Как Борис Джонсон убивает Brexit

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Британии Борис Джонсон взвинчен, унижен, задавлен, загнан в угол и утратил контроль за политической ситуацией в стране. Причём настолько, что ему ничего не остаётся кроме как держаться в русле того, чего требуют его противники, когда шантаж — Brexit без сделки или досрочные выборы — не сработал.

Трудно сказать, правда, на что он рассчитывал, доводя до абсурда неуёмным напором и весьма грубыми методами желание евроскептиков вывести королевство из ЕС. Если тайным желанием эксцентричного экс-главы МИД было на самом деле скомпрометировать эту идею, то он, безусловно, этого уже добился. Теперь её остаётся только «замылить». Но этим займутся, похоже, уже другие актёры.

Удар, ещё удар

Каждый новый день глубочайшего политического кризиса, в который погрузилась Британия, запутавшись в своих отношениях с Евросоюзом, приносит сенсации, а то и сразу несколько. 4 сентября, например, премьер Джонсон «пропустил» сразу несколько мощных ударов.

Во-первых, Палата общин приняла законопроект, запрещающий любому главе правительства «жёсткий» Brexit без сделки. Он прямо предписывает премьеру в октябре попросить Брюссель о новой отсрочке выхода Британии из ЕС — до 31 января 2020 года, что Джонсон ранее называл «бессмысленным» и категорически исключал. За этот закон в третьем чтении проголосовали 327 депутатов, против — 299. Это была звонкая пощёчина Борису.

Теперь законопроект подлежит утверждению в Палате лордов, где, как стало ясно этой ночью, всё будет сделано максимально быстро, потому что явное большинство лордов выступает против Brexit, а правительство Джонсона неожиданно (Борис смирился?) рекомендовало меньшинству не вставлять этому процессу палки в колёса. Палата лордов заседала до глубокой ночи, рассматривая и отклоняя многочисленные поправки, с помощью которых верные Борису тори пытались было затянуть принятие закона. Однако уже после полуночи представитель правительства в верхней палате парламента объявил, что оно снимает возражения против этого закона. Как ожидается, к 17:00 (19:00 мск) в пятницу законопроект будет принят, после чего вернётся для окончательного голосования в Палату общин. С королевой также проблем не будет. И это во-вторых.

В-третьих, Палата общин отказалась проводить внеочередные выборы в удобный Джонсону срок после того, как лейбористы, воздержавшиеся при голосовании, выступили против досрочных выборов до принципиального решения вопроса о недопущении «жёсткого» Brexit. Джонсона поддержали 298 депутатов. 56 высказались против досрочных выборов 15 октября, когда их хотел провести премьер. Однако чтобы данное предложение было одобрено, его должны были поддержать 423 законодателя — две трети депутатов Палаты общин…

Цель этого предложения премьера — нечестная игра, недостойная его должности… То, что нам предлагают, — это не яблоко и даже не выборы, это яд выхода без соглашения,

— заявил Корбин. Он отлично понимает, что только выборы до 31 октября и победа на них, роспуск парламента могли бы позволить Джонсону попробовать осуществить Brexit.

Судьба Британии решается в Палате общин. Фото: www.globallookpress.com

Как Джонсон уничтожает тори

Одновременно Борис провёл чистку парламентской фракции консерваторов, выгнав из партии целый ряд видных членов, которые не поддержали его экстремистскую позицию. Среди безжалостно «зачищенных» были внук Уинстона Черчилля Николас Соумс, один из соратников Маргарет Тэтчер, ветеран Кеннет Кларк, другой экс-министр финансов Филип Хаммонд. Это произвело крайне тягостное впечатление и на тори в целом, и на страну.

Я был уведомлён об этом посредством СМС-сообщения, и для меня это был довольно эмоциональный момент,

— признал в интервью радиостанции «Би-би-си» Рори Стюарт, один из 21 «мятежника», занимавший пост министра по вопросам международного развития в кабинете Мэй. Он напомнил, что всего несколько недель назад соперничал с Джонсоном в борьбе за пост главы Консервативной партии. По словам Стюарта, сохранившего, как и все остальные жертвы чистки, свои парламентские места, их позицию разделяют ещё не менее 30-40 депутатов-тори, которые пока не решились уйти в оппозицию, опасаясь исключения из партии.

И ты, брат?

И сегодня Борис получил очень болезненный удар ниже пояса — от своего брата Джо Джонсона, который в течение девяти лет был министром в трёх консервативных правительствах, а теперь, в самый критический момент, объявил об уходе и из парламента, и из правительства.

Причём Джо дал этому самое невыгодное для своего брата объяснение: «Последние недели я разрывался между лояльностью своей семье и национальными интересами — это неразрешимая ситуация, и настало время другим людям занять моё место министра и члена парламента». По сути, он засвидетельствовал перед всей страной, что интересы его семьи, то есть прежде всего его брата, и национальные интересы — это вещи совершенно противоположные.

Не факт, что лидеру лейбористов Джереми Корбину удастся воспользоваться провалами премьера. Фото: www.globallookpress.com

Ещё один удар нанёс сегодня по Борису ЕС. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева опровергла заявления Джонсона о том, что на переговорах между Лондоном и Брюсселем относительно Brexit был достигнут прогресс. Она отметила, что в Брюсселе ещё вообще не получали из Лондона никаких предложений на этот счёт.

Мало кто поверит теперь, как заявил один из «мятяжеников»-тори, что Джонсон «готовил потрясающий, прекрасный договор с ЕС, который был заблокирован злобными политиками на континенте и депутатами Палаты общин, которые не понимают интересов нации».

Как Джонсон убивает Brexit?

На этих примерах хорошо видно, как Джонсон убивает Консервативную партию, поддержавшую в своё время Brexit, и дискредитирует своими грубыми методами и безмерным авантюризмом саму идею разрыва с ЕС, которая скоро может поставить Британию на грань гражданской войны. 71-летний внук Черчилля Соумс, например, трижды голосовавший ранее за «мягкий» вариант Brexit, который предлагала экс-премьер Тереза Мэй, теперь заявляет, что это мероприятие в исполнении Джонсона спровоцирует резкое сокращение международного влияния Британии. По его словам, «вес Британии в мире стремительно падает, и я боюсь, что наши позиции на мировой арене значительно ослабеют». Он отметил, что Джонсон и его сторонники голосовали трижды против варианта Мэй, и что эта «многократная вероломность послужила источником вдохновения для многих из нас».

Действительно, лишивший консерваторов вместе с ольстерскими юнионистами «рабочего большинства» в Палате общин многолетний депутат от тори Филипп Ли молча встал во время речи Джонсона и уселся среди представителей оппозиционной Либерально-демократической партии — более недвусмысленно выразить своё презрение главе партии и правительства и неприятие Brexit было просто невозможно.

Если всё запутается окончательно, на сцену выйдет носитель верховной власти — королева Елизавета II. Фото: Shaun Jeffers / Shutterstock.com

Чего ожидать?

Итак, чего теперь следует ожидать, кроме продолжения развала Консервативной партии, парламентская фракция которой будет отныне стабильно сокращаться?

Поднимет ли Джонсон вопрос о досрочных выборах после появления в ближайшие дни закона о запрете Brexit без сделки? Согласятся ли в этом случае на них лейбористы? Попытается ли премьер с помощью некоторых остающихся в его распоряжении процедурных уловок обойти закон, требующий, чтобы за проведение досрочных выборов выступили две трети законодателей, а не простое большинство депутатов? Будет ли оппозиция ставить вопрос о вотуме недоверия Джонсону, парламентская фракция которого разваливается на глазах? Будет ли в этих условиях, как планировал Джонсон, работа парламента приостановлена с 9 сентября до 14 октября?

Загадка Бориса — это ху?

Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем в ближайшие дни. Однако ясно одно: если в условиях относительно широкой популярности идеи Brexit среди британского народа существовал способ её скомпрометировать и похоронить, то лучшего, чем тот, который реализует Борис, просто и не могло быть. Он убивает эту идею наверняка и надолго. И вряд ли по глупости. Несмотря на постоянные и абсолютно сознательные эпатаж и клоунаду, он совсем не дурак. Но тогда кто? Вот это и есть самый интересный вопрос, на который будет труднее всего получить верный ответ.