карантина? Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору. До 29 апреля, то есть до завтра, в ведомстве должны представить концепцию снятия либо смягчения ограничений, введённых ранее в связи с распространением коронавируса в России.
То есть у специалистов ведомства есть сутки на то, чтобы составить полную картину того, как наша страна будет выходить из режима самоизоляции.
Ранее, напомним, примерные сроки ослабления режима самоизоляции назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что это возможно будет сделать только после 12 мая, то есть после майских праздников. Однако более точных сроков называть не стала, поскольку пока ещё не наступил пик заболеваемости коронавирусом в России.
По её мнению, стране необходим "ещё один инкубационный период" для закрепления результата и изменения режима самоизоляции.
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