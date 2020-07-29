Как бороться с санкциями, не побеждая их: "Золотые паспорта" элиты в России всё объясняют - Пронько

Предприниматель Олег Дерипаска заметил, что в РФ предпринимается мало усилий для борьбы с западными санкциями, прежде всего американскими. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

Ещё он обратил внимание, что в США разработкой и введением экономических ограничений в отношении России занимается порядка пяти тысяч чиновников. В нашей же стране над контрмерами трудятся всего лишь четыре человека.

Именно из-за отсутствия специальных сдерживающих механизмов на финансовом рынке санкции со стороны Вашингтона становятся столь болезненными для экономики РФ, подчеркнул бизнесмен.

Его слова прокомментировал на своей странице в Facebook экономический обозреватель телеканала Царьград Юрий Пронько, который отметил, что Дерипаску не назовёшь "белым и пушистым", однако с этим его мнением трудно не согласиться.