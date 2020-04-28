Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Главная / Политика

Как будем выходить из карантина? Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору

28 апреля 2020, 16:10  •  87 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору - уже до завтра определить концепцию снятия либо смягчения ограничений по коронавирусу.
Как России выходить из карантина? Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору. До 29 апреля, то есть до завтра, в ведомстве должны представить концепцию снятия либо смягчения ограничений, введённых ранее в связи с распространением коронавируса в России.
То есть у специалистов ведомства есть сутки на то, чтобы составить полную картину того, как наша страна будет выходить из режима самоизоляции.
Ранее, напомним, примерные сроки ослабления режима самоизоляции назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что это возможно будет сделать только после 12 мая, то есть после майских праздников. Однако более точных сроков называть не стала, поскольку пока ещё не наступил пик заболеваемости коронавирусом в России.
По её мнению, стране необходим "ещё один инкубационный период" для закрепления результата и изменения режима самоизоляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"
28 апреля 2020, 10:49
Российский посол Барбина жестко ответил США из-за Арктики
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбасс...
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской льв...
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 06:10
Лидер нации болен: назван новый хозяин ядерного чемодана (Telegram. Обзор)
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
26 апреля 2020, 06:10
Украина на стыке цивилизаций: мегахутор против империи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.