Как бороться с "русскими хакерами": Спецслужбы США выпустили методичку

Спецслужбы США издали рекомендации по противодействию хакерам, якобы связанным с Россией. "Поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами", - рекомендуют американские "спецы".

В США выпустили специальную методичку по борьбе с "русскими хакерами". Данное пособие было составлено представителями сразу трёх американских спецслужб для помощи сообществу кибербезопасности.

Речь идёт о техническом докладе ФБР, Агентства национальной безопасности (АНБ) и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). В нём перечислены приёмы хакеров, которые якобы связаны с Россией, а также разобраны наиболее резонансные кибератаки и способы снижения уязвимости к ним.

CISA, ФБР и АНБ призывают сообщество кибербезопасности, особенно тех, кто отвечает за защиту сетей критических инфраструктур, поддерживать состояние повышенной готовности и вести проактивную охоту за угрозами,

- говорится в публикации.

Напомним, что США регулярно обвиняют Россию в кибератаках на свои системы, представляя в качестве доказательств лишь предположения и домыслы. Данный тренд появился ещё в 2016 году, когда американский истеблишмент искал любые оправдания для проигрыша Хиллари Клинтон и делегитимизации победы Дональда Трампа на выборах президента США.