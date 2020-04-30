Как будем отделять дальше агнцев от козлищ? • 47 • Аналитика







Евангелие от Матфея, 25:31—33 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.Евангелие от Матфея, 25:31—33



Намедни с ветерком пронеслась одна статья на «ВО», которая заставила задуматься. Не буду ее упоминать всуе, благо сами читатели сделали правильный вывод и оценили ее по достоинству. Скажу только, что автор материала высказался в стиле того, что Уткин, критикующий Соловьева, деградировал, а все, кто подписывает петиции на Change.org, — фактически предатели Родины, поскольку сайт американский.



Что же, такое у нас вполне себе нормальное явление, ибо позиция издания допускает мнения с разных сторон. Вот я попробую быть той самой второй стороной.



Пока, знаете ли, мы все не стали «пятой колонной».



Итак. Начинаем с деградации Уткина.





Да не дадут мне соврать наши израильские читатели, но вот кем-кем, а антисемитом я не являюсь. Более того, не было в свое время у меня передачи более почитаемой, чем «Соловьиные трели» на радио «Серебряный дождь». И да, я просто наслаждался острым умом и умением вести тему Владимира Соловьева. Каюсь, грешен.



Но в нашем случае, если я правильно понял измышления автора, то критика существующей власти – это сегодня признак деградации. Простите, не соглашусь. То, что происходит сегодня в стране и особенно в информпространстве, – не просто повод для критики, это повод для глубочайших размышлений в стиле «Как же мы до этого докатились?»



И, естественно, вторым идет «Что делать дальше?» Не менее актуальный вопрос, особенно для тех, кто не переопылился Первым каналом в целом и тем же Соловьевым и Киселевым в частности. Кто уже опылился, тем можно только позавидовать, ибо у них все лучше не придумаешь.



Я не стану развивать тему деградации в отношении Уткина. И не потому, что стою на его стороне. Футбольный комментатор, который полез в эти разборки, смотрится удивительно и не всегда уравновешенно. Однако не отдать должное его попытке нельзя.



А вот что касается Соловьева, который реально блистал лет 10-15 назад, это было нечто: умный юмор, едкая сатира, мнение, поданное в такой обертке… Ну просто доставляло удовольствие.



И что сегодня? Погонщик украинских наемников в студии, ради того, чтобы показать, что у нас не все так плохо. Да что переживать, у нас все еще впереди, судя по всему. И жалкие попытки господина Соловьева на примере нескольких украинских отщепенцев, скачущих под его дудочку, показать, как у нас все хорошо, а на Украине плохо, просто печальны. От них уже тошнит, особенно тех, кто с нормальными украинцами общается. Я общаюсь. Меня от Соловьева тошнит.





И, простите, где тут у нас эволюция? Налицо, простите, отработка вилл, иностранных гражданств и всего такого. Не самой приятной работой. Не для обезображенной интеллектом аудитории.



Ладно, идем дальше. Я искренне сочувствую господину Соловьеву. Знаете, ощущение приблизительно схожее, как если на Якубовича в «Поле чудес» посмотреть. Когда уже на чистом профессионализме весь этот цирк смотришь. Но – «надо, Вася, надо!»



Далее у нас на очереди change.org и те, кто там что-то подписывает.



Здесь лично у меня мнение такое: кто ищет – тот всегда найдет. Как в известной песенке. Я никаких петиций не подписывал и подписывать не стану совершенно по своим убеждениям, что все это бред. Простите, той формации человек, когда подпись была Подписью. Сегодня – ну да, есть цифровая подпись через сайт тех же госуслуг, есть портал «российских инициатив», но повторю: все это бред, направленный исключительно на то, чтобы народ мог выпустить пар.



Простите, у нас власть не реагирует на письменные обращения, как прокуратуры разных уровней, например, совершенно наплевали на мое обращение по поводу памятника итальянским фашистам в Россоши.



А уж какая разница, кто где выпускает пар, на российском портале или на американском. Если чиновники всех уровней видели эти все «подписи» в мусорной корзине.



Но есть и польза. Опять же ради отделения агнцев от козлищ.



Те, кто «наши», они будут голосовать в поддержку инициатив на нашем сайте. А предатели и отщепенцы – на change.org.



Вот и вся разница, как по мне.



Но очевидно, что некоторой части нашей аудитории и даже авторам разница есть. И существенная. Получается, что необходимо отделять агнцев от козлищ в очередной раз. Не совсем понятно, зачем, но надо.



И ведь делили, делят и будут делить. Кто подписывает на change.org. Кто не пойдет голосовать за нечто, обозванное «поправками к Конституции». Кто не верит в честные выборы-2024. Кто не верит в чудодейственную силу мудрых решений Путина.



Кстати, таких с каждым днем все больше и больше, потому что чем дальше, тем большее количество реально идет на дно.



В отличие от наших «патриотов», которым явно все нипочем. Они уверенно отделяют своих от чужих, они все такие правильные, они умеют.



Кстати, а почему действительно не развить инициативу? Почему не ввести градацию на агнцев и козлов, применив принцип платформ для инициатив? Если change.org будет использовать только предатель, а рои.рф – патриот, то идем дальше?



Никаких айфонов. Они американские. Никаких «Сони». Японцы на Курилы зарятся. Вообще ничего западного. Никаких там «Рено», «Ниссанов», «Фольксвагенов» и прочих «Хэнде». Только свое, русское.



То есть УАЗ «Патриот» и ВАЗ «Нива». Компьютеры на «Эльбрусе» и никакого вам «Майкрософта». Телефоны, камеры, фотоаппараты…



В общем, надеюсь, понятно, чем идиотизм от патриотизма отличается, да?



По сути, это полнейший бред — разделять людей на своих и чужих в зависимости от того, чем и как они пользуются. Хотя бы потому, что самым распатриотистым патриотам, которые не уходят с экранов телевизора и новостей в СМИ, господам властедержцам, этот патриотизм что шел, что падал. Под колеса «Геликов» и «Ауди А8» или чего покруче.



Мы живем в интересное время. Сложное и зачастую омерзительно противное, потому что происходящее вокруг только так и можно охарактеризовать.



Но пока нас своими историческими экскурсами развлекает сам президент, можно спать спокойно. Мы победим, победа будет за нами.



Ничего, что обещанный Путиным праздничный салют станет одновременно прощальным салютом помирающему мелкому бизнесу, который вымирает реально, главное – это традиции.



«9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют».

Ничего не придумал, из выступления В.В. Путина 29.04.2020 года перед руководителями регионов.



Салют «в центрах городов» — это вот как? Для кого? Для жителей центров городов? И это тоже патриотизм?



Вообще, здорово, это прямо как в анекдоте про драку на свадьбе: «Не волнует, уплачено!» Действительно, не на склады же фейерверки отправлять…



Вообще, сегодня наша власть демонстрирует полнейшее равнодушие и откровенное пренебрежение любыми интересами народа. И делает это совершенно не скрывая.



Действительно, а что скрывать? Конституцию наголосуют, а остальное уже и не волнует никого.



Киселев, совершенно не краснея, вещает о том, что вместо памятников Ленину надо ставить памятники Краснову и прочим власовым и даже не делает вид, что оговорился.



Украинская держава имени гетьмана Скоропадского

Хамство чиновников всех уровней, коррумпированность – это просто уже обыденность. Депутаты, вещающие о том, что обращаться за помощью к государству «в такое тяжелое время сродни мародерству» — нормальное явление.



В прекрасное время мы живем. Главное – на change.org не голосовать и Уткина не слушать. Слушать Киселева с Соловьевым, а не то будет как в Спарте. Или у половцев. Или в Украине. Не важно, важно, что голосуй (как надо) или проиграешь.



Увы, сколько еще времени должно пройти и насколько должна стать сложной обстановка в стране, чтобы люди все-таки включили головы и начали думать?



Подождем…



А пока отделяем, отделяем агнцев от козлищ. Не знаю, зачем, не знаю, с какой конкретно целью, но на потребу дня отделяем. Иначе, как Спарта, загнемся.



Ну так Путин сказал, если что… Намедни с ветерком пронеслась одна статья на «ВО», которая заставила задуматься. Не буду ее упоминать всуе, благо сами читатели сделали правильный вывод и оценили ее по достоинству. Скажу только, что автор материала высказался в стиле того, что Уткин, критикующий Соловьева, деградировал, а все, кто подписывает петиции на Change.org, — фактически предатели Родины, поскольку сайт американский.Что же, такое у нас вполне себе нормальное явление, ибо позиция издания допускает мнения с разных сторон. Вот я попробую быть той самой второй стороной.Пока, знаете ли, мы все не стали «пятой колонной».Итак. Начинаем с деградации Уткина.Да не дадут мне соврать наши израильские читатели, но вот кем-кем, а антисемитом я не являюсь. Более того, не было в свое время у меня передачи более почитаемой, чем «Соловьиные трели» на радио «Серебряный дождь». И да, я просто наслаждался острым умом и умением вести тему Владимира Соловьева. Каюсь, грешен.Но в нашем случае, если я правильно понял измышления автора, то критика существующей власти – это сегодня признак деградации. Простите, не соглашусь. То, что происходит сегодня в стране и особенно в информпространстве, – не просто повод для критики, это повод для глубочайших размышлений в стиле «Как же мы до этого докатились?»И, естественно, вторым идет «Что делать дальше?» Не менее актуальный вопрос, особенно для тех, кто не переопылился Первым каналом в целом и тем же Соловьевым и Киселевым в частности. Кто уже опылился, тем можно только позавидовать, ибо у них все лучше не придумаешь.Я не стану развивать тему деградации в отношении Уткина. И не потому, что стою на его стороне. Футбольный комментатор, который полез в эти разборки, смотрится удивительно и не всегда уравновешенно. Однако не отдать должное его попытке нельзя.А вот что касается Соловьева, который реально блистал лет 10-15 назад, это было нечто: умный юмор, едкая сатира, мнение, поданное в такой обертке… Ну просто доставляло удовольствие.И что сегодня? Погонщик украинских наемников в студии, ради того, чтобы показать, что у нас не все так плохо. Да что переживать, у нас все еще впереди, судя по всему. И жалкие попытки господина Соловьева на примере нескольких украинских отщепенцев, скачущих под его дудочку, показать, как у нас все хорошо, а на Украине плохо, просто печальны. От них уже тошнит, особенно тех, кто с нормальными украинцами общается. Я общаюсь. Меня от Соловьева тошнит.И, простите, где тут у нас эволюция? Налицо, простите, отработка вилл, иностранных гражданств и всего такого. Не самой приятной работой. Не для обезображенной интеллектом аудитории.Ладно, идем дальше. Я искренне сочувствую господину Соловьеву. Знаете, ощущение приблизительно схожее, как если на Якубовича в «Поле чудес» посмотреть. Когда уже на чистом профессионализме весь этот цирк смотришь. Но – «надо, Вася, надо!»Далее у нас на очереди change.org и те, кто там что-то подписывает.Здесь лично у меня мнение такое: кто ищет – тот всегда найдет. Как в известной песенке. Я никаких петиций не подписывал и подписывать не стану совершенно по своим убеждениям, что все это бред. Простите, той формации человек, когда подпись была Подписью. Сегодня – ну да, есть цифровая подпись через сайт тех же госуслуг, есть портал «российских инициатив», но повторю: все это бред, направленный исключительно на то, чтобы народ мог выпустить пар.Простите, у нас власть не реагирует на письменные обращения, как прокуратуры разных уровней, например, совершенно наплевали на мое обращение по поводу памятника итальянским фашистам в Россоши.А уж какая разница, кто где выпускает пар, на российском портале или на американском. Если чиновники всех уровней видели эти все «подписи» в мусорной корзине.Но есть и польза. Опять же ради отделения агнцев от козлищ.Те, кто «наши», они будут голосовать в поддержку инициатив на нашем сайте. А предатели и отщепенцы – на change.org.Вот и вся разница, как по мне.Но очевидно, что некоторой части нашей аудитории и даже авторам разница есть. И существенная. Получается, что необходимо отделять агнцев от козлищ в очередной раз. Не совсем понятно, зачем, но надо.И ведь делили, делят и будут делить. Кто подписывает на change.org. Кто не пойдет голосовать за нечто, обозванное «поправками к Конституции». Кто не верит в честные выборы-2024. Кто не верит в чудодейственную силу мудрых решений Путина.Кстати, таких с каждым днем все больше и больше, потому что чем дальше, тем большее количество реально идет на дно.В отличие от наших «патриотов», которым явно все нипочем. Они уверенно отделяют своих от чужих, они все такие правильные, они умеют.Кстати, а почему действительно не развить инициативу? Почему не ввести градацию на агнцев и козлов, применив принцип платформ для инициатив? Если change.org будет использовать только предатель, а рои.рф – патриот, то идем дальше?Никаких айфонов. Они американские. Никаких «Сони». Японцы на Курилы зарятся. Вообще ничего западного. Никаких там «Рено», «Ниссанов», «Фольксвагенов» и прочих «Хэнде». Только свое, русское.То есть УАЗ «Патриот» и ВАЗ «Нива». Компьютеры на «Эльбрусе» и никакого вам «Майкрософта». Телефоны, камеры, фотоаппараты…В общем, надеюсь, понятно, чем идиотизм от патриотизма отличается, да?По сути, это полнейший бред — разделять людей на своих и чужих в зависимости от того, чем и как они пользуются. Хотя бы потому, что самым распатриотистым патриотам, которые не уходят с экранов телевизора и новостей в СМИ, господам властедержцам, этот патриотизм что шел, что падал. Под колеса «Геликов» и «Ауди А8» или чего покруче.Мы живем в интересное время. Сложное и зачастую омерзительно противное, потому что происходящее вокруг только так и можно охарактеризовать.Но пока нас своими историческими экскурсами развлекает сам президент, можно спать спокойно. Мы победим, победа будет за нами.Ничего, что обещанный Путиным праздничный салют станет одновременно прощальным салютом помирающему мелкому бизнесу, который вымирает реально, главное – это традиции.Ничего не придумал, из выступления В.В. Путина 29.04.2020 года перед руководителями регионов.Салют «в центрах городов» — это вот как? Для кого? Для жителей центров городов? И это тоже патриотизм?Вообще, здорово, это прямо как в анекдоте про драку на свадьбе: «Не волнует, уплачено!» Действительно, не на склады же фейерверки отправлять…Вообще, сегодня наша власть демонстрирует полнейшее равнодушие и откровенное пренебрежение любыми интересами народа. И делает это совершенно не скрывая.Действительно, а что скрывать? Конституцию наголосуют, а остальное уже и не волнует никого.Киселев, совершенно не краснея, вещает о том, что вместо памятников Ленину надо ставить памятники Краснову и прочим власовым и даже не делает вид, что оговорился.Хамство чиновников всех уровней, коррумпированность – это просто уже обыденность. Депутаты, вещающие о том, что обращаться за помощью к государству «в такое тяжелое время сродни мародерству» — нормальное явление.В прекрасное время мы живем. Главное – на change.org не голосовать и Уткина не слушать. Слушать Киселева с Соловьевым, а не то будет как в Спарте. Или у половцев. Или в Украине. Не важно, важно, что голосуй (как надо) или проиграешь.Увы, сколько еще времени должно пройти и насколько должна стать сложной обстановка в стране, чтобы люди все-таки включили головы и начали думать?Подождем…А пока отделяем, отделяем агнцев от козлищ. Не знаю, зачем, не знаю, с какой конкретно целью, но на потребу дня отделяем. Иначе, как Спарта, загнемся.Ну так Путин сказал, если что… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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