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Как бороться с санкциями, не побеждая их: "Золотые паспорта" элиты в России всё объясняют - Пронько

29 июля 2020, 20:05  •  17 • Политика
Как бороться с санкциями США, не побеждая их? Экономический обозреватель телеканала Царьград Юрий Пронько прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски, который заметил, что в РФ предпринимается слишком мало усилий для борьбы с западными экономическими ограничениями. Телеведущий отметил, что "золотые паспорта" элиты в России всё объясняют.
Предприниматель Олег Дерипаска заметил, что в РФ предпринимается мало усилий для борьбы с западными санкциями, прежде всего американскими. Такое мнение он высказал в интервью РБК.
Ещё он обратил внимание, что в США разработкой и введением экономических ограничений в отношении России занимается порядка пяти тысяч чиновников. В нашей же стране над контрмерами трудятся всего лишь четыре человека.
Именно из-за отсутствия специальных сдерживающих механизмов на финансовом рынке санкции со стороны Вашингтона становятся столь болезненными для экономики РФ, подчеркнул бизнесмен.
Его слова прокомментировал на своей странице в Facebook экономический обозреватель телеканала Царьград Юрий Пронько, который отметил, что Дерипаску не назовёшь "белым и пушистым", однако с этим его мнением трудно не согласиться.
"Он прав в главном - пофигизм нынешней так называемой элиты зашкаливает. Думают, что все успеют свалить? Спрос на "золотые паспорта" зашкаливает", - написал телеведущий.

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