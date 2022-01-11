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Как бороться с "русскими хакерами": Спецслужбы США выпустили методичку

11 января 2022, 23:40  •  58 • Политика
Спецслужбы США издали рекомендации по противодействию хакерам, якобы связанным с Россией. "Поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами", - рекомендуют американские "спецы".
В США выпустили специальную методичку по борьбе с "русскими хакерами". Данное пособие было составлено представителями сразу трёх американских спецслужб для помощи сообществу кибербезопасности.
Речь идёт о техническом докладе ФБР, Агентства национальной безопасности (АНБ) и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). В нём перечислены приёмы хакеров, которые якобы связаны с Россией, а также разобраны наиболее резонансные кибератаки и способы снижения уязвимости к ним.
CISA, ФБР и АНБ призывают сообщество кибербезопасности, особенно тех, кто отвечает за защиту сетей критических инфраструктур, поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами,
- говорится в публикации.
Напомним, что США регулярно обвиняют Россию в кибератаках на свои системы, представляя в качестве доказательств лишь предположения и домыслы. Данный тренд появился ещё в 2016 году, когда американский истеблишмент искал любые оправдания для проигрыша Хиллари Клинтон и делегитимизации победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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