Британия финансирует десятки НКО в России, прикрываясь заботой об экологии, защитой окружающей среды и борьбой за гендерное равенство, говорится в слитых в Сеть документах.

МИД Великобритании финансирует десятки НКО в России. Вмешательство во внутренние дела страны прикрывают заботой об экологии, защитой окружающей среды и борьбой за гендерное равенство.

О масштабах британского вмешательства стало известно благодаря слитым в Сеть документам, в которых названы все, кто претендовал на гранты на лоббирование британской политики в России. В списке - как бывшие представители уже запрещённых структур Алексея Навального, так и нынешние сотрудники иностранных дипломатических ведомств.

Трудно поверить, что британские власти финансируют защиту окружающей среды в России, пока их собственная страна тонет в пластиковом мусоре,

- комментирует ситуацию Telegram-канал "Расстрельный".

Также отмечается, что гранты на лоббирование британской политики в России осваивают по большей части именно русские граждане.