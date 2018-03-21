Как британцы повлияли на выборы президента США

Cambridge Analytica и украинские девушки. Против Facebook начато расследование

Столь шумного скандала, как разразившийся вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая занимается влиянием на поведение пользователей в социальны сетях, не случалось давно. Компания была создана в 2013 году как дочка британской компании SCL Group. Сейчас о ней пишут по обе стороны Атлантики. Вслед за американской The New York Times о скандале, в котором замешан и Facebook Марка Цукерберга, подробно рассказала Deutsche Welle.

Cambridge Analytica «заключила соглашение с фирмой преподавателя факультета психологии Кембриджского университета Алекса (Александра) Когана, выходца из бывшего СССР. Коган разработал приложение, с помощью которого опрашивал людей в Facebook. Мобильное приложение получало разрешение от пользователей на использование их личных данных. Приложение собирало данные и о друзьях пользователя. Опросив 270 тысяч пользователей, компания получила сведения в итоге о 50 миллионах человек».

Дело обычное: экзальтированные «бесконтактным» общением пользователи социальных сетей вываливают в них такие подробности, о которых в личном общении говорить не принято. В итоге в руках Cambridge Analytica оказался огромный массив данных, позволяющих при «креативном» подходе манипулировать поведением этих 50 миллионов. Проанализировав собранные данные в целях политической рекламы, Cambridge Analytica создала типовые психологические профили пользователей. И, как утверждают немцы, британская компания «сама участвовала в предвыборной кампании миллиардера [Дональда Трампа], выполняя задачу разработки и включения рекламы в Интернете с учетом психологических профилей пользователей. Компания считает победу Трампа на выборах своей заслугой», утверждает Deutsche Welle. И неспроста: бывший (в январе-августе 2017 года) старший советник 45-го президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон являлся вице-президентом Cambridge Analytica.

Идея применения таргетированной (целевой) рекламы в политических целях не нова. Используя информацию о предпочтениях пользователей, компания сумела оказать серьёзное, если не решающее влияние на исход выборов в США. Сделать это, оказывается, в принципе несложно, если разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей и рассылать пользователям такую политическую рекламу, которая потенциально влияет на их выбор.

Конечно, в Нигерии или Кении, Чехии или Аргентине компания работала гораздо менее аккуратно. Во время интервью с закамуфлированным под «бизнесмена из Шри Ланки» журналистом британского телеканала Channel4, который и взорвал эту информационную бомбу, глава компании Cambridge Analytica Александр Никс рассказал, что помимо таргетированной рекламы компания не стесняется и других методов. Идут в ход взятки и распространение в Интернете информации, порочащей участвующих в выборах кандидатов. «Директор компании на съемках скрытой камерой предложил потенциальному клиенту такие способы дискредитации политиков, как использование украинских девушек, – пишет Deutsche Welle. – Александр Никс рассказал, что его фирма вмешивалась в ход выборов более чем в 200 странах мира, включая США, Нигерию, Кению, Чехию и Аргентину».

Уже наутро после разоблачений телеканала Channel4 компания Cambridge Analytica заявила, что «её не так поняли». Однако, если внимательно посмотреть сообщение, выложенное на сайте компании, оно как раз многое подтверждает: интервью с «бизнесменом из Шри Ланки» – было. Более того, «Cambridge Analytica провела серию встреч с репортёрами под прикрытием для обсуждения филантропических, инфраструктурных и политических проектов в Шри Ланке»; хотя ближайшие выборы президента там будут только через три года, компания уже готовится «влиять». Этого хочет новый клиент Cambridge Analytica…

Алекс Никс в тот же день пожалел о своей откровенности: Совет директоров Cambridge Analytica объявил, что «приостановил работу генерального директора Александра Никса на время проведения независимого расследования». При этом самого Никса нимало не смущают ни сомнительные клиенты, ни ещё более сомнительные услуги, которые оказывает компания. Для него Cambridge Analytica – компания с высоким статусом, которая работает с клиентами многих стран, «часть которых не хочет раскрывать, что они используют профессиональных политических консультантов… Влияние на маркетинг и создание низовой сети в социальных сетях – обычные действия для современной политической компании». И действительно – чего тут смущаться? Ничего личного – только бизнес.

«По мнению бывшего уполномоченного по правам потребителей США Дэвида Владека, – сообщает Deutsche Welle, – компании Facebook следует приготовиться к миллиардным судебным искам и штрафам со стороны властей. По данным Дэвида Владека, эта компания ещё в 2011 году обязалась соблюдать высокие стандарты безопасности личных данных, включая передачу сведений из сети третьим лицам. Нарушения в этой области могут облагаться штрафом в размере 40 тысяч долларов за каждый аккаунт».

Агентство Вloomberg пишет, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследует, нарушила ли Facebook закон, передав британской Cambridge Analytica данные своих пользователей без их разрешения. И если FTC найдёт, что нарушение имело место, она может наложить на Марка Цукерберга штрафы – ни много ни мало по 40 тысяч долларов за каждого пользователя. 20 марта в США от имени инвесторов уже был подан судебный иск в отношении компании Facebook, а сама компания подешевела на 37 миллиардов долларов.