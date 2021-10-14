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Как Британия вмешивается в дела России: Слитые документы раскрыли схему
14 октября 2021, 16:50 • 250 • Политика
Британия финансирует десятки НКО в России, прикрываясь заботой об экологии, защитой окружающей среды и борьбой за гендерное равенство, говорится в слитых в Сеть документах.
МИД Великобритании финансирует десятки НКО в России. Вмешательство во внутренние дела страны прикрывают заботой об экологии, защитой окружающей среды и борьбой за гендерное равенство.
О масштабах британского вмешательства стало известно благодаря слитым в Сеть документам, в которых названы все, кто претендовал на гранты на лоббирование британской политики в России. В списке - как бывшие представители уже запрещённых структур Алексея Навального, так и нынешние сотрудники иностранных дипломатических ведомств.
- комментирует ситуацию Telegram-канал "Расстрельный".
Также отмечается, что гранты на лоббирование британской политики в России осваивают по большей части именно русские граждане.
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